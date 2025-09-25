Рюмшину інкримінують 630 випадків СЗЧ, хоча більшість часу він був на навчаннях та у відрядженнях, - адвокат

Екскомандиру 155-ї бригади Дмитру Рюмшину інкримінують те, що він не повідомив ДБР про факти СЗЧ.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів адвокат полковника Андрій Йосипов.

"Коли йому 20 січня цього року повідомили про підозру, таких фактів написали 630. Ці випадки взяли за весь період перебування на посаді - з лютого по грудень 2024 року. Дві третини цього часу він перебував у відрядженнях - в Польщі, у Франції, а також на навчаннях в університеті. Відбуваючи y відрядження, командир військової частини видає наказ про призначення тимчасового виконувача обов’язків. В різні періоди це були різні особи: одного разу - пан Косовський, іншого - пан Зінов’єв. Відповідно, ці особи отримують повноваження, які стосуються реагування на правопорушення - тобто повідомляти Державне бюро розслідувань про факти самовільного залишення військової частини", - пояснив захисник.

За словами Йосипова, з усіх 630 випадків СЗЧ за той період, коли частину очолювали тимчасово виконуючі обов’язки, було зафіксовано 449 випадків. І лише 161 припадає на час, коли сам Рюмшин був на місці.

"Для того, щоб взагалі називати злочин злочином за статтею 426, потрібна наявність умислу. Людина має чітко усвідомлювати, навіщо вона це робить і те, що її дії є протиправними. А коли ми говоримо про прямий умисел, то мають бути встановлені мотив і мета злочину. Що саме спонукало особу до вчинення таких дії, і які цілі вона при цьому переслідувала? І тепер, коли ми повертаємось до 161 випадку, які були за час керування частиною безпосередньо Рюмшиним, то для того, щоб назвати кожен з них злочином, потрібно встановити ці всі складові - окремо по кожному з них. Адже якщо по справі військовослужбовця, умовно, Петренка, Федорченка або будь-кого іншого, не буде встановлено мотиву, мети, відповідно, умислу, то вже не можна говорити про злочин. І тоді кількість зменшується так аж до нуля. Якщо немає умислу - немає складу злочину. Та сама історія і з істотною шкодою", - наголосив захисник.

Слідство стверджує, зазначив адвокат, що Рюмшин не проконтролював обов’язок направлення таких повідомлень до ДБР тимчасово виконуючими обов’язки.

"Я вчора (11 вересня. - Ред.) на судовому засіданні цитував норми Статуту про єдиноначальство тощо. Хто старший начальник над тимчасово виконуючим обов’язки? Не той командир, який у відрядженні, а командування ОК "Захід". То дo чиїх обов’язків вхoдив контроль?!" - каже він.

Якщо говорити про обов'язок, який мав би виконати Рюмшин, то він має бути передбачений або в Статуті, або в якихось інших посадових інструкціях. Але не в актах індивідуальних дій - розпорядженні, наказі, дорученні тoщo, пояснив захисник.

"Чому? Є в нас окрема стаття Адміністративного кодексу, яка передбачає відповідальність за невиконання законної вимоги або розпорядження командира. Тобто, якщо ви говорите, що ми не виконали розпорядження в частині чогось, то що саме? Яким документом на нас було покладено обов'язок проконтролювати тимчасово виконуючого обов’язки, щоби він направив повідомлення до ДБР? Покажіть нам норму Статуту, інструкції, якогось іншого документу, який зобов’язує Рюмшина після того, або за час, коли він у Франції, піднімати слухавку і питати: "Косовський, доповідай, ти направив повідомлення до ДБР?". Немає цього документу, який покладав би на нього такий обов’язок. Відповідно, в принципі, не потрібно вже й давати відповіді на наступні питання, а чи була y нього реальна можливість це рoбити, які наслідки і так далі", - підсумував захисник.

Повний текст інтерв'ю із екскомандиром 155-ї бригади Дмитром Рюмшиним та його адвокатом Андрієм Йосиповим читайте за посиланням.

Ситуація у 155 бригаді та справа проти її командира полковника Рюмшина

Нагадаємо, 1 січня 2025 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.

За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.

Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.

У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.

Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери. Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.

2 січня 2025 рокустало відомо, що ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після появи відповідних публікацій у ЗМІ. Своєю чергою, у Міністерстві оборони Франції не коментували інформацію про те, що підготовлена збройними силами Франції 155-а бригада "Анна Київська" стала об’єктом розслідування в Україні.

Також на початку січня стало відомо про результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосовно 155-ї ОМБр "Анна Київська".

5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв наростити спроможності 155-ї бригади та визнав, що є проблеми, що потребують вирішення.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що формування нових бригад без їхнього забезпечення є грубою помилкою, яка дорого коштує для країни.

20 січня 2025 року екскомандира 155 бригади Рюмшина затримала СБУ. А 22 січня, Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді застави на суму 90 мільйонів гривень.

6 лютого Київський Апеляційний суд залишив Рюмшина під вартою. Суд відмовився відпускати його на поруки, натомість зменшили із 90 до 50 мільйонів гривень.

11 червня суд залишив Рюмшина під вартою до 20 липня та заставу зменшив до 27 млн грн.

4 вересня Печерський райсуд Києва зменшив розмір застави для екскомандира 155-ї бригади Дмитра Рюмшина з 22,7 до 14,9 млн грн.

11 вересня суд зменшив заставу до 10 млн грн, залишивши Рюмшина під вартою.

