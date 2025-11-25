Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 167 570 осіб (+1 120 за добу), 11 368 танків, 34 644 артсистеми, 23 624 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 167 570 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 25.11.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 167 570 (+1 120) осіб
- танків – 11 368 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 23 624 (+4) од.
- артилерійських систем / artillery systems – 34 644 (+18) од.
- РСЗВ – 1 549 (+0) од.
- засоби ППО – 1 250 (+2) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 84 217 (+448) од.
- крилаті ракети – 3 981 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 68 118 (+112) од.
- спеціальна техніка – 4 006 (+3) од.
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Та,чи чули про втрати від нардепа В.Івченка?
На https://x.com/igorsushko/status/1993142112897188318?s=20 відео видно сам момент попадання.
Повідомляють також про пожежу всередині ангару, де в цей момент міг знаходитись стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, який проходив модернізацію.
Експериментальний бортовий літак А-60 у Таганрозі.
Літак був розроблений як випробувальний стенд для російської високоенергетичної лазерної зброї.
141! одиниця знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Броня присутня - 6, арта норм, логістика, спецтехніка та ППО файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 167 000 це більше ніж все населення такого міста як Уфа.
Тихого до Кёнігсбергу, у орди ще вистачає...
Щира дяка Воїнам за тяжку працю 24!/7 /365 ×12!!!!