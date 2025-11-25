Подтверждено уничтожение самолетов А-60 и Ил-76 в российском Таганроге, - Мадяр

Кадры с космических спутников подтвердили поражение ночью Силами обороны Украины российских самолетов А-60 и Ил-76 на территории авиаремонтного завода имени Бериева в Таганроге Ростовской области.

Об этом сообщил 25 ноября командующий Силами беспилотных систем ВСУ майор Роберт "Мадяр" Бровди, информирует Цензор.НЕТ.

"Что для пилота может быть лучше дороразведки? На болотах в Таганроге - дорогостоящая парковка. А-60 и Ил-76. А в ангаре - бонус, который останется за кадром, вероятно", - написал Роберт Бровди.

Он также опубликовал фотографии до украинского удара и после:

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что самолет загорелся на аэродроме в российском Таганроге после атаки БПЛА.

