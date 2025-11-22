На фронті відбулося 157 боєзіткнень. Найактивніші бої - на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 157 бойових зіткнень. Зокрема, найбільше ворог атакує на Покровському напрямку, де зафіксовано 34 наступальні дії, та на Гуляйпільському – 18 атак.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 22 листопада, передає Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник завдав одного ракетного та 32 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 75 керованих авіабомб. Також використав для ударів 2 748 дронів-камікадзе, здійснив 3 243 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Бойові дії на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 14 атак загарбників. Ворог завдав одного авіаційного удару, скинув три керовані авіаційні бомби та здійснив 111 обстрілів, два — із реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи стримали три атаки ворога поблизу Вовчанська, Лиману та Синельникового, ще одне бойове зіткнення триває.

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На Куп’янському напрямку наші воїни відбили шість атак ворога в районах Піщаного, Петропавлівки та Куп’янська. Наразі триває ще одне бойове зіткнення.

Бої на сході

На Лиманському напрямку відбулося два бойові зіткнення поблизу населеного пункту Новоселівка.

На Слов’янському напрямку противник десять разів проводив наступальні дії у районах Серебрянки, Сіверська, Свято-Покровського, Пазено та Дронівки. Наші захисники зупинили дев’ять ворожих штурмів, ще одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Краматорському напрямку наші оборонці успішно відбили один ворожий штурм у бік населеного пункту Костянтинівка.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні атакували позиції наших оборонців у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка, Щербинівка, Яблунівка, Іванопілля, Степанівка та у напрямку населеного пункту Миколайпілля. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили 15 атак ворога, наразі бої точаться у двох локаціях.

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Впродовж поточної доби на Покровському напрямку ворог здійснив 34 наступальні дії. Активність російських окупантів фіксувалася поблизу населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Никанорівка, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Покровськ, Рівне, Звірове, Новопавлівка, Молодецьке, Дачне та Філія. Одне бойове зіткнення триває дотепер.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 83 окупанти, з яких 60 — безповоротно. Крім того, українські воїни знищили 24 безпілотні літальні апарати та дві одиниці спеціальної техніки окупантів. Також уразили дві артилерійські системи, дві одиниці автомобільної техніки та одну реактивну систему залпового вогню.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи відбили 16 атак у районах населених пунктів Соснівка, Вербове, Привільне, Березове, Степове, Красногірське, Олексіївка, Єгорівка та Злагода. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Великомихайлівка, Остапівське та Косівцеве.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили 18 атак окупантів поблизу населених пунктів Яблукове, Затишшя, Варварівка, Прилуки, Гуляйполе, Малинівка, Високе. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Варварівка, Тернувате та Білогір’я.

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На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших підрозділів у районах Малої Токмачки та Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог тричі намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту. Успіху не мав. Крім того, окупанти завдали авіаудару по Ольгівці.