Двох працівників спецслужби судять у Чернігові: сфабрикували "держзраду" військовому ДПСУ, - "Автомайдан"
У Чернігові вже рік слухають справу двох працівників Служби безпеки України, Ігоря Плотка та Євгена Дуди. Їх звинувачують у фабрикуванні доказів стосовно військового Державної прикордонної служби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку "Автомайдану".
Сфабрикована справа проти прикордонника
За версією обвинувачення, у березні 2023 року двоє працівників СБУ купили у комісійному магазині "Cifrobus" у Чернігові вживаний телефон Huawei за 2300 грн. Після цього "зашили" в нього штучно створену переписку у Telegram з вигаданим представником ФСБ. У цій переписці прикордонник нібито зливав дані щодо організації роботи підрозділів протидії БПЛА на кордоні України.
Справа проти прикордонника розсипалася у суді
За два дні той самий телефон "знаходять" у бушлаті прикордонника під час обшуку його помешкання. На підставі цього "доказу" чоловіка затримують, розганяють на офіційних ресурсах заголовки про "викритого зрадника", і він півтора місяця сидить у СІЗО.
"За два місяці справа розсипалася у суді. Телефон до прикордонника не мав жодного стосунку, його здали в ломбард якраз напередодні обшуку. І саме двоє людей, схожих на вже згаданих працівників контррозвідки СБУ, його там і купили. Це зафіксували камери відеоспостереження магазину. Справу проти прикордонника закрили, а сам він вийшов із СІЗО та повернувся на службу", - пишуть у у "Автомайдані".
Натомість вже самі працівники СБУ опинилися на лаві підсудних. Вони отримали підозру за "штучне створення доказів" і "притягнення завідомо невинного до відповідальності". Суд почав розглядати справу по суті тільки зараз: обвинувачені просто не з’являлись на засідання.
Справа Руслана Магамедрасулова
- "Автомайдан" порівняв сфабриковану справу проти прикордонника зі справою проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, який документував справу Міндіча.
"Детектива та батька СБУ утримує у СІЗО за абсурдними звинуваченнями. Докази на рівні домислів: потрібні фрази в переписці, розмову щодо технічної коноплі в Узбекистан СБУ перетворила на "контрабанду" до Дагестану у РФ. Свідку, який підтвердив реальну версію, одразу ж дали підозру у недостовірних свідченнях.
Тобто, для СБУ притягнути за вуха "зв’язки", чинити максимальний тиск без жодної реальної доказової бази — нормальна практика. Але впевнені, що так само як і у справі прикордонника, всі ті, хто штучно створював докази й сфабрикував матеріали проти детектива НАБУ, теж отримають свої підозри й зрештою постануть перед судом", - йдеться у дописі.
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Невже і їм грошей не вистачає, дітям на Мівіну??
Непокаране злочин КабМіндічів, поширилося, як чесотка чи воші???
Керівники, звичайно і «не знали», як і зеленський??
єх мріїї...
поряд мене будинок полкана сбу, десь на 2 млн баксів
його жінка принципово не розмовляє українською, я її нахер послав
я не розумію, шо васю-дебіла ніхто попустити не може приватно?
трансляція зараз
Це визнання що держава стала ієрархією рекету!!!
До речі, мінти давно сидять на такому рекеті, наприклад невгодних пресують по статті за звинуваченням в згвалтуванні чи пєдофілії... І такса там огого, бо самі розумієте як носії шансоних скрєп ( зеки) ....
А в цей час хом'ячки радісно коментують всі такі репортажи, вигукуючі шансонні гасла 🏳️🌈 "на парашу і т.д."