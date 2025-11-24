Справа полковника Рюмшина: Київський апеляційний суд зменшив розмір застави з 10 до 8 млн гривень

У понеділок, 24 листопада, Київським апеляційним судом частково задоволено апеляційну скаргу в інтересах екскомандира 155-ї бригади, полковника Дмитра Рюмшина та зменшено розмір застави (як альтернативи триманню під вартою) з 10 до 8 мільйонів гривень.

Про це у соцмережі фейсбук повідомив адвокат Андрій Йосипов, інформує Цензор.НЕТ.

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Суд частково задовольнив апеляційну скаргу

"Сьогодні, 24.11.2025 Київським апеляційним судом апеляційну скаргу в інтересах Рюмшина Дмитра задоволено частково та зменшено розмір застави (як альтернативи триманню під вартою) з 10 до 8 млн. грн. Історія з розглядом клопотань про продовження запобіжного заходу у Печерському суді - закінчена", - розповів Йосипов.

За словами адвоката, надалі справа має бути передана до іншого регіону України, що створює передумови для більш неупередженого та об'єктивного розгляду такого роду клопотань.

"Наразі захист завершує ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Віримо, що суди, віддалені від Печерського району, будуть більш уважними до позиції захисту та/або суттєво зменшать заставу до такої, яка реально може бути внесена, або змінять чи скасують запобіжний захід", - додав адвокат військового.

Нагадаємо, що 16 жовтня повідомлялося про те, що Печерський райсуд задовольнив клопотання слідчого ДБР про продовження строку тримання під вартою екскомандира 155-ї бригади, полковника Дмитра Рюмшина.

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Ситуація у 155 бригаді та справа проти її командира полковника Рюмшина

Нагадаємо, 1 січня 2025 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.

За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.

Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.

У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.

Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери. Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.

2 січня 2025 рокустало відомо, що ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після появи відповідних публікацій у ЗМІ. Своєю чергою, у Міністерстві оборони Франції не коментували інформацію про те, що підготовлена збройними силами Франції 155-а бригада "Анна Київська" стала об’єктом розслідування в Україні.

Також на початку січня стало відомо про результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосовно 155-ї ОМБр "Анна Київська".

5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв наростити спроможності 155-ї бригади та визнав, що є проблеми, що потребують вирішення.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що формування нових бригад без їхнього забезпечення є грубою помилкою, яка дорого коштує для країни.

20 січня 2025 року екскомандира 155 бригади Рюмшина затримала СБУ. А 22 січня, Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді застави на суму 90 мільйонів гривень.

6 лютого Київський Апеляційний суд залишив Рюмшина під вартою. Суд відмовився відпускати його на поруки, натомість зменшили із 90 до 50 мільйонів гривень.

11 червня суд залишив Рюмшина під вартою до 20 липня та заставу зменшив до 27 млн грн.

4 вересня Печерський райсуд Києва зменшив розмір застави для екскомандира 155-ї бригади Дмитра Рюмшина з 22,7 до 14,9 млн грн.

11 вересня суд зменшив заставу до 10 млн грн, залишивши Рюмшина під вартою.

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