РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10321 посетитель онлайн
Новости Результат работы ПВО
717 7

РФ выпустила два баллистических "Искандера" и 90 БПЛА по Украине: 72 цели обезвредила ПВО. ИНФОГРАФИКА

Атака 26 ноября: враг бил баллистикой и БПЛА

В ночь на 26 ноября российские оккупанты атаковали Украину баллистикой и беспилотниками различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Чем атаковал враг?

Оккупанты выпустили две баллистические ракетыИскандер-М из Ростовской области и 90 БПЛА из направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, – РФ, Гвардейское – ТОТ АР Крым.

Около 55 из них – "шахиды".

Читайте также: РФ ударила по Славянску управляемыми авиабомбами: в результате обстрела ранены 3 человека. ФОТОрепортаж

Как отработала ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 72 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание ракет и 10 БПЛА в 10 локациях.

В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. 

Читайте: Удар РФ по Запорожью: количество раненых возросло до 18 человек

Атака 26 ноября: враг бил баллистикой и БПЛА

Автор: 

обстрел (30644) ПВО (3277) Воздушные силы (2806) Шахед (1673)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Думаю, ще два-три тижні, й в них ракети скінчаться. Або ж Ху?ло zдохне та буде лежати в морозильнику на алтаї.
показать весь комментарий
26.11.2025 09:14 Ответить
Як відпрацювала ППО? Харківська "Думка" пише, що бпла-розвідник й досі кружляє над Харковом.
показать весь комментарий
26.11.2025 09:19 Ответить
Цитата:

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 72 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Наразі атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Джерело: https://censor.net/ua/n3587038
показать весь комментарий
26.11.2025 09:23 Ответить
«Повітряний простір» відрізняється один від одного. Якщо це велике місто - це одне, а якщо якийсь хутір - це зовсім інше.
показать весь комментарий
26.11.2025 09:28 Ответить
Вам не достатньо зрозуміла фраза Атака триває? Кожен ранок подається звіт, це не означає, що він подається тільки коли в повітряному просторі України нема цілей. Прийшов час, звіт подали, з цього часу всі збиті об'єкти попадуть в наступний звіт.
показать весь комментарий
26.11.2025 09:45 Ответить
Вам не достатньо зрозуміла фраза й досі кружляє? Цілу годину! А мені тут локшину вішають на вуха про "72 цілі з 92 знешкодила ППО".
показать весь комментарий
26.11.2025 09:57 Ответить
 
 