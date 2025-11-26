РФ выпустила два баллистических "Искандера" и 90 БПЛА по Украине: 72 цели обезвредила ПВО. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 26 ноября российские оккупанты атаковали Украину баллистикой и беспилотниками различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.
Чем атаковал враг?
Оккупанты выпустили две баллистические ракетыИскандер-М из Ростовской области и 90 БПЛА из направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, – РФ, Гвардейское – ТОТ АР Крым.
Около 55 из них – "шахиды".
Как отработала ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 72 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание ракет и 10 БПЛА в 10 локациях.
В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
