Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 167 570 человек (+1 120 за сутки), 11 368 танков, 34 644 артсистемы, 23 624 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 167 570 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 25.11.25 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 167 570 (+1 120) человек

танков – 11 368 (+2) ед.

боевых бронированных машин – 23 624 (+4) ед.

артиллерийских систем / artillery systems – 34 644 (+18) ед.

РСЗО – 1 549 (+0) ед.

средства ПВО – 1 250 (+2) ед.

самолетов – 428 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 84 217 (+448) ед.

крылатые ракеты – 3 981 (+0) ед.

корабли / катера – 28 (+0) ед.

подводные лодки – 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 68 118 (+112) ед.

специальная техника – 4 006 (+3) ед.

