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Новини Арешт генералів
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На закритому засіданні Комітет ВР з нацбезпеки обговорив норму щодо розширення "бойового імунітету", - Фріз

Арешт генералів: відбулося закрите засідання адвокатів 27 січня

Сьогодні, 27 січня, на закритому засіданні Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки заслухав доповіді захисту генералів Артура Горбенка, Юрія Галушкіна і полковника Дмитра Рюмшина та обговорив питання, що дозволяють отримати різносторонню інформацію щодо цих судових процесів.

Про це заявила нардепка "ЄС" Ірина Фріз, передає Цензор.НЕТ.

"У ході засідання члени комітету постійно наголошували на тому, що весь процес має відбуватися згідно з чинним законодавства і з великою повагою до наших військових. Не зважаючі на запрошення на засідання Комітету не зʼявилась військова омбудсменка, в якої виникла потреба у відрядженні. Вважаю подібне відношення до засідання профільного парламентського комітету абсурдним з огляду на посаду, яка вона обіймає", - зазначила вона.

Фріз зауважила, що попередня заява Комітету щодо вибірковості законодавства та надмірності застосування запобіжних заходів до бойових офіцерів відповідає означеним підставам.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР з нацбезпеки готує заяву щодо арешту генералів, - Фріз

Так, за підсумками обговорення, Комітет спрямовує додаткові запити до правоохоронних органів.

"Члени Комітету обговорили необхідність внесення змін в статтю КК щодо "бойового імунітету" з метою її розширення та конкретизації. Це необхідно для фахового її застосування в правовому полі", - повідомляє парламентарка.

"Також, вважаю доцільною пропозицію адвокатів щодо створення Тимчасової слідчої комісії Верховна Рада України з розгляду питань щодо притягнення до кримінальної відповідальності військовослужбовців в умовах воєнного стану", - резюмує Фріз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без права на заставу: екскомандувача ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна вдруге взяли під варту

Арешт генералів: відбулося закрите засідання адвокатів 27 січня

Справа про неналежну оборону Харківщини у травні 2024 року

Нагадаємо, 20 січня ДБР затримало двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, що призвела до втрати частини території Харківщини у травні 2024 року.

125 бригада ТРО, комбригом якої був Горбенко у 2024 році, висловила йому підтримку і виявила бажання розповісти в суді правду про тогочасні події на Харківщині.

21 січня обвинуваченого в цій же справі екскомандира ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна арештували на 60 діб із заставою 5 млн грн.

22 січня за бригадного генерала Юрія Галушкіна внесли заставу розміром 5 мільйонів гривень.

А згодом працівники ДБР знову затримали Галушкіна, який мав вийти під заставу розміром 5 млн гривень. У Бюро заявили про нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині.

Також 21 січня Печерський райсуд Києва арештував на 60 діб екскомандира 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади полковника Іллю Лапіна.

Детальніше про ситуацію із затриманням військових командирів читайте у матеріаліголовного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Автор: 

Фріз Ірина (200) Галушкін Юрій (45) Рюмшин Дмитро (21) Лапін Ілля (36) Горбенко Артур (31)


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Топ коментарі
+10
Так, в бойових умовах командири не повинні нести відповідальності за свої рішення. Після бою - розбирають промахи чи вдалі дії лише військові. Після війни - будь-ласка, розслідуйте; якщо дії командирів були невиправдані - судіть; але розборки і суди мають бути спеціалізованими військовими органами. Та хоча би візьміть собі за приклад порядки в ЦАХАЛ! Там, в Ізраїлі, засудили навіть Голду Мейїр, але лише після закінчення війни₴
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27.01.2025 18:20
+9
Тобто ця Фріз і її фракція хоче просто дати можливість командирам не нести відповідальності за свої рішення ?!
Чому ж , коли приймали закон 8271 , вона мовчала про "бойовий імунітет" ?!
Може тому , що там посилювалась відповідальність для простих солдат ?
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27.01.2025 18:14
+8
Ага. У дебілів завжди свій особливий шлях.
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27.01.2025 18:50
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Тобто ця Фріз і її фракція хоче просто дати можливість командирам не нести відповідальності за свої рішення ?!
Чому ж , коли приймали закон 8271 , вона мовчала про "бойовий імунітет" ?!
Може тому , що там посилювалась відповідальність для простих солдат ?
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27.01.2025 18:14 Відповісти
Так, в бойових умовах командири не повинні нести відповідальності за свої рішення. Після бою - розбирають промахи чи вдалі дії лише військові. Після війни - будь-ласка, розслідуйте; якщо дії командирів були невиправдані - судіть; але розборки і суди мають бути спеціалізованими військовими органами. Та хоча би візьміть собі за приклад порядки в ЦАХАЛ! Там, в Ізраїлі, засудили навіть Голду Мейїр, але лише після закінчення війни₴
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27.01.2025 18:20 Відповісти
Ну якщо наші командири не будуть нести відповідальності то вони нарішають. І немає чого кругом пхати той Ізраїль, ми не Ізраїль, в нас не така війна, не такий самий ворог і нам ніхто так не допомогає як Ізраїлю.
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27.01.2025 18:48 Відповісти
Ага. У дебілів завжди свій особливий шлях.
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27.01.2025 18:50 Відповісти
Вони уже нарішали. Ніхто не хоче служити під командуванням таких командирів.
Мабуть всі вирішили зачекати "післябою" і розслідування дій тих командирів новоствореними спеціалізованими військовими органами.😄
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28.01.2025 12:45 Відповісти
якщо командир за рік два рази обновив склад бригади, то йди сам туди солдатом, ухилянт
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27.01.2025 19:40 Відповісти
Так і бачу як єрмаки переймаються долею простого солдата...
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27.01.2025 19:07 Відповісти
Війна це не гра у футбол. Коли тренера знімає володар клубу за невдачі чи промахи. До речі, тренер не призначає відповідальних за програш команди. Війна - це війна ! ТРЯСЦЯ ! Якщо ворог наступає на всьому фронті, то що ? Всіх комбригів під суд. А американських набрати чи ... кацапських ? Воїнів розстріляти за покидання позицій ? І "північнокорейських" замість них ? Україна має генералів та воїнів такими, якими вони є. Треба розрізняти лише одне - це системно чи трапилось під вантажем об'єктивностей ? Тоді чого ніхто не ЗАСУДЖУЄ Лідора ... в суді ? А він просрав багато СИСТЕМНО.
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27.01.2025 19:21 Відповісти
Вони всі там є зрадниками і працюють на московського ворога, "несвій" туди не зможе потрапити за діючої системи "відбору" привладних. Усілякі там фракції це маніпулятивна обгортка для розводу лохів.

