На фронте произошло 157 боевых столкновений. Самые активные бои - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 157 боевых столкновений. В частности, больше всего враг атакует на Покровском направлении, где зафиксировано 34 наступательных действия, и на Гуляйпольском – 18 атак.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 22 ноября

Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный и 32 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 75 управляемых авиабомб. Также использовал для ударов 2 748 дронов-камикадзе, осуществил 3 243 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 14 атак захватчиков. Враг нанес один авиационный удар, сбросил три управляемые авиационные бомбы и осуществил 111 обстрелов, два — из реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения сдержали три атаки врага вблизи Волчанска, Лимана и Синельниково, еще одно боевое столкновение продолжается.

На Купянском направлении наши воины отразили шесть атак врага в районах Песчаного, Петропавловки и Купянска. Сейчас продолжается еще одно боевое столкновение.

Бои на востоке

На Лиманском направлении произошло два боевых столкновения вблизи населенного пункта Новоселовка.

На Славянском направлении противник десять раз проводил наступательные действия в районах Серебрянки, Северска, Свято-Покровского, Пазено и Дроновки. Наши защитники остановили девять вражеских штурмов, еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении наши защитники успешно отразили один вражеский штурм в сторону населенного пункта Константиновка.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня атаковали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Софиевка, Щербиновка, Яблоновка, Иванополье, Степановка и в направлении населенного пункта Николаево. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отразили 15 атак врага, сейчас бои идут в двух локациях.

В течение текущих суток на Покровском направлении враг осуществил 34 наступательных действия. Активность российских оккупантов фиксировалась вблизи населенных пунктов Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Никаноровка, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Покровск, Ровно, Зверово, Новопавловка, Молодецкое, Дачное и Филия. Одно боевое столкновеление продолжается до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 83 оккупанта, из которых 60 — безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата и две единицы специальной техники оккупантов. Также поражены две артиллерийские системы, две единицы автомобильной техники и одна реактивная система залпового огня.

На Александровском направлении украинские подразделения отразили 16 атак в районах населенных пунктов Сосновка, Вербовое, Привольное, Березовое, Степовое, Красногорское, Алексеевка, Егоровка и Злагода. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Великомихайловка, Остаповское и Косовцево.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении украинские воины отразили 18 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Яблоково, Затишье, Варваровка, Прилуки, Гуляйполе, Малиновка, Высокое. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Варваровка, Тернуватое и Белогорье.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших подразделений в районах Малой Токмачки и Степногорска.

На Приднепровском направлении враг трижды пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста. Успеха не имел. Кроме того, оккупанты нанесли авиаудар по Ольговке.