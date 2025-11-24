Дело полковника Рюмшина: Киевский апелляционный суд уменьшил размер залога с 10 до 8 млн гривен

В понедельник, 24 ноября, Киевским апелляционным судом частично удовлетворена апелляционная жалоба в интересах экс-командира 155-й бригады, полковника Дмитрия Рюмшина и уменьшен размер залога (как альтернативы содержанию под стражей) с 10 до 8 миллионов гривен.

Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу

"Сегодня, 24.11.2025 Киевским апелляционным судом апелляционная жалоба в интересах Рюмшина Дмитрия удовлетворена частично и уменьшен размер залога (как альтернативы содержанию под стражей) с 10 до 8 млн. грн. История с рассмотрением ходатайств о продлении меры пресечения в Печерском суде - закончена", - рассказал Йосипов.

По словам адвоката, в дальнейшем дело должно быть передано в другой регион Украины, что создает предпосылки для более беспристрастного и объективного рассмотрения такого рода ходатайств.

"Сейчас защита завершает ознакомление с материалами уголовного производства. Верим, что суды, удаленные от Печерского района, будут более внимательными к позиции защиты и/или существенно уменьшат залог до такого, который реально может быть внесен, или изменят или отменят меру пресечения", - добавил адвокат военного.

Напомним, что 16 октября сообщалось о том, что Печерский райсуд удовлетворил ходатайство следователя ГБР о продлении срока содержания под стражей экс-командира 155-й бригады, полковника Дмитрия Рюмшина.

Ситуация в 155-й бригаде и дело против ее командира полковника Рюмшина

Напомним, 1 января 2025 года главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов изложил ряд фактов об обстоятельствах формирования и функционирования 155-й механизированной бригады "Анна Київська", которая вступила в бой под Покровском и несет там значительные потери.

По его словам, 155-я бригада столкнулась с рядом проблем: перед первым боем ее самовольно покинули 1700 военных, командира бригады уволили сразу после боя, а один из руководителей формирования бригады умер от сердечного приступа.

Бутусов провел длительное расследование, чтобы выяснить, что именно привело к значительным потерям среди личного состава бригады и техники и массовому СЗЧ.

В октябре 155-я бригада выехала на учения во Францию. Туда направили 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51, опыт до года – у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее 2 месяцев, около 150 человек были направлены во Францию даже без прохождения БЗВП. Во Франции сбежали около 50 военных бригады.

Главный редактор Цензор.НЕТ сообщает и о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности, ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила. Также, по данным Бутусова, полностью отсутствовали средства РЭБ. Бригаду обеспечивали волонтеры. Кроме того, все 120-мм минометные мины производства предприятия Минстратегпрома, которые выдали бригаде, оказались бракованными.

2 января 2025 года стало известно, что ГБР начало расследование по факту массового СЗЧ в 155-й бригаде "Анна Киевская" после появления соответствующих публикаций в СМИ. В свою очередь, в Министерстве обороны Франции не комментировали информацию о том, что подготовленная вооруженными силами Франции 155-я бригада "Анна Київська" стала объектом расследования в Украине.

Также в начале января стало известно о результатах заседания Ставки Верховного Главнокомандующего относительно 155-й ОМБр "Анна Київська" .

5 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал нарастить возможности 155-й бригады и признал, что есть проблемы, требующие решения.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что формирование новых бригад без их обеспечения является грубой ошибкой, которая дорого обходится стране.

20 января 2025 года экс-командир 155-й бригады Рюмшин был задержан СБУ. А 22 января Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде залога на сумму 90 миллионов гривен.

6 февраля Киевский апелляционный суд оставил Рюмшина под стражей. Суд отказался отпускать его под поруки, зато уменьшил сумму залога с 90 до 50 миллионов гривен.

11 июня суд оставил Рюмшина под стражей до 20 июля и уменьшил залог до 27 млн грн.

4 сентября Печерский райсуд Киева уменьшил размер залога для экс-командира 155-й бригады Дмитрия Рюмшина с 22,7 до 14,9 млн грн.

11 сентября суд уменьшил залог до 10 млн грн, оставив Рюмшина под стражей.

