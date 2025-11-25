РУС
Новости Совершение самоубийства
1 622 6

Отчим довел до самоубийства 13-летнюю девочку: обвинительный акт передан в суд, - ОГП

Обвинительный акт в отношении отчима, который довел до самоубийства девочку

Ювенальные прокуроры Обуховской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 39-летнего мужчины, которого обвиняют в доведении до самоубийства 13-летней падчерицы.

Об этом сообщил Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, подозреваемый в течение нескольких лет жестоко обращался с девочкой: систематически ее унижал, оскорблял нецензурными словами, принуждал к домашней работе и уходу за младшими детьми, лишая возможности полноценно учиться и отдыхать.

Также он выгонял ребенка из дома зимой без верхней одежды, публично унижал и угрожал передать в детдом.

Правоохранители отмечают, что девочка находилась в материальной зависимости от мужчины, поскольку именно он обеспечивал семью. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, несовершеннолетняя покончила с собой путем повешения. Следствие установило причинную связь между действиями отчима и самоубийством ребенка.

В октябре подозреваемому сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 120 Уголовного кодекса Украины - доведение до самоубийства несовершеннолетней в результате жестокого обращения и систематического унижения ее достоинства. Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы. Сейчас материалы расследования переданы в суд.

Автор: 

самоубийство (1043) суд (25318) Офис Генпрокурора (2797)
Жесть... Бідолашна дитина...
25.11.2025 16:06 Ответить
А соцслужби, ювенальна поліція - за що гроші отримують? В дитбудинку дитина хоча би живою лишилася
25.11.2025 16:11 Ответить
І ніхто нічого не бачив?
Ні вчителі у школі, ні сусіди, ні, **** - МАТИ????
25.11.2025 16:39 Ответить
Термін "мати" тут недоречний. Більше підходить слово самиця. Її завданням було розсувати ноги і народжувати.
25.11.2025 17:06 Ответить
 
 