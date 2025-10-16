Справа Рюмшина: суд розглядає продовження строку тримання екскомбрига під вартою. ФОТОрепортаж

Печерський райсуд розглядає клопотання слідчого ДБР про продовження строку тримання під вартою екскомандира 155-ї бригади, полковника Дмитра Рюмшина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами адвоката Андрія Йосипова, це засідання є особливим, оскільки воно стане останнім у Печерському суді.

"Невдовзі обвинувальний акт буде вручено, і справу скерують для розгляду по суті до іншого суду", - зазначив він.

Під час засідання адвокат зазначив, що сума застави у 10 млн грн є непомірною, оскільки зарплата Рюмшина складає 27 тис. грн на місяць, а його дружини, яка також є військовою, - 42 тис. грн.

За словами сторони обвинувачення, полковник під час перебування на посаді не відправив 186 повідомлень про військових які пішли у СЗЧ, що унеможливило пошук військових і відбування ними покарання.

Прокурор вважає підозру обґрунтованою, тому просить продовжити запобіжний захід на 60 днів, а розмір застави залишити 10 млн 997 тис. грн.

Адвокат Йосипов наголосив, що досудове розслідування завершено. Водночас прокурори, за його словами, не спромоглися зібрати жодного доказу умислу злочину, оскільки в абсолютно кожному епізоді СЗЧ має бути доведено умисел.

















Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Ситуація у 155 бригаді та справа проти її командира полковника Рюмшина

Нагадаємо, 1 січня 2025 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.

За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.

Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.

У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.

Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери. Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.

2 січня 2025 рокустало відомо, що ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після появи відповідних публікацій у ЗМІ. Своєю чергою, у Міністерстві оборони Франції не коментували інформацію про те, що підготовлена збройними силами Франції 155-а бригада "Анна Київська" стала об’єктом розслідування в Україні.

Також на початку січня стало відомо про результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосовно 155-ї ОМБр "Анна Київська".

5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв наростити спроможності 155-ї бригади та визнав, що є проблеми, що потребують вирішення.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що формування нових бригад без їхнього забезпечення є грубою помилкою, яка дорого коштує для країни.

20 січня 2025 року екскомандира 155 бригади Рюмшина затримала СБУ. А 22 січня, Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді застави на суму 90 мільйонів гривень.

6 лютого Київський Апеляційний суд залишив Рюмшина під вартою. Суд відмовився відпускати його на поруки, натомість зменшили із 90 до 50 мільйонів гривень.

11 червня суд залишив Рюмшина під вартою до 20 липня та заставу зменшив до 27 млн грн.

4 вересня Печерський райсуд Києва зменшив розмір застави для екскомандира 155-ї бригади Дмитра Рюмшина з 22,7 до 14,9 млн грн.

11 вересня суд зменшив заставу до 10 млн грн, залишивши Рюмшина під вартою.

Читайте: Рюмшину інкримінують 630 випадків СЗЧ, хоча більшість часу він був на навчаннях та у відрядженнях, - адвокат