Рюмшину инкриминируют 630 случаев СОЧ, хотя большую часть времени он был на учениях и в командировках, - адвокат

Экс-командиру 155-й бригады Дмитрию Рюмшину инкриминируют то, что он не сообщил ГБР о фактах СОЧ.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал адвокат полковника Андрей Иосипов.

"Когда ему 20 января этого года сообщили о подозрении, таких фактов написали 630. Эти случаи взяли за весь период пребывания в должности - с февраля по декабрь 2024 года. Две трети этого времени он находился в командировках - в Польше, во Франции, а также на учебе в университете. Отбывая в командировку, командир воинской части издает приказ о назначении временно исполняющего обязанности. В разные периоды это были разные лица: однажды - господин Косовский, другой - господин Зиновьев. Соответственно, эти лица получают полномочия, касающиеся реагирования на правонарушения - то есть сообщать Государственное бюро расследований о фактах самовольного оставления воинской части", - пояснил защитник.

По словам Йосипова, из всех 630 случаев СОЧ за тот период, когда часть возглавляли временно исполняющие обязанности, было зафиксировано 449 случаев. И только 161 приходится на время, когда сам Рюмшин был на месте.

"Для того, чтобы вообще называть преступление преступлением по статье 426, нужно наличие умысла. Человек должен четко осознавать, зачем он это делает и то, что его действия являются противоправными. А когда мы говорим о прямом умысле, то должны быть установлены мотив и цель преступления. Что именно побудило лицо к совершению таких действия, и какие цели оно при этом преследовало? И теперь, когда мы возвращаемся к 161 случаю, которые были за время управления частью непосредственно Рюмшиным, то для того, чтобы назвать каждый из них преступлением, нужно установить эти все составляющие - отдельно по каждому из них. Ведь если по делу военнослужащего, условно, Петренко, Федорченко или любого другого, не будет установлен мотив, цель, соответственно, умысел, то уже нельзя говорить о преступлении. И тогда количество уменьшается так вплоть до нуля. Если нет умысла - нет состава преступления. Та же история и с существенным вредом", - подчеркнул защитник.

Следствие утверждает, отметил адвокат, что Рюмшин не проконтролировал обязанность направления таких сообщений в ГБР временно исполняющими обязанности.

"Я вчера (11 сентября. - Ред.) на судебном заседании цитировал нормы Устава о единоначалии и тому подобное. Кто старший начальник над временно исполняющим обязанности? Не тот командир, который в командировке, а командование ОК "Запад". Так в чьи обязанности входил контроль?" - говорит он.

Если говорить об обязанности, которую должен был бы выполнить Рюмшин, то она должна быть предусмотрена или в Уставе, или в каких-то других должностных инструкциях. Но не в актах индивидуальных действий - распоряжении, приказе, поручении и т.д., пояснил защитник.

"Почему? Есть у нас отдельная статья Административного кодекса, которая предусматривает ответственность за невыполнение законного требования или распоряжения командира. То есть, если вы говорите, что мы не выполнили распоряжение в части чего-то, то что именно? Каким документом на нас была возложена обязанность проконтролировать временно исполняющего обязанности, чтобы он направил сообщение в ГБР? Покажите нам норму Устава, инструкции, какого-то другого документа, который обязывает Рюмшина после того, или за время, когда он во Франции, поднимать трубку и спрашивать: "Косовский, докладывай, ты направил сообщение в ГБР?". Нет этого документа, который возлагал бы на него такую обязанность. Соответственно, в принципе, не нужно уже и давать ответы на следующие вопросы, а была ли у него реальная возможность это делать, какие последствия и так далее", - подытожил защитник.

Ситуация в 155 бригаде и дело против ее командира полковника Рюмшина

Напомним, 1 января 2025 года главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов изложил ряд фактов об обстоятельствах формирования и функционирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которая вступила в бой под Покровском и несет там значительные потери.

По его словам, 155 бригада столкнулась с рядом проблем: перед первым боем ее самовольно оставили 1700 военных, командира бригады уволили сразу после боя, а один из руководителей формирования бригады умер от сердечного приступа.

Бутусов провел длительное расследование для того, чтобы выяснить, что именно привело к значительным потерям среди личного состава бригады и техники и массовому СОЧ.

В октябре 155-я бригада выехала на учения во Францию. Туда направили 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51, опыт до года - у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее 2 месяцев, около 150 человек были направлены во Францию даже без прохождения БЗВП. Во Франции сбежали около 50 военных бригады.

Главный редактор Цензор.НЕТ сообщает и о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила. Также, по данным Бутусова, полностью отсутствовали средства РЭБ. Бригаду обеспечивали волонтеры. Кроме того, все 120 мм минометные мины производства предприятия Минстратегпрома, которые выдали бригаде, оказались бракованными.

2 января 2025 года стало известно, что ГБР начало расследование относительно массового СОЧ в 155-й бригаде "Анна Киевская" после появления соответствующих публикаций в СМИ. В свою очередь, в Министерстве обороны Франции не комментировали информацию о том, что подготовленная вооруженными силами Франции 155-я бригада "Анна Киевская" стала объектом расследования в Украине.

Также в начале января стало известно о результатах заседания Ставки Верховного Главнокомандующего относительно 155-й ОМБр "Анна Киевская".

5 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал нарастить способности 155-й бригады и признал, что есть проблемы, требующие решения.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что формирование новых бригад без их обеспечения является грубой ошибкой, которая дорого стоит для страны.

20 января 2025 года экс-командира 155 бригады Рюмшина задержала СБУ. А 22 января, Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде залога на сумму 90 миллионов гривен.

6 февраля Киевский Апелляционный суд оставил Рюмшина под стражей. Суд отказался отпускать его на поруки, зато уменьшили с 90 до 50 миллионов гривен.

11 июня суд оставил Рюмшина под стражей до 20 июля и залог уменьшил до 27 млн грн.

4 сентября Печерский райсуд Киева уменьшил размер залога для экс-командира 155-й бригады Дмитрия Рюмшина с 22,7 до 14,9 млн грн.

11 сентября суд уменьшил залог до 10 млн грн, оставив Рюмшина под стражей.

