Від початку доби на фронті відбулося 150 боєзіткнень. На Покровському напрямку ворог здійснив 47 атак, - Генштаб

Від початку доби понеділка, 24 листопада, на фронті відбулося 150 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник завдав 29 авіаційних ударів, скинув 62 керовані авіабомби. Крім того, застосував 2683 дронів-камікадзе та здійснив 3150 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Бойові дії на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив три атаки на позиції українських захисників та 155 обстрілів.

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Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська, Синельникового та в напрямку Колодязного. Українські підрозділи відбили п’ять атак.

Три атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку в районах Піщаного та Петропавлівки.

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 10 атак у районах населених пунктів Шандриголове, Новоселівка, Греківка, Надія, Зарічне та в напрямку Ставків. Ще три боєзіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку наші оборонці успішно відбили 11 спроб окупантів просунутися у районах у районах Дронівки, Виїмки, Серебрянки, Сіверська та в напрямку Званівки, Ямполя, Закітного. Ще одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 19 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Олександро-Шультиного, Іванопілля, Клебан-Бик, Яблунівки, Плещіївки, Полтавки та у бік Костянтинівки, Степанівки й Софіївки. Сили оборони вже відбили 15 ворожих атак, бої тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 47 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Новосергіївка, Новоекономічне, Молодецьке, Філія, Дачне. Три боєзіткнення досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 50 окупантів та поранили 30; знищили 21 безпілотний літальний апарат та два укриття особового складу; уразили один автомобіль, одну артилерійську систему та 11 укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 13 атак окупантів у районах населених пунктів Степове, Красногірське, Привільне, Павлівка, Єгорівка, Зелений Гай, Вороне, Соснівка та в напрямку Орестополя. Ворог завдав авіаудару по Великомихайлівці.

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Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 15 атак окупантів поблизу населених пунктів Зелений Гай, Затишшя, Солодке та у бік Варварівки й Добропілля. Ще одне боєзіткнення триває. Ворожа авіація завдала ударів по населеним пунктам Гуляйполе та Залізничне.

поблизу населених пунктів Зелений Гай, Затишшя, Солодке та у бік Варварівки й Добропілля. Ще одне боєзіткнення триває. Ворожа авіація завдала ударів по населеним пунктам Гуляйполе та Залізничне. На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника в районі Приморського.

На Придніпровському напрямку дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту закінчились для окупантів безрезультатно.

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