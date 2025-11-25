УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8789 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
4 250 8

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 167 570 осіб (+1 120 за добу), 11 368 танків, 34 644 артсистеми, 23 624 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 167 570 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 25.11.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 167 570 (+1 120) осіб
  • танків – 11 368 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 23 624 (+4) од.
  • артилерійських систем / artillery systems – 34 644 (+18) од.
  • РСЗВ – 1 549 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 250 (+2) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 84 217 (+448) од.
  • крилаті ракети – 3 981 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 68 118 (+112) од.
  • спеціальна техніка – 4 006 (+3) од.

ЗСУ ліквідували понад 1,167 млн російських окупантів з початку повномасштабної війни

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку доби на фронті відбулося 150 боєзіткнень. На Покровському напрямку ворог здійснив 47 атак, - Генштаб

Автор: 

армія рф (21211) Генштаб ЗС (8456) ліквідація (4783) знищення (10301)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та,хоч п'ять мільйонів,касапам раз плюнути-це вбиті,поранені,з/б, полонені.
Та,чи чули про втрати від нардепа В.Івченка?
показати весь коментар
25.11.2025 08:08 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
25.11.2025 08:31 Відповісти
Приходять повідомлення, що крилатими ракетами РК-360МЦ "Нептун" було атаковано Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс "(ТАНТК) им. Г. М. Бериева" з ураженням одного з бортів, ймовірно, A-60.

На https://x.com/igorsushko/status/1993142112897188318?s=20 відео видно сам момент попадання.

Повідомляють також про пожежу всередині ангару, де в цей момент міг знаходитись стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, який проходив модернізацію.



Експериментальний бортовий літак А-60 у Таганрозі.
Літак був розроблений як випробувальний стенд для російської високоенергетичної лазерної зброї.

показати весь коментар
25.11.2025 08:33 Відповісти
Єкскремєнт, батька©
показати весь коментар
25.11.2025 23:22 Відповісти
Минув 4297 день москальсько-української війни.
141! одиниця знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Броня присутня - 6, арта норм, логістика, спецтехніка та ППО файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 167 000 це більше ніж все населення такого міста як Уфа.
показати весь коментар
25.11.2025 08:56 Відповісти
показати весь коментар
25.11.2025 09:01 Відповісти
Ухвімцєв почали... Сімбіргць здувся швидко... Але цих гівноштадів, від
Тихого до Кёнігсбергу, у орди ще вистачає...
Щира дяка Воїнам за тяжку працю 24!/7 /365 ×12!!!!
показати весь коментар
25.11.2025 23:28 Відповісти
Люба інфо допомагає ворогу,ви дебіли накрен ви пишите це нікому не потрібно крім не доразвитих,результат важливий,що ворог наступа і має верх ,а ви хвальки хвастаєте
показати весь коментар
25.11.2025 09:07 Відповісти
 
 