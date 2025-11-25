Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 167 570 человек (+1 120 за сутки), 11 368 танков, 34 644 артсистемы, 23 624 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 167 570 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 25.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 167 570 (+1 120) человек
- танков – 11 368 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 23 624 (+4) ед.
- артиллерийских систем / artillery systems – 34 644 (+18) ед.
- РСЗО – 1 549 (+0) ед.
- средства ПВО – 1 250 (+2) ед.
- самолетов – 428 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 84 217 (+448) ед.
- крылатые ракеты – 3 981 (+0) ед.
- корабли / катера – 28 (+0) ед.
- подводные лодки – 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 68 118 (+112) ед.
- специальная техника – 4 006 (+3) ед.
Та,чи чули про втрати від нардепа В.Івченка?
На https://x.com/igorsushko/status/1993142112897188318?s=20 відео видно сам момент попадання.
Повідомляють також про пожежу всередині ангару, де в цей момент міг знаходитись стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, який проходив модернізацію.
Експериментальний бортовий літак А-60 у Таганрозі.
Літак був розроблений як випробувальний стенд для російської високоенергетичної лазерної зброї.
141! одиниця знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Броня присутня - 6, арта норм, логістика, спецтехніка та ППО файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 167 000 це більше ніж все населення такого міста як Уфа.