Підозра Мамешеву про неправдиві свідчення - юридичний нонсенс. Правдивість показань визначає суд, а не прокурор, - "Автомайдан"

Юсуфу Мамешев

Ключовому свідку у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, Юсуфу Мамешеву, повідомили про підозру у "завідомо неправдивих показаннях". Її підписали прокурори ОГП, що працюють у зв’язці зі слідчими СБУ. У "Автомайдані" вважають цю підозру юридичним нонсенсом, адже правдивість показів може встановити лише суд після розгляду справи по суті, а не прокурор на етапі досудового розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку "Автомайдана".

За версією слідства, Мамешев нібито "збрехав" під час допиту в СБУ та на судовому засіданні в Печерському суді щодо змісту та контексту своєї розмови з Магамедрасуловим.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Підозра з’явилася на після того, як Мамешев у суді викрив фальсифікацію з боку СБУ. На допитах Мамешев заявив, що розмова про продаж насіння технічних конопель, яку СБУ видає за доказ пособництва державі-агресору, була саме з ним і стосувалася Узбекистану, а не Дагестану. Тобто, усі докази у справі розсипалися і ніякого "пособництва ворогу" не було",  - зазначається у дописі.

У суді Мамешев повідомляв, що силовики неодноразово вчиняли на нього тиск. Перед цим свідку погрожували невідомі, передавали привіти від СБУ, натякаючи, що "можуть знайти в нього зброю чи наркотики", а також незаконно затримували нібито для мобілізації. Телефон свідка після цього опинився у слідчих СБУ.

"Це ще один доказ того, як силовики за наказом з Банкової тиснуть на свідків, щоб змусити їх підтвердити потрібну версію для зрежисованої справи проти детектива НАБУ. Тепер Мамешев став мішенню, бо не погодився грати за правилами СБУ", - наголошують у "Автомайдані".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд залишив детектива НАБУ Магамедрасулова під вартою до 15 грудня

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.

свідок (73) автомайдан (125) Магамедрасулов Руслан (44)
Автомайдан мав би бути в курсі,що керує Антимайдан-логіка там не проходить.
Завтра він може назвати Автомайдан-тер.організацією.Такий він собі Антимайдан.
показати весь коментар
24.10.2025 12:15 Відповісти
Узєлєнских краще знають. Там три чверті кварталу - дипломовані йуристи, блін.
показати весь коментар
24.10.2025 12:22 Відповісти
Диван-майдан)
показати весь коментар
24.10.2025 12:35 Відповісти
Автомайдан забули спитати
показати весь коментар
24.10.2025 12:39 Відповісти
Мамешев збрехав. А СБУ знає правду. Від кого?
показати весь коментар
24.10.2025 12:57 Відповісти
Зеленский ,наверное , любит фильм
МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
И представляет себя в роли Глеба Жеглова
И его коронную фразу
БУДЕТ СИДЕТЬ - Я СКАЗАЛ!!!!!!
показати весь коментар
24.10.2025 13:03 Відповісти
Не показів, а показань. Покази в кіно бувають
показати весь коментар
24.10.2025 13:06 Відповісти
 
 