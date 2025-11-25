Отчим довел до самоубийства 13-летнюю девочку: обвинительный акт передан в суд, - ОГП
Ювенальные прокуроры Обуховской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 39-летнего мужчины, которого обвиняют в доведении до самоубийства 13-летней падчерицы.
Об этом сообщил Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, подозреваемый в течение нескольких лет жестоко обращался с девочкой: систематически ее унижал, оскорблял нецензурными словами, принуждал к домашней работе и уходу за младшими детьми, лишая возможности полноценно учиться и отдыхать.
Также он выгонял ребенка из дома зимой без верхней одежды, публично унижал и угрожал передать в детдом.
Правоохранители отмечают, что девочка находилась в материальной зависимости от мужчины, поскольку именно он обеспечивал семью. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, несовершеннолетняя покончила с собой путем повешения. Следствие установило причинную связь между действиями отчима и самоубийством ребенка.
В октябре подозреваемому сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 120 Уголовного кодекса Украины - доведение до самоубийства несовершеннолетней в результате жестокого обращения и систематического унижения ее достоинства. Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы. Сейчас материалы расследования переданы в суд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ні вчителі у школі, ні сусіди, ні, **** - МАТИ????