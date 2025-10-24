Підозра Мамешеву про неправдиві свідчення - юридичний нонсенс. Правдивість показань визначає суд, а не прокурор, - "Автомайдан"

Ключовому свідку у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, Юсуфу Мамешеву, повідомили про підозру у "завідомо неправдивих показаннях". Її підписали прокурори ОГП, що працюють у зв’язці зі слідчими СБУ. У "Автомайдані" вважають цю підозру юридичним нонсенсом, адже правдивість показів може встановити лише суд після розгляду справи по суті, а не прокурор на етапі досудового розслідування.

За версією слідства, Мамешев нібито "збрехав" під час допиту в СБУ та на судовому засіданні в Печерському суді щодо змісту та контексту своєї розмови з Магамедрасуловим.

"Підозра з’явилася на після того, як Мамешев у суді викрив фальсифікацію з боку СБУ. На допитах Мамешев заявив, що розмова про продаж насіння технічних конопель, яку СБУ видає за доказ пособництва державі-агресору, була саме з ним і стосувалася Узбекистану, а не Дагестану. Тобто, усі докази у справі розсипалися і ніякого "пособництва ворогу" не було", - зазначається у дописі.

У суді Мамешев повідомляв, що силовики неодноразово вчиняли на нього тиск. Перед цим свідку погрожували невідомі, передавали привіти від СБУ, натякаючи, що "можуть знайти в нього зброю чи наркотики", а також незаконно затримували нібито для мобілізації. Телефон свідка після цього опинився у слідчих СБУ.

"Це ще один доказ того, як силовики за наказом з Банкової тиснуть на свідків, щоб змусити їх підтвердити потрібну версію для зрежисованої справи проти детектива НАБУ. Тепер Мамешев став мішенню, бо не погодився грати за правилами СБУ", - наголошують у "Автомайдані".

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.