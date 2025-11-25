Вітчима довів до самогубства 13-річну дівчинку: обвинувальний акт передано до суду, - ОГП

Ювенальні прокурори Обухівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 39-річного чоловіка, якому закидають доведення до самогубства 13-річної падчерки.

Про це повідомив Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними слідства, підозрюваний протягом кількох років жорстоко поводився з дівчинкою: систематично її принижував, ображав нецензурними словами, примушував до хатньої роботи та догляду за молодшими дітьми, позбавляючи можливості повноцінно навчатися й відпочивати.

Також він виганяв дитину з дому взимку без верхнього одягу, публічно принижував і погрожував передати до дитбудинку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справа полковника Рюмшина: Київський апеляційний суд зменшив розмір застави з 10 до 8 млн гривень

Правоохоронці зазначають, що дівчинка перебувала у матеріальній залежності від чоловіка, оскільки саме він забезпечував родину. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, неповнолітня наклала на себе руки шляхом повішання. Слідство встановило причинний зв’язок між діями вітчима та самогубством дитини.

У жовтні підозрюваному повідомили про підозру за ч. 3 ст. 120 Кримінального кодексу України - доведення до самогубства неповнолітньої внаслідок жорстокого поводження та систематичного приниження її гідності. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. Нині матеріали розслідування передано до суду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двох працівників спецслужби судять у Чернігові: сфабрикували "держзраду" військовому ДПСУ, - "Автомайдан"