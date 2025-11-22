На фронте произошло 112 боевых столкновений, из них 21 - на Покровском направлении, на 9 направлениях бои продолжаются, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 112 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, удерживают рубежи и разрушают планы россиян.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 22 ноября, передает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

В течение суток противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Бобылевка, Кучеровка, Шалыгино, Малушино, Белая Береза, Кореньок, Уцково Сумской области.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили одиннадцать атак захватчиков, три боестолкновения продолжаются. Враг нанес один авиационный удар, сбросил три управляемые авиационные бомбы и осуществил 62 обстрела, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток Силы обороны отразили одну вражескую атаку, еще одно боевое столкновение продолжается. Противник атакует вблизи Волчанска.

На Купянском направлении наши воины успешно остановили четыре вражеские атаки в районах Песчаного, Петропавловки и Купянска. До сих пор продолжаются еще два боевых столкновения.

Бои на востоке

На Лиманском направлении произошло два боевых столкновения вблизи населенного пункта Новоселовка.

На Славянском направлении россияне семь раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Серебрянки и Дроновки. Силы обороны остановили шесть атак противника, одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении в настоящее время продолжается одно боевое столкновеление в направлении населенного пункта Константиновка.

На Константиновском направлении захватчики девять раз атаковали в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Софиевка, Щербиновка, Яблоновка и в направлении населенного пункта Николайполье. В настоящее время продолжается одно боевое столкновение.

На Покровском направлении 21 раз в течение суток начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Никаноровка, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Молодецкое, Дачное и Филия. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении агрессор 13 раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Сосновка, Вербовое, Привольное, Березовое, Степовое, Красногорское и Злагода. Сейчас Силы обороны ведут бои в двух локациях.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении украинские воины отразили тринадцать атак оккупантов вблизи населенных пунктов Яблоково, Затишье, Варваровка, Прилуки, Гуляйполе, Червоное, Малиновка, Высокое. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор. Авиационный удар подверглась Варваровка.

На Ореховском направлении наши защитники остановили врага, который пытался продвинуться вперед на позиции наших подразделений в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении враг трижды пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста, однако Силы обороны успешно остановили вражеские попытки.