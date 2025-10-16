Полковника Рюмшина оставили под стражей до 12 декабря: Залог – 10 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Печерский райсуд рассматривает ходатайство следователя ГБР о продлении срока содержания под стражей экс-командира 155-й бригады, полковника Дмитрия Рюмшина.

По словам адвоката Андрея Иосипова, это заседание является особенным, поскольку оно станет последним в Печерском суде.

"Вскоре обвинительный акт будет вручен, и дело направят для рассмотрения по существу в другой суд", - отметил он.





Во время заседания адвокат отметил, что сумма залога в 10 млн грн непомерна, поскольку зарплата Рюмшина составляет 27 тыс. грн в месяц, а его жены, которая также является военной, - 42 тыс. грн.

По словам стороны обвинения, полковник во время пребывания в должности не отправил 186 сообщений о военных ушедших в СОЧ, что сделало невозможным поиск военных и отбывание ими наказания.

Прокурор считает подозрение обоснованным, поэтому просит продлить меру пресечения на 60 дней, а размер залога оставить 10 млн 997 тыс. грн.

Адвокат Иосипов подчеркнул, что досудебное расследование завершено. В то же время прокуроры, по его словам, не смогли собрать ни одного доказательства умысла преступления, поскольку в абсолютно каждом эпизоде ​​СОЧ должен быть доказан умысел.

Впоследствии судья Олег Белоцерковец после ухода из совещательной комнаты зачитал решение:

"Ходатайство следователя удовлетворить. Продлить срок содержания под стражей Рюмшина Дмитрия Евгеньевича в пределах срока досудебного расследования до 12.12.2025 года включительно. Определить меру пресечения в виде залога для обеспечения Рюмшиным обязанностей, определенных УПК Украины. Определить залог в размере 10 001 484 гривен.











Адвокат Андрей Иосипов заявил, что с учетом практики Киевского Апелляционного суда ему неизвестно, смогут ли уложиться в сроки, чтобы успеть рассмотреть апелляционную жалобу до того, как обвинительный акт будет направлен в другой суд.

По его словам, вероятно дело направят в Запорожье. В какой именно суд, пока неизвестно.

Также защитник отметил, что сумму залога Рюмшину уменьшили всего на 800 тысяч гривен.

Решение о продлении меры пресечения будут обжаловать.

Ситуация в 155 бригаде и дело против ее командира полковника Рюмшина

Напомним, 1 января 2025 года главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов изложил ряд фактов об обстоятельствах формирования и функционирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которая вступила в бой под Покровском и несет там значительные потери.

По его словам, 155 бригада столкнулась с рядом проблем: перед первым боем ее самовольно оставили 1700 военных, командира бригады уволили сразу после боя, а один из руководителей формирования бригады умер от сердечного приступа.

Бутусов провел длительное расследование для того, чтобы выяснить, что именно привело к значительным потерям среди личного состава бригады и техники и массовому СОЧ.

В октябре 155-я бригада выехала на учения во Францию. Туда направили 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51, опыт до года - у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее 2 месяцев, около 150 человек были направлены во Францию даже без прохождения БЗВП. Во Франции сбежали около 50 военных бригады.

Главный редактор Цензор.НЕТ сообщает и о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила. Также, по данным Бутусова, полностью отсутствовали средства РЭБ. Бригаду обеспечивали волонтеры. Кроме того, все 120 мм минометные мины производства предприятия Минстратегпрома, которые выдали бригаде, оказались бракованными.

2 января 2025 года стало известно, что ГБР начало расследование относительно массового СОЧ в 155-й бригаде "Анна Киевская" после появления соответствующих публикаций в СМИ. В свою очередь, в Министерстве обороны Франции не комментировали информацию о том, что подготовленная вооруженными силами Франции 155-я бригада "Анна Киевская" стала объектом расследования в Украине.

Также в начале января стало известно о результатах заседания Ставки Верховного Главнокомандующего относительно 155-й ОМБр "Анна Киевская".

5 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал нарастить способности 155-й бригады и признал, что есть проблемы, требующие решения.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что формирование новых бригад без их обеспечения является грубой ошибкой, которая дорого стоит для страны.

20 января 2025 года экс-командира 155 бригады Рюмшина задержала СБУ. А 22 января, Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде залога на сумму 90 миллионов гривен.

6 февраля Киевский Апелляционный суд оставил Рюмшина под стражей. Суд отказался отпускать его на поруки, зато уменьшили с 90 до 50 миллионов гривен.

11 июня суд оставил Рюмшина под стражей до 20 июля и залог уменьшил до 27 млн грн.

4 сентября Печерский райсуд Киева уменьшил размер залога для экс-командира 155-й бригады Дмитрия Рюмшина с 22,7 до 14,9 млн грн.

11 сентября суд уменьшил залог до 10 млн грн, оставив Рюмшина под стражей.

