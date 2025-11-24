Двоих сотрудников спецслужбы судят в Чернигове: сфабриковали "государственную измену" военному ГПСУ, - "Автомайдан"

В Чернигове уже год слушают дело двух сотрудников Службы безопасности Украины, Игоря Плотка и Евгения Дуды. Их обвиняют в фабрикации доказательств в отношении военного Государственной пограничной службы.

Сфабрикованное дело против пограничника

По версии обвинения, в марте 2023 года двое сотрудников СБУ купили в комиссионном магазине "Cifrobus" в Чернигове подержанный телефон Huawei за 2300 грн. После этого "зашили" в него искусственно созданную переписку в Telegram с вымышленным представителем ФСБ. В этой переписке пограничник якобы сливал данные об организации работы подразделений противодействия БПЛА на границе Украины.

Дело против пограничника рассыпалось в суде

Через два дня тот же телефон "находят" в бушлате пограничника во время обыска его жилища. На основании этого "доказательства" мужчину задерживают, разгоняют на официальных ресурсах заголовки о "разоблаченном предателе", и он полтора месяца сидит в СИЗО.

"За два месяца дело рассыпалось в суде. Телефон к пограничнику не имел никакого отношения, его сдали в ломбард как раз накануне обыска. И именно два человека, похожих на уже упомянутых сотрудников контрразведки СБУ, его там и купили. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения магазина. Дело против пограничника закрыли, а сам он вышел из СИЗО и вернулся на службу", - пишут в "Автомайдане".

Зато уже сами сотрудники СБУ оказались на скамье подсудимых. Им предъявили подозрение в "искусственном создании доказательств" и "привлечении заведомо невиновного к ответственности". Суд начал рассматривать дело по существу только сейчас: обвиняемые просто не появлялись на заседаниях.

Дело Руслана Магамедрасулова

"Автомайдан" сравнил сфабрикованное дело против пограничника с делом против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который документировал дело Миндича.

"Детектива и отца СБУ удерживает в СИЗО по абсурдным обвинениям. Доказательства на уровне домыслов: нужные фразы в переписке, разговор о технической конопле в Узбекистане СБУ превратила в "контрабанду" в Дагестан в РФ. Свидетелю, который подтвердил реальную версию, сразу же дали подозрение в недостоверных показаниях.

То есть, для СБУ притянуть за уши "связи", оказывать максимальное давление без какой-либо реальной доказательной базы — нормальная практика. Но уверены, что так же, как и в деле пограничника, все те, кто искусственно создавал доказательства и сфабриковал материалы против детектива НАБУ, тоже получат свои подозрения и в конце концов предстанут перед судом", - говорится в сообщении.

