Отчим довел до самоубийства 13-летнюю девочку: обвинительный акт передан в суд, - ОГП

Ювенальные прокуроры Обуховской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 39-летнего мужчины, которого обвиняют в доведении до самоубийства 13-летней падчерицы.

Об этом сообщил Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным следствия, подозреваемый в течение нескольких лет жестоко обращался с девочкой: систематически ее унижал, оскорблял нецензурными словами, принуждал к домашней работе и уходу за младшими детьми, лишая возможности полноценно учиться и отдыхать.

Также он выгонял ребенка из дома зимой без верхней одежды, публично унижал и угрожал передать в детдом.

Также читайте: 13-летняя девочка покончила с собой из-за издевательств отчима: на Киевщине задержан мужчина, - ОГП

Правоохранители отмечают, что девочка находилась в материальной зависимости от мужчины, поскольку именно он обеспечивал семью. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, несовершеннолетняя покончила с собой путем повешения. Следствие установило причинную связь между действиями отчима и самоубийством ребенка.

В октябре подозреваемому сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 120 Уголовного кодекса Украины - доведение до самоубийства несовершеннолетней в результате жестокого обращения и систематического унижения ее достоинства. Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы. Сейчас материалы расследования переданы в суд.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Генпрокурор должен быть с яйцами. Мне нравится Андрей Портнов как генпрокурор" - "слуга народа" Дубинский. ВИДЕО