РФ выпустила два баллистических "Искандера" и 90 БПЛА по Украине: 72 цели обезвредила ПВО. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 26 ноября российские оккупанты атаковали Украину баллистикой и беспилотниками различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Чем атаковал враг?

Оккупанты выпустили две баллистические ракетыИскандер-М из Ростовской области и 90 БПЛА из направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, – РФ, Гвардейское – ТОТ АР Крым.

Около 55 из них – "шахиды".

Как отработала ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 72 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание ракет и 10 БПЛА в 10 локациях.

В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

