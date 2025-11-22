На фронті відбулося 112 боєзіткнень, з них 21 - на Покровському напрямку, на 9 напрямках бої тривають, - Генштаб
Від початку доби на фронті відбулося 112 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 22 листопада, передає Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Протягом доби противник із території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Бобилівка, Кучерівка, Шалигіне, Малушине, Біла Береза, Кореньок, Уцькове Сумської області.
Бойові дії на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили одинадцять атак загарбників, три боєзіткнення тривають. Ворог завдав одного авіаційного удару, скинув три керовані авіаційні бомби та здійснив 62 обстріли, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.
Обстановка на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби Сили оборони відбили одну ворожу атаку, ще одне бойове зіткнення триває. Противник атакує поблизу Вовчанська.
На Куп’янському напрямку наші воїни успішно зупинили чотири ворожі атаки в районах Піщаного, Петропавлівки та Куп’янська. Дотепер тривають ще два бойові зіткнення.
Бої на сході
На Лиманському напрямку відбулося два бойові зіткнення поблизу населеного пункту Новоселівка.
На Слов’янському напрямку росіяни сім разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Серебрянки та Дронівки. Сили оборони зупинили шість атак противника, одне бойове зіткнення триває дотепер.
На Краматорському напрямку наразі триває одне бойове зіткнення у напрямку населеного пункту Костянтинівка.
На Костянтинівському напрямку загарбники дев’ять разів атакували в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка, Щербинівка, Яблунівка та у напрямку населеного пункту Миколайпілля. Наразі триває одне бойове зіткнення.
На Покровському напрямку 21 раз протягом доби розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Никанорівка, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Дачне та Філія. Два бойові зіткнення тривають дотепер.
На Олександрівському напрямку агресор 13 разів намагався просунутися в районах населених пунктів Соснівка, Вербове, Привільне, Березове, Степове, Красногірське та Злагода. Наразі Сили оборони ведуть бої у двох локаціях.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили тринадцять атак окупантів поблизу населених пунктів Яблукове, Затишшя, Варварівка, Прилуки, Гуляйполе, Червоне, Малинівка, Високе. Ще два бойові зіткнення тривають дотепер. Авіаційного удару зазнала Варварівка.
На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили ворога, який намагався просунутися вперед на позиції наших підрозділів у районі Малої Токмачки.
На Придніпровському напрямку ворог тричі намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту, проте Сили оборони успішно зупинили ворожі спроби.
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@ "На Запорізькому напрямку противник зайняв позиції у багатоповерховій забудові у Третьому мікрорайоні на півдні Степногірська.
На Гуляйпільському напрямку противник просунувся в населених пунктах Зелений Гай та Високе на ділянці площею 9,15 км.
Також бої тривають на схід від Затишшя в районі балки.
За поточної динаміки бої за місто Гуляйполе можуть розпочатися до кінця цього місяця.
На Олександрівському напрямку (Дніпропетровська область) російські війська зняли кадри демонстрації прапорів у північній частині Радісного та заявили про взяття населеного пункту під контроль.
Водночас надходить інформація про успішні контрдії українських військ у районі Данилівки.
Ситуація динамічна.
На Покровському напрямку противник просунувся на південь від шламовідстійника шахти «Краснолиманська» на ділянці площею 1,6 км.
У районі Мирнограда ситуація без суттєвих змін.
У Покровську продовжуються бої на північно-західній околиці, у північній частині міста та в районі Динасового селища. В останньому російська піхота зайняла нові позиції у житловій багатоповерховій забудові.
На Дружківському напрямку російські війська просунулися широким фронтом у напрямку Софіївки, Шахового і зайняли більшу частину Володимирівки.
На Костянтинівському напрямку російські війська просунулися в Іванпіллі і продовжують штурмувати його північну околицю та у напрямку Плещіївки.
Також малі групи противника продовжують накати на південно-східну околицю Костянтинівки.
На Лиманському напрямку російські війська просунулися в районі Ямполя та заявили про взяття населеного пункту під контроль. Бої тривають у лісовому масиві між Ямполем і Лиманом і на схід від Ямполя у напрямку річки Сіверський Донець.
Також противник зняв кадри штурмових дій та демонстрації прапорів у населених пунктах Новоселівки та Ставки, заявивши про взяття їх під свій контроль. Хоча просування російських військ справді є, проте повного контролю над населеними пунктами немає, бої продовжуються.
У Куп'янську російські війська зняли кадри демонстрації прапорів у північно-західній, південно-західній та східній частинах міста, заявивши про подальше просування та закріплення.
У Генштабі ЗСУ заявили, що в Куп'янську та його околицях тривають контрдиверсійні заходи та спеціальні дії щодо пошуку та знищення російських ДРГ.
На Великобурлуцькому напрямку українські війська провели контратаку у населеному пункті Дворічанське, про захоплення якого раніше повідомили у "міноборони рф". Повного контролю над ним у противника і раніше не було, селище залишається у сірій зоні.
Так, у ході бою ЗСУ розбили ворожі позиції у житловій забудові, а російським "дроноводам" вдалося підбити один танк."