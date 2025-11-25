РФ ударила по Славянску управляемыми авиабомбами: в результате обстрела ранены 3 человека. ФОТОрепортаж

Сегодня Россия нанесла удар по Славянску на Донетчине двумя управляемыми авиабомбами, причинив масштабные разрушения.

В результате обстрела города ранены три человека: полиция документирует последствия атаки, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно об обстреле?

Среди раненых - две женщины 37 и 46 лет, а также - 49-летний мужчина. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, ушибы.

Повреждены 15 многоквартирных и 9 частных домов, три учебных заведения, гаражи пожарной части, троллейбусное управление и троллейбус, 4 гражданских автомобиля.

На местах попаданий работали следственно-оперативные группы, взрывотехники, парамедики, патрульная полиция. Осмотр завершен.

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