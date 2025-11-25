Подтверждено уничтожение самолетов А-60 и Ил-76 в российском Таганроге, - Мадяр
Кадры с космических спутников подтвердили поражение ночью Силами обороны Украины российских самолетов А-60 и Ил-76 на территории авиаремонтного завода имени Бериева в Таганроге Ростовской области.
Об этом сообщил 25 ноября командующий Силами беспилотных систем ВСУ майор Роберт "Мадяр" Бровди, информирует Цензор.НЕТ.
"Что для пилота может быть лучше дороразведки? На болотах в Таганроге - дорогостоящая парковка. А-60 и Ил-76. А в ангаре - бонус, который останется за кадром, вероятно", - написал Роберт Бровди.
Он также опубликовал фотографии до украинского удара и после:
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что самолет загорелся на аэродроме в российском Таганроге после атаки БПЛА.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А-50У 😱🔥
Коротше кажучи, замість стратегічного ока, РФ отримає стратегічне очко.
Ми їх всі спишемо. Тим більше, вони їм не потрібні, як ми знаємо.
Чому він при цьому перебував не на переплавці, не з консервами по сусідству, а на модернізації - питання, на яке відповідь є тільки у Господа Бога.
Але в цій реальності логіка не передбачена, вона тут заважає.
Літак А-100 - теж був «застарілим».
Дивовижне формулювання. Особливо якщо враховувати, що апарат такого рівня зазвичай не «дрейфує» по аеродрому в очікуванні крематорію, а коштує мільярди і використовується як стратегічний ресурс.
Коротше кажучи, якщо Сили Оборони його задвухсотили - значить, старе. Запам'ятайте.
Уражена С-400 теж, природно, давно «йшла на списання». Це рішення вже давно було прийнято.
Створюється враження, що в РФ знайдено новий універсальний засіб проти репутаційних втрат, така своєрідна форма інформаційного сталінського буддизму. Немає літака - немає проблеми. Все це не стривожить комсомол.
Якщо так піде і далі, то скоро будь-яка військова катастрофа буде оголошуватися частиною планової реформи.
Вся ця риторика народилася з москальського відчаю, і ми це добре розуміємо. Втрати занадто великі, щоб говорити про них чесно, і занадто помітні, щоб приховати.
Але нам весело, і ми бажаємо їм продовжувати брехати. Із задоволенням чекаємо на наступні серії.