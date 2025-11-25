РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10475 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
1 987 6

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 167 570 человек (+1 120 за сутки), 11 368 танков, 34 644 артсистемы, 23 624 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 167 570 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 25.11.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 167 570 (+1 120) человек
  • танков – 11 368 (+2) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 624 (+4) ед.
  • артиллерийских систем / artillery systems – 34 644 (+18) ед.
  • РСЗО – 1 549 (+0) ед.
  • средства ПВО – 1 250 (+2) ед.
  • самолетов – 428 (+0) ед.
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 84 217 (+448) ед.
  • крылатые ракеты – 3 981 (+0) ед.
  • корабли / катера – 28 (+0) ед.
  • подводные лодки – 1 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 68 118 (+112) ед.
  • специальная техника – 4 006 (+3) ед.

ВСУ ликвидировали более 1,167 млн российских оккупантов с начала полномасштабной войны

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала суток на фронте произошло 150 боестолкновений. На Покровском направлении враг осуществил 47 атак, - Генштаб

Автор: 

армия РФ (21410) Генштаб ВС (7276) ликвидация (4166) уничтожение (8517)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та,хоч п'ять мільйонів,касапам раз плюнути-це вбиті,поранені,з/б, полонені.
Та,чи чули про втрати від нардепа В.Івченка?
показать весь комментарий
25.11.2025 08:08 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
25.11.2025 08:31 Ответить
Приходять повідомлення, що крилатими ракетами РК-360МЦ "Нептун" було атаковано Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс "(ТАНТК) им. Г. М. Бериева" з ураженням одного з бортів, ймовірно, A-60.

На https://x.com/igorsushko/status/1993142112897188318?s=20 відео видно сам момент попадання.

Повідомляють також про пожежу всередині ангару, де в цей момент міг знаходитись стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, який проходив модернізацію.



Експериментальний бортовий літак А-60 у Таганрозі.
Літак був розроблений як випробувальний стенд для російської високоенергетичної лазерної зброї.

показать весь комментарий
25.11.2025 08:33 Ответить
Минув 4297 день москальсько-української війни.
141! одиниця знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Броня присутня - 6, арта норм, логістика, спецтехніка та ППО файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 167 000 це більше ніж все населення такого міста як Уфа.
показать весь комментарий
25.11.2025 08:56 Ответить
показать весь комментарий
25.11.2025 09:01 Ответить
Люба інфо допомагає ворогу,ви дебіли накрен ви пишите це нікому не потрібно крім не доразвитих,результат важливий,що ворог наступа і має верх ,а ви хвальки хвастаєте
показать весь комментарий
25.11.2025 09:07 Ответить
 
 