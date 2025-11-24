С начала суток на фронте произошло 150 боестолкновений. На Покровском направлении враг совершил 47 атак, - Генштаб

С начала суток понедельника, 24 ноября, на фронте произошло 150 боевых столкновений.

Вражеские обстрелы

Противник нанес 29 авиационных ударов, сбросил 62 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 2683 дрона-камикадзе и осуществил 3150 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг осуществил три атаки на позиции украинских защитников и 155 обстрелов.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Синельниково и в направлении Колодязного. Украинские подразделения отбили пять атак.

Три атаки отразили украинские защитники на Купянском направлении в районах Песчаного и Петропавловки.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили 10 атак в районах населенных пунктов Шандриголово, Новоселовка, Грековка, Надия, Заречное и в направлении Ставков. Еще три боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении наши защитники успешно отразили 11 попыток оккупантов продвинуться в районах Дроновки, Выемки, Серебрянки, Сиверска и в направлении Звановки, Ямполя, Закитного. Еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 19 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Александро-Шультино, Иванополья, Клебан-Быка, Яблоневки, Плещиевки, Полтавки и в сторону Константиновки, Степановки и Софиевки. Силы обороны уже отбили 15 вражеских атак, бои продолжаются.

На Покровском направлении враг совершил 47 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Новосергиевка, Новоэкономичное, Молодецкое, Филия, Дачное. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 50 оккупантов и ранили 30; уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат и два укрытия личного состава; поразили один автомобиль, одну артиллерийскую систему и 11 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили 13 атак оккупантов в районах населенных пунктов Степовое, Красногорское, Привольное, Павловка, Егоровка, Зеленый Гай, Вороное, Сосновка и в направлении Орестополя. Враг нанес авиаудар по Великомихайловке.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 15 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Затишье, Солодкое и в сторону Варваровки и Доброполья. Еще одно боестолкновение продолжается. Вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Гуляйполе и Зализнычное.

На Ореховском направлении Силы обороны отразили одну атаку противника в районе Приморского.

На Приднепровском направлении две вражеские атаки в направлении Антоновского моста закончились для оккупантов безрезультатно.

