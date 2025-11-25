РУС
Новости Атака дронов на регионы РФ
4 293 8

Подтверждено уничтожение самолетов А-60 и Ил-76 в российском Таганроге, - Мадяр

Кадры с космических спутников подтвердили поражение ночью Силами обороны Украины российских самолетов А-60 и Ил-76 на территории авиаремонтного завода имени Бериева в Таганроге Ростовской области.

Об этом сообщил 25 ноября командующий Силами беспилотных систем ВСУ майор Роберт "Мадяр" Бровди, информирует Цензор.НЕТ.

"Что для пилота может быть лучше дороразведки? На болотах в Таганроге - дорогостоящая парковка. А-60 и Ил-76. А в ангаре - бонус, который останется за кадром, вероятно", - написал Роберт Бровди.

Он также опубликовал фотографии до украинского удара и после:

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинским оружием поражен авиаремонтный завод и самолет А-60 в Таганроге, атакована нефтяная инфраструктура в Новороссийске и Туапсе, – Генштаб

В Таганроге уничтожены два российских самолета - фото со спутника
Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что самолет загорелся на аэродроме в российском Таганроге после атаки БПЛА.

Смотрите также: Нефтетерминал и системы ПВО поражены дронами СБУ в Новороссийске, - источники. ВИДЕО

самолет (3743) Бровди Роберт Мадяр (67) Удары по РФ (668) Таганрог (1)
Хоч якась добра новина ,смерть кацапським злочинця народ варварів.
25.11.2025 18:04 Ответить
дякуємо найкращим Котикам!
25.11.2025 18:09 Ответить
Сказати, кого заживо спалили в ангарі на аеродромі в Таганрозі третім? І хто ж там ховався через чутливість РЛК? 😉

А-50У 😱🔥
25.11.2025 18:35 Ответить
А тепер найцікавіше. Вони їх більше не виробляють і не можуть. З 10/12, 4-5 бортів, було зроблено починаючи з 2022 року. 4 борти, у них бовтаються на постійних ремонтах, які вони ніяк не можуть зробити. Ну і залишилося близько 3 бортів робочих і далеко від фронту.

Коротше кажучи, замість стратегічного ока, РФ отримає стратегічне очко.

Ми їх всі спишемо. Тим більше, вони їм не потрібні, як ми знаємо.
25.11.2025 18:37 Ответить
Судячи з версії руснявих військових блогерів, літак А-60 - експериментальна машина, яку берегли десятиліттями - виявився настільки непотрібним, що його «давно збиралися списати».

Чому він при цьому перебував не на переплавці, не з консервами по сусідству, а на модернізації - питання, на яке відповідь є тільки у Господа Бога.

Але в цій реальності логіка не передбачена, вона тут заважає.

Літак А-100 - теж був «застарілим».

Дивовижне формулювання. Особливо якщо враховувати, що апарат такого рівня зазвичай не «дрейфує» по аеродрому в очікуванні крематорію, а коштує мільярди і використовується як стратегічний ресурс.

Коротше кажучи, якщо Сили Оборони його задвухсотили - значить, старе. Запам'ятайте.

Уражена С-400 теж, природно, давно «йшла на списання». Це рішення вже давно було прийнято.

Створюється враження, що в РФ знайдено новий універсальний засіб проти репутаційних втрат, така своєрідна форма інформаційного сталінського буддизму. Немає літака - немає проблеми. Все це не стривожить комсомол.

Якщо так піде і далі, то скоро будь-яка військова катастрофа буде оголошуватися частиною планової реформи.

Вся ця риторика народилася з москальського відчаю, і ми це добре розуміємо. Втрати занадто великі, щоб говорити про них чесно, і занадто помітні, щоб приховати.

Але нам весело, і ми бажаємо їм продовжувати брехати. Із задоволенням чекаємо на наступні серії.
25.11.2025 18:39 Ответить
25.11.2025 18:40 Ответить
Санкции от Мадяра, Буданова и Малюка это вам не та фигня которую принимает ЕС и США, эти санкции реально работают
25.11.2025 18:59 Ответить
Потужно, незламно. Знищили музейний експонат.
25.11.2025 19:06 Ответить
 
 