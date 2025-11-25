Вітчима довів до самогубства 13-річну дівчинку: обвинувальний акт передано до суду, - ОГП
Ювенальні прокурори Обухівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 39-річного чоловіка, якому закидають доведення до самогубства 13-річної падчерки.
Про це повідомив Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, підозрюваний протягом кількох років жорстоко поводився з дівчинкою: систематично її принижував, ображав нецензурними словами, примушував до хатньої роботи та догляду за молодшими дітьми, позбавляючи можливості повноцінно навчатися й відпочивати.
Також він виганяв дитину з дому взимку без верхнього одягу, публічно принижував і погрожував передати до дитбудинку.
Правоохоронці зазначають, що дівчинка перебувала у матеріальній залежності від чоловіка, оскільки саме він забезпечував родину. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, неповнолітня наклала на себе руки шляхом повішання. Слідство встановило причинний зв’язок між діями вітчима та самогубством дитини.
У жовтні підозрюваному повідомили про підозру за ч. 3 ст. 120 Кримінального кодексу України - доведення до самогубства неповнолітньої внаслідок жорстокого поводження та систематичного приниження її гідності. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. Нині матеріали розслідування передано до суду.
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Ні вчителі у школі, ні сусіди, ні, **** - МАТИ????
По моєму це звичайне дитинство людини, народженої до 1995 року. І далі при дитбудинки це ж корона фраза батьків була, як для мене це буденність