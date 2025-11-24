Двоих сотрудников спецслужбы судят в Чернигове: сфабриковали "государственную измену" военному ГПСУ, - "Автомайдан"
В Чернигове уже год слушают дело двух сотрудников Службы безопасности Украины, Игоря Плотка и Евгения Дуды. Их обвиняют в фабрикации доказательств в отношении военного Государственной пограничной службы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу "Автомайдана".
Сфабрикованное дело против пограничника
По версии обвинения, в марте 2023 года двое сотрудников СБУ купили в комиссионном магазине "Cifrobus" в Чернигове подержанный телефон Huawei за 2300 грн. После этого "зашили" в него искусственно созданную переписку в Telegram с вымышленным представителем ФСБ. В этой переписке пограничник якобы сливал данные об организации работы подразделений противодействия БПЛА на границе Украины.
Дело против пограничника рассыпалось в суде
Через два дня тот же телефон "находят" в бушлате пограничника во время обыска его жилища. На основании этого "доказательства" мужчину задерживают, разгоняют на официальных ресурсах заголовки о "разоблаченном предателе", и он полтора месяца сидит в СИЗО.
"За два месяца дело рассыпалось в суде. Телефон к пограничнику не имел никакого отношения, его сдали в ломбард как раз накануне обыска. И именно два человека, похожих на уже упомянутых сотрудников контрразведки СБУ, его там и купили. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения магазина. Дело против пограничника закрыли, а сам он вышел из СИЗО и вернулся на службу", - пишут в "Автомайдане".
Зато уже сами сотрудники СБУ оказались на скамье подсудимых. Им предъявили подозрение в "искусственном создании доказательств" и "привлечении заведомо невиновного к ответственности". Суд начал рассматривать дело по существу только сейчас: обвиняемые просто не появлялись на заседаниях.
Дело Руслана Магамедрасулова
- "Автомайдан" сравнил сфабрикованное дело против пограничника с делом против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который документировал дело Миндича.
"Детектива и отца СБУ удерживает в СИЗО по абсурдным обвинениям. Доказательства на уровне домыслов: нужные фразы в переписке, разговор о технической конопле в Узбекистане СБУ превратила в "контрабанду" в Дагестан в РФ. Свидетелю, который подтвердил реальную версию, сразу же дали подозрение в недостоверных показаниях.
То есть, для СБУ притянуть за уши "связи", оказывать максимальное давление без какой-либо реальной доказательной базы — нормальная практика. Но уверены, что так же, как и в деле пограничника, все те, кто искусственно создавал доказательства и сфабриковал материалы против детектива НАБУ, тоже получат свои подозрения и в конце концов предстанут перед судом", - говорится в сообщении.
Невже і їм грошей не вистачає, дітям на Мівіну??
Непокаране злочин КабМіндічів, поширилося, як чесотка чи воші???
Керівники, звичайно і «не знали», як і зеленський??
єх мріїї...
поряд мене будинок полкана сбу, десь на 2 млн баксів
його жінка принципово не розмовляє українською, я її нахер послав
я не розумію, шо васю-дебіла ніхто попустити не може приватно?
Це визнання що держава стала ієрархією рекету!!!
До речі, мінти давно сидять на такому рекеті, наприклад невгодних пресують по статті за звинуваченням в згвалтуванні чи пєдофілії... І такса там огого, бо самі розумієте як носії шансоних скрєп ( зеки) ....
А в цей час хом'ячки радісно коментують всі такі репортажи, вигукуючі шансонні гасла 🏳️🌈 "на парашу і т.д."