Подозрение Мамешеву о ложных показаниях - юридический нонсенс. Правдивость показаний определяет суд, а не прокурор, - "Автомайдан"

Ключевому свидетелю по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Юсуфу Мамешеву сообщили о подозрении в "заведомо ложных показаниях". Его подписали прокуроры ОГП, работающие в связке со следователями СБУ. В "Автомайдане" считают это подозрение юридическим нонсенсом, поскольку правдивость показаний может установить только суд после рассмотрения дела по существу, а не прокурор на этапе досудебного расследования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу "Автомайдана".

По версии следствия, Мамешев якобы "солгал" во время допроса в СБУ и на судебном заседании в Печерском суде относительно содержания и контекста своего разговора с Магамедрасуловым.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Подозрение появилось после того, как Мамешев в суде разоблачил фальсификацию со стороны СБУ. На допросах Мамешев заявил, что разговор о продаже семян технической конопли, который СБУ выдает за доказательство пособничества государству-агрессору, был именно с ним и касался Узбекистана, а не Дагестана. То есть все доказательства по делу рассыпались и никакого "пособничества врагу" не было", - отмечается в заметке.

В суде Мамешев сообщал, что силовики неоднократно совершали на него давление. Перед этим свидетелю угрожали неизвестные, передавали приветы от СБУ, намекая, что "могут найти у него оружие или наркотики", а также незаконно задерживали якобы для мобилизации. Телефон свидетеля после этого оказался у следователей СБУ.

"Это еще одно доказательство того, как силовики по приказу с Банковой давят на свидетелей, чтобы заставить их подтвердить нужную версию для срежиссированного дела против детектива НАБУ. Теперь Мамешев стал мишенью, потому что не согласился играть по правилам СБУ", - отмечают в "Автомайдане".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд оставил детектива НАБУ Магамедрасулова под стражей до 15 декабря

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.