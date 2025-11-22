На фронті відбулося 112 боєзіткнень, з них 21 - на Покровському напрямку, на 9 напрямках бої тривають, - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 112 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 22 листопада, передає Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Протягом доби противник із території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Бобилівка, Кучерівка, Шалигіне, Малушине, Біла Береза, Кореньок, Уцькове Сумської області.

Бойові дії на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили одинадцять атак загарбників, три боєзіткнення тривають. Ворог завдав одного авіаційного удару, скинув три керовані авіаційні бомби та здійснив 62 обстріли, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби Сили оборони відбили одну ворожу атаку, ще одне бойове зіткнення триває. Противник атакує поблизу Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку наші воїни успішно зупинили чотири ворожі атаки в районах Піщаного, Петропавлівки та Куп’янська. Дотепер тривають ще два бойові зіткнення.

Бої на сході

На Лиманському напрямку відбулося два бойові зіткнення поблизу населеного пункту Новоселівка.

На Слов’янському напрямку росіяни сім разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Серебрянки та Дронівки. Сили оборони зупинили шість атак противника, одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Краматорському напрямку наразі триває одне бойове зіткнення у напрямку населеного пункту Костянтинівка.

На Костянтинівському напрямку загарбники дев’ять разів атакували в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка, Щербинівка, Яблунівка та у напрямку населеного пункту Миколайпілля. Наразі триває одне бойове зіткнення.

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На Покровському напрямку 21 раз протягом доби розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Никанорівка, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Дачне та Філія. Два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку агресор 13 разів намагався просунутися в районах населених пунктів Соснівка, Вербове, Привільне, Березове, Степове, Красногірське та Злагода. Наразі Сили оборони ведуть бої у двох локаціях.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили тринадцять атак окупантів поблизу населених пунктів Яблукове, Затишшя, Варварівка, Прилуки, Гуляйполе, Червоне, Малинівка, Високе. Ще два бойові зіткнення тривають дотепер. Авіаційного удару зазнала Варварівка.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили ворога, який намагався просунутися вперед на позиції наших підрозділів у районі Малої Токмачки.

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На Придніпровському напрямку ворог тричі намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту, проте Сили оборони успішно зупинили ворожі спроби.