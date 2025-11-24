Двох працівників спецслужби судять у Чернігові: сфабрикували "держзраду" військовому ДПСУ, - "Автомайдан"

У Чернігові вже рік слухають справу двох працівників Служби безпеки України, Ігоря Плотка та Євгена Дуди. Їх звинувачують у фабрикуванні доказів стосовно військового Державної прикордонної служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку "Автомайдану".

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Сфабрикована справа проти прикордонника

За версією обвинувачення, у березні 2023 року двоє працівників СБУ купили у комісійному магазині "Cifrobus" у Чернігові вживаний телефон Huawei за 2300 грн. Після цього "зашили" в нього штучно створену переписку у Telegram з вигаданим представником ФСБ. У цій переписці прикордонник нібито зливав дані щодо організації роботи підрозділів протидії БПЛА на кордоні України.

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Справа проти прикордонника розсипалася у суді

За два дні той самий телефон "знаходять" у бушлаті прикордонника під час обшуку його помешкання. На підставі цього "доказу" чоловіка затримують, розганяють на офіційних ресурсах заголовки про "викритого зрадника", і він півтора місяця сидить у СІЗО.

"За два місяці справа розсипалася у суді. Телефон до прикордонника не мав жодного стосунку, його здали в ломбард якраз напередодні обшуку. І саме двоє людей, схожих на вже згаданих працівників контррозвідки СБУ, його там і купили. Це зафіксували камери відеоспостереження магазину. Справу проти прикордонника закрили, а сам він вийшов із СІЗО та повернувся на службу", - пишуть у у "Автомайдані".

Натомість вже самі працівники СБУ опинилися на лаві підсудних. Вони отримали підозру за "штучне створення доказів" і "притягнення завідомо невинного до відповідальності". Суд почав розглядати справу по суті тільки зараз: обвинувачені просто не з’являлись на засідання.

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Справа Руслана Магамедрасулова

"Автомайдан" порівняв сфабриковану справу проти прикордонника зі справою проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, який документував справу Міндіча.

"Детектива та батька СБУ утримує у СІЗО за абсурдними звинуваченнями. Докази на рівні домислів: потрібні фрази в переписці, розмову щодо технічної коноплі в Узбекистан СБУ перетворила на "контрабанду" до Дагестану у РФ. Свідку, який підтвердив реальну версію, одразу ж дали підозру у недостовірних свідченнях.

Тобто, для СБУ притягнути за вуха "зв’язки", чинити максимальний тиск без жодної реальної доказової бази — нормальна практика. Але впевнені, що так само як і у справі прикордонника, всі ті, хто штучно створював докази й сфабрикував матеріали проти детектива НАБУ, теж отримають свої підозри й зрештою постануть перед судом", - йдеться у дописі.

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