Подозрение Мамешеву о ложных показаниях - юридический нонсенс. Правдивость показаний определяет суд, а не прокурор, - "Автомайдан"
Ключевому свидетелю по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Юсуфу Мамешеву сообщили о подозрении в "заведомо ложных показаниях". Его подписали прокуроры ОГП, работающие в связке со следователями СБУ. В "Автомайдане" считают это подозрение юридическим нонсенсом, поскольку правдивость показаний может установить только суд после рассмотрения дела по существу, а не прокурор на этапе досудебного расследования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу "Автомайдана".
По версии следствия, Мамешев якобы "солгал" во время допроса в СБУ и на судебном заседании в Печерском суде относительно содержания и контекста своего разговора с Магамедрасуловым.
"Подозрение появилось после того, как Мамешев в суде разоблачил фальсификацию со стороны СБУ. На допросах Мамешев заявил, что разговор о продаже семян технической конопли, который СБУ выдает за доказательство пособничества государству-агрессору, был именно с ним и касался Узбекистана, а не Дагестана. То есть все доказательства по делу рассыпались и никакого "пособничества врагу" не было", - отмечается в заметке.
В суде Мамешев сообщал, что силовики неоднократно совершали на него давление. Перед этим свидетелю угрожали неизвестные, передавали приветы от СБУ, намекая, что "могут найти у него оружие или наркотики", а также незаконно задерживали якобы для мобилизации. Телефон свидетеля после этого оказался у следователей СБУ.
"Это еще одно доказательство того, как силовики по приказу с Банковой давят на свидетелей, чтобы заставить их подтвердить нужную версию для срежиссированного дела против детектива НАБУ. Теперь Мамешев стал мишенью, потому что не согласился играть по правилам СБУ", - отмечают в "Автомайдане".
Что предшествовало?
Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.
Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.
16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.
15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Завтра він може назвати Автомайдан-тер.організацією.Такий він собі Антимайдан.