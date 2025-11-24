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Новини Державна зрада
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Двох працівників спецслужби судять у Чернігові: сфабрикували "держзраду" військовому ДПСУ, - "Автомайдан"

У Чернігові судять двох співробітників СБУ, які сфабрикували справу проти прикордонника

У Чернігові вже рік слухають справу двох працівників Служби безпеки України, Ігоря Плотка та Євгена Дуди. Їх звинувачують у фабрикуванні доказів стосовно військового Державної прикордонної служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку "Автомайдану".

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Сфабрикована справа проти прикордонника

За версією обвинувачення, у березні 2023 року двоє працівників СБУ купили у комісійному магазині "Cifrobus" у Чернігові вживаний телефон Huawei за 2300 грн. Після цього "зашили" в нього штучно створену переписку у Telegram з вигаданим представником ФСБ. У цій переписці прикордонник нібито зливав дані щодо організації роботи підрозділів протидії БПЛА на кордоні України.

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Справа проти прикордонника розсипалася у суді

За два дні той самий телефон "знаходять" у бушлаті прикордонника під час обшуку його помешкання. На підставі цього "доказу" чоловіка затримують, розганяють на офіційних ресурсах заголовки про "викритого зрадника", і він півтора місяця сидить у СІЗО.

"За два місяці справа розсипалася у суді. Телефон до прикордонника не мав жодного стосунку, його здали в ломбард якраз напередодні обшуку. І саме двоє людей, схожих на вже згаданих працівників контррозвідки СБУ, його там і купили. Це зафіксували камери відеоспостереження магазину. Справу проти прикордонника закрили, а сам він вийшов із СІЗО та повернувся на службу", - пишуть у у "Автомайдані".

Натомість вже самі працівники СБУ опинилися на лаві підсудних. Вони отримали підозру за "штучне створення доказів" і "притягнення завідомо невинного до відповідальності". Суд почав розглядати справу по суті тільки зараз: обвинувачені просто не з’являлись на засідання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За матеріалами СБУ по 15 років тюрми отримали ще 3 зрадників, які воювали проти Сил оборони України

Справа Руслана Магамедрасулова

  • "Автомайдан" порівняв сфабриковану справу проти прикордонника зі справою проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, який документував справу Міндіча.

"Детектива та батька СБУ утримує у СІЗО за абсурдними звинуваченнями. Докази на рівні домислів: потрібні фрази в переписці, розмову щодо технічної коноплі в Узбекистан СБУ перетворила на "контрабанду" до Дагестану у РФ. Свідку, який підтвердив реальну версію, одразу ж дали підозру у недостовірних свідченнях.

Тобто, для СБУ притягнути за вуха "зв’язки", чинити максимальний тиск без жодної реальної доказової бази — нормальна практика. Але впевнені, що так само як і у справі прикордонника, всі ті, хто штучно створював докази й сфабрикував матеріали проти детектива НАБУ, теж отримають свої підозри й зрештою постануть перед судом", - йдеться у дописі.

Також читайте: Підозра Мамешеву про неправдиві свідчення - юридичний нонсенс. Правдивість показань визначає суд, а не прокурор, - "Автомайдан"

У Чернігові триває суд над двома співробітниками СБУ: що відомо
У Чернігові триває суд над двома співробітниками СБУ: що відомо

Автор: 

СБУ (13937) суд (11922) Чернігів (906) автомайдан (126) Чернігівська область (1386) Чернігівський район (197)
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Топ коментарі
+11
якби друзі того вояки зустріли підарів та відбили нирки...
єх мріїї...

