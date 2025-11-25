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Новини Скоєння самогубства
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Вітчима довів до самогубства 13-річну дівчинку: обвинувальний акт передано до суду, - ОГП

Обвинувальний акт щодо вітчима, який довів до самогубства дівчинку

Ювенальні прокурори Обухівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 39-річного чоловіка, якому закидають доведення до самогубства 13-річної падчерки.

Про це повідомив Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

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За даними слідства, підозрюваний протягом кількох років жорстоко поводився з дівчинкою: систематично її принижував, ображав нецензурними словами, примушував до хатньої роботи та догляду за молодшими дітьми, позбавляючи можливості повноцінно навчатися й відпочивати.

Також він виганяв дитину з дому взимку без верхнього одягу, публічно принижував і погрожував передати до дитбудинку.

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Правоохоронці зазначають, що дівчинка перебувала у матеріальній залежності від чоловіка, оскільки саме він забезпечував родину. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, неповнолітня наклала на себе руки шляхом повішання. Слідство встановило причинний зв’язок між діями вітчима та самогубством дитини.

У жовтні підозрюваному повідомили про підозру за ч. 3 ст. 120 Кримінального кодексу України - доведення до самогубства неповнолітньої внаслідок жорстокого поводження та систематичного приниження її гідності. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. Нині матеріали розслідування передано до суду.

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Автор: 

самогубство (690) суд (11922) Офіс Генпрокурора (3914)
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Топ коментарі
+13
І ніхто нічого не бачив?
Ні вчителі у школі, ні сусіди, ні, **** - МАТИ????
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25.11.2025 16:39 Відповісти
+11
Жесть... Бідолашна дитина...
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25.11.2025 16:06 Відповісти
+7
А соцслужби, ювенальна поліція - за що гроші отримують? В дитбудинку дитина хоча би живою лишилася
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25.11.2025 16:11 Відповісти
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Жесть... Бідолашна дитина...
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25.11.2025 16:06 Відповісти
А соцслужби, ювенальна поліція - за що гроші отримують? В дитбудинку дитина хоча би живою лишилася
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25.11.2025 16:11 Відповісти
І ніхто нічого не бачив?
Ні вчителі у школі, ні сусіди, ні, **** - МАТИ????
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25.11.2025 16:39 Відповісти
Термін "мати" тут недоречний. Більше підходить слово самиця. Її завданням було розсувати ноги і народжувати.
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25.11.2025 17:06 Відповісти
Будь-яка мати між дитиною від першого шлюбу- невдалого, дитиною від недостойного чоловіка, та елітним самцем вибере саме нового, достойного щоб від нього народжувати самця. Це природа.
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25.11.2025 18:12 Відповісти
ПроФФЕсор зоології з каХВедри ЯнукОВОЧА! Ти навіть не відрізняєш сімейну родину людей від прайду левів. Не пиши більше дурниць і дурість твоя буде менш помітною.
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25.11.2025 23:12 Відповісти
Я тобі по секрету скажу- навіть монашки вагітніють та топлять немовлят. Деякі люди занадто захопилися ідеєю що вони вінець світу на землі. Так, може і вінець, але тваринного світу.
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26.11.2025 06:50 Відповісти
Де була мати?
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25.11.2025 17:25 Відповісти
"систематично її принижував, ображав нецензурними словами, примушував до хатньої роботи та догляду за молодшими дітьми, позбавляючи можливості повноцінно навчатися й відпочивати'

По моєму це звичайне дитинство людини, народженої до 1995 року. І далі при дитбудинки це ж корона фраза батьків була, як для мене це буденність
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25.11.2025 19:09 Відповісти
РСП - днище
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26.11.2025 07:43 Відповісти
 
 