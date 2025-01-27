На закритому засіданні Комітет ВР з нацбезпеки обговорив норму щодо розширення "бойового імунітету", - Фріз

Сьогодні, 27 січня, на закритому засіданні Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки заслухав доповіді захисту генералів Артура Горбенка, Юрія Галушкіна і полковника Дмитра Рюмшина та обговорив питання, що дозволяють отримати різносторонню інформацію щодо цих судових процесів.

Про це заявила нардепка "ЄС" Ірина Фріз, передає Цензор.НЕТ.

"У ході засідання члени комітету постійно наголошували на тому, що весь процес має відбуватися згідно з чинним законодавства і з великою повагою до наших військових. Не зважаючі на запрошення на засідання Комітету не зʼявилась військова омбудсменка, в якої виникла потреба у відрядженні. Вважаю подібне відношення до засідання профільного парламентського комітету абсурдним з огляду на посаду, яка вона обіймає", - зазначила вона.

Фріз зауважила, що попередня заява Комітету щодо вибірковості законодавства та надмірності застосування запобіжних заходів до бойових офіцерів відповідає означеним підставам.

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Так, за підсумками обговорення, Комітет спрямовує додаткові запити до правоохоронних органів.

"Члени Комітету обговорили необхідність внесення змін в статтю КК щодо "бойового імунітету" з метою її розширення та конкретизації. Це необхідно для фахового її застосування в правовому полі", - повідомляє парламентарка.

"Також, вважаю доцільною пропозицію адвокатів щодо створення Тимчасової слідчої комісії Верховна Рада України з розгляду питань щодо притягнення до кримінальної відповідальності військовослужбовців в умовах воєнного стану", - резюмує Фріз.

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Справа про неналежну оборону Харківщини у травні 2024 року

Нагадаємо, 20 січня ДБР затримало двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, що призвела до втрати частини території Харківщини у травні 2024 року.

125 бригада ТРО, комбригом якої був Горбенко у 2024 році, висловила йому підтримку і виявила бажання розповісти в суді правду про тогочасні події на Харківщині.

21 січня обвинуваченого в цій же справі екскомандира ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна арештували на 60 діб із заставою 5 млн грн.

22 січня за бригадного генерала Юрія Галушкіна внесли заставу розміром 5 мільйонів гривень.

А згодом працівники ДБР знову затримали Галушкіна, який мав вийти під заставу розміром 5 млн гривень. У Бюро заявили про нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині.

Також 21 січня Печерський райсуд Києва арештував на 60 діб екскомандира 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади полковника Іллю Лапіна.

Детальніше про ситуацію із затриманням військових командирів читайте у матеріаліголовного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.