Зрозуміло навіть дурню, що всі командири повинні нести відповідальність за свої дії чи бездіяльність разом з верховним. Але це має починатися ще з процедури призначення командирів виключно на основі довіри до них їх особового складу та процедури післяопераційного аналізу (After action review) такими ж незалежними командирами. Лише після описаного мала б наставати кримінальна відповідальність.
До слова, в Ізраїльському Цахал більшість особового складу має право висловити недовіру своєму командиру, що має наслідком його відставку.
Але на жаль, у цій псевдоукранській владі інтереси ворога понад усе.
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28.01.2025 12:40 Відповісти
100%
Окрім одного - для провладної верхівки важливі лише свої інтереси !
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28.01.2025 14:05 Відповісти
Це при умові що вона самостійна. Коли в Україні таке було? Ніколи, бо провладна верхівка там завжди була кремлівська. Практично вся промислова галузеутворююча державна власність за безцінь перейшла до рук кремлівських маріонеток
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28.01.2025 18:21 Відповісти
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27.01.2025 18:20 Відповісти
Дайош вибори в Україні щоб легалізувати СПРАВЖНЬОГО ЛІДОРА!
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27.01.2025 18:21 Відповісти
Я твій флуд не по темі просто в спам відправляю , гаразд ?
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27.01.2025 18:25 Відповісти
А тебе,подоляцкого,свіжо ,,спеченого''зебіла,відправимо в#опу єлдака.
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27.01.2025 18:46 Відповісти
Пан не знає, куди подіти свою потужність?
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27.01.2025 18:54 Відповісти
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27.01.2025 18:33 Відповісти
Скоро буде: "Ми вас туда не посилалі...."
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27.01.2025 18:48 Відповісти
Так воно і так несеться країною. Кабачники, таксисти, базарні хабалки, манікюрниці та інші інстасамки (ядерний електорат ЗЄ) відкрито зневажають військових.
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27.01.2025 18:52 Відповісти
Місяців 6 залишилось.
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27.01.2025 20:11 Відповісти
Здається, у нас з'явився новий спосіб підвищувати бойовий дух армії - судові процеси проти військових у розпал війни. Замість підтримки тих, хто приймав складні рішення на полі бою, ми демонструємо, як легко перетворити генералів на цапів-відбувайлів. Мабуть, це і є найефективніша тактика оборони, про яку ми ще не знали.
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27.01.2025 19:15 Відповісти
Ви дійсно праві. сталін діяв агресивніше ніж Лідор - розстріл або Сибір. Не спрацювало. До грудня тікали й здавались по пів мільйона. Проте, тих хто дійсно був винний: БудьОний, Тимошенко, Ворошилов та Шапошніков тримав радниками. Один Жуков мав право діяти особисто, і він мав успіх.
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27.01.2025 19:35 Відповісти
О, в Жукова були афігєнні методи досягнення успіху. Давайте їх застосуєм, і через півроку точно буде кава в Криму... ну або путін в Києві.
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27.01.2025 19:44 Відповісти
Я цього м'ясника знаю. Проте метод жорстокості спрацював. Фронт зупинився біля мацкви, а не за Уралом. У нього був вирішальний козир - м'ясо. Це застосовують ******* "генії" кацапстану.
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27.01.2025 19:49 Відповісти
Ну дивіться, з туюеркульозом теж можна боротись відстрілюючи хворих і контактерів, а можна імунізацією населення. Забивати гвіздок можна молотком, а можна мікроскопом. Тому ваші згадки Жукова в цьому контексті вважаю недоречними. Для росіян це працює, для українців - ні.
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27.01.2025 20:00 Відповісти
Коротше кажучи, за непокору наказу звичайний солдат отримає декілька років тюрьми, а командир який послав його на самовбивче завдання - нічого.
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27.01.2025 20:44 Відповісти
В тому то і сенс - Систему намагаються зберегти такою , якою вона була весь час , а саме - в будь якій сфері начальник недоторканий ! Посадити можуть лише підлеглих ...
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27.01.2025 21:01 Відповісти
Чому ж нічого? Такі командири підвищення по службі отримують за те, що так успішно справляються
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28.01.2025 12:49 Відповісти
 
 