поряд мене будинок полкана сбу, десь на 2 млн баксів
його жінка принципово не розмовляє українською, я її нахер послав
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24.11.2025 18:05 Відповісти
+11
У спецТатаровщині?
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24.11.2025 18:14 Відповісти
+7
Щось подібне уже було і в СБУ щодо співробітника НАБУ!!??
Невже і їм грошей не вистачає, дітям на Мівіну??
Непокаране злочин КабМіндічів, поширилося, як чесотка чи воші???
Керівники, звичайно і «не знали», як і зеленський??
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24.11.2025 18:00 Відповісти
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Вася, Вася. Так хотелось верить что ты хотя бы нормальный.
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24.11.2025 17:55 Відповісти
У спецТатаровщині?
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24.11.2025 18:14 Відповісти
Яке ЕС чи НАТО з такими лівоохоронцями?
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26.11.2025 16:15 Відповісти
Щось подібне уже було і в СБУ щодо співробітника НАБУ!!??
Невже і їм грошей не вистачає, дітям на Мівіну??
Непокаране злочин КабМіндічів, поширилося, як чесотка чи воші???
Керівники, звичайно і «не знали», як і зеленський??
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24.11.2025 18:00 Відповісти
Дуже хотілося підвищення засранцям
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24.11.2025 18:04 Відповісти
якби друзі того вояки зустріли підарів та відбили нирки...
єх мріїї...

поряд мене будинок полкана сбу, десь на 2 млн баксів
його жінка принципово не розмовляє українською, я її нахер послав
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24.11.2025 18:05 Відповісти
Ви тут під ніком Дмитро Лебідь не писали?
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24.11.2025 18:12 Відповісти
сбу зганьбилося як ганебна шлюха яка обслуговує зрадників
я не розумію, шо васю-дебіла ніхто попустити не може приватно?
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24.11.2025 18:06 Відповісти
ВАСЯ- чавоізволітє-с ?
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24.11.2025 18:09 Відповісти
БЛД - а коли випустять агента НАБУ за сфальсифіковану держзраду, бо був ключовим у розкритті МАФІЇ МІНДІЧКРИШІ , через скільки рочків справу закриють ?
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24.11.2025 18:07 Відповісти
і Шабуніну хотіли так втюхати телефон
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24.11.2025 18:08 Відповісти
скажіть, а чому картонки так швидко спрацювали тоді, а зараз???
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24.11.2025 18:10 Відповісти
Закордонні партнери возбудились.
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24.11.2025 18:30 Відповісти
я те ж саме подумала
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24.11.2025 19:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3KJwLNm825A https://www.youtube.com/watch?v=ОМЕЛЯН: Є ДОСЬЄ! Єрмак - це резидент ФСБ. Вони готові ЗДАТИ Зеленського. Українців вирішили РЯТУВАТИ

трансляція зараз
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24.11.2025 19:10 Відповісти
Тобто любого хто не заплатив може чекати цугундер по тяжкій статі ???
Це визнання що держава стала ієрархією рекету!!!

До речі, мінти давно сидять на такому рекеті, наприклад невгодних пресують по статті за звинуваченням в згвалтуванні чи пєдофілії... І такса там огого, бо самі розумієте як носії шансоних скрєп ( зеки) ....
А в цей час хом'ячки радісно коментують всі такі репортажи, вигукуючі шансонні гасла 🏳️‍🌈 "на парашу і т.д."
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24.11.2025 18:26 Відповісти
Ця підгнила структура знаходиться під керуванням підгнилого татарова.
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24.11.2025 19:03 Відповісти
... ганьба.
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24.11.2025 19:47 Відповісти
сбу прогнила під корінь, разм ізгнилим малюком-бейбі,сраколизом
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24.11.2025 20:32 Відповісти
А що Вася два магазина підняв їх по службі? Тепер можна на агентів НАБУ запускати в роботу.
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24.11.2025 20:45 Відповісти
Да.......висококласні специ працюють в СБУ. Аж дух захоплює. Видно при поступленні на службу в СБУ таки обійшли психолога. Бо освітній рівень випускників спецшколи інтернату для дітей з вадами так і пре назовні.
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24.11.2025 21:44 Відповісти
Який нарід, такі в нього і спецслужби. По інакшому не буває.
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25.11.2025 18:17 Відповісти
 
 