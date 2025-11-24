РУС
Новости Государственная измена
1 328 13

Двоих сотрудников спецслужбы судят в Чернигове: сфабриковали "государственную измену" военному ГПСУ, - "Автомайдан"

В Чернигове судят двух сотрудников СБУ, которые сфабриковали дело против пограничника

В Чернигове уже год слушают дело двух сотрудников Службы безопасности Украины, Игоря Плотка и Евгения Дуды. Их обвиняют в фабрикации доказательств в отношении военного Государственной пограничной службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу "Автомайдана".

Сфабрикованное дело против пограничника

По версии обвинения, в марте 2023 года двое сотрудников СБУ купили в комиссионном магазине "Cifrobus" в Чернигове подержанный телефон Huawei за 2300 грн. После этого "зашили" в него искусственно созданную переписку в Telegram с вымышленным представителем ФСБ. В этой переписке пограничник якобы сливал данные об организации работы подразделений противодействия БПЛА на границе Украины.

Дело против пограничника рассыпалось в суде

Через два дня тот же телефон "находят" в бушлате пограничника во время обыска его жилища. На основании этого "доказательства" мужчину задерживают, разгоняют на официальных ресурсах заголовки о "разоблаченном предателе", и он полтора месяца сидит в СИЗО.

"За два месяца дело рассыпалось в суде. Телефон к пограничнику не имел никакого отношения, его сдали в ломбард как раз накануне обыска. И именно два человека, похожих на уже упомянутых сотрудников контрразведки СБУ, его там и купили. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения магазина. Дело против пограничника закрыли, а сам он вышел из СИЗО и вернулся на службу", - пишут в "Автомайдане".

Зато уже сами сотрудники СБУ оказались на скамье подсудимых. Им предъявили подозрение в "искусственном создании доказательств" и "привлечении заведомо невиновного к ответственности". Суд начал рассматривать дело по существу только сейчас: обвиняемые просто не появлялись на заседаниях.

Дело Руслана Магамедрасулова

  • "Автомайдан" сравнил сфабрикованное дело против пограничника с делом против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который документировал дело Миндича.

"Детектива и отца СБУ удерживает в СИЗО по абсурдным обвинениям. Доказательства на уровне домыслов: нужные фразы в переписке, разговор о технической конопле в Узбекистане СБУ превратила в "контрабанду" в Дагестан в РФ. Свидетелю, который подтвердил реальную версию, сразу же дали подозрение в недостоверных показаниях.

То есть, для СБУ притянуть за уши "связи", оказывать максимальное давление без какой-либо реальной доказательной базы — нормальная практика. Но уверены, что так же, как и в деле пограничника, все те, кто искусственно создавал доказательства и сфабриковал материалы против детектива НАБУ, тоже получат свои подозрения и в конце концов предстанут перед судом", - говорится в сообщении.

В Чернигове продолжается суд над двумя сотрудниками СБУ: что известно
В Чернигове продолжается суд над двумя сотрудниками СБУ: что известно

Щось подібне уже було і в СБУ щодо співробітника НАБУ!!??
Невже і їм грошей не вистачає, дітям на Мівіну??
Непокаране злочин КабМіндічів, поширилося, як чесотка чи воші???
Керівники, звичайно і «не знали», як і зеленський??
24.11.2025 18:00 Ответить
+5
Дуже хотілося підвищення засранцям
24.11.2025 18:04 Ответить
+5
якби друзі того вояки зустріли підарів та відбили нирки...
єх мріїї...

поряд мене будинок полкана сбу, десь на 2 млн баксів
його жінка принципово не розмовляє українською, я її нахер послав
24.11.2025 18:05 Ответить
Вася, Вася. Так хотелось верить что ты хотя бы нормальный.
24.11.2025 17:55 Ответить
У спецТатаровщині?
24.11.2025 18:14 Ответить
Ви тут під ніком Дмитро Лебідь не писали?
24.11.2025 18:12 Ответить
сбу зганьбилося як ганебна шлюха яка обслуговує зрадників
я не розумію, шо васю-дебіла ніхто попустити не може приватно?
24.11.2025 18:06 Ответить
ВАСЯ- чавоізволітє-с ?
24.11.2025 18:09 Ответить
БЛД - а коли випустять агента НАБУ за сфальсифіковану держзраду, бо був ключовим у розкритті МАФІЇ МІНДІЧКРИШІ , через скільки рочків справу закриють ?
24.11.2025 18:07 Ответить
і Шабуніну хотіли так втюхати телефон
24.11.2025 18:08 Ответить
скажіть, а чому картонки так швидко спрацювали тоді, а зараз???
24.11.2025 18:10 Ответить
Закордонні партнери возбудились.
24.11.2025 18:30 Ответить
Тобто любого хто не заплатив може чекати цугундер по тяжкій статі ???
Це визнання що держава стала ієрархією рекету!!!

До речі, мінти давно сидять на такому рекеті, наприклад невгодних пресують по статті за звинуваченням в згвалтуванні чи пєдофілії... І такса там огого, бо самі розумієте як носії шансоних скрєп ( зеки) ....
А в цей час хом'ячки радісно коментують всі такі репортажи, вигукуючі шансонні гасла 🏳️‍🌈 "на парашу і т.д."
24.11.2025 18:26 Ответить
 
 