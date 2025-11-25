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РФ ударила по Славянску управляемыми авиабомбами: в результате обстрела ранены 3 человека. ФОТОрепортаж
Сегодня Россия нанесла удар по Славянску на Донетчине двумя управляемыми авиабомбами, причинив масштабные разрушения.
В результате обстрела города ранены три человека: полиция документирует последствия атаки, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно об обстреле?
Среди раненых - две женщины 37 и 46 лет, а также - 49-летний мужчина. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, ушибы.
Повреждены 15 многоквартирных и 9 частных домов, три учебных заведения, гаражи пожарной части, троллейбусное управление и троллейбус, 4 гражданских автомобиля.
На местах попаданий работали следственно-оперативные группы, взрывотехники, парамедики, патрульная полиция. Осмотр завершен.
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Віктор Кучеренко #602757
показать весь комментарий26.11.2025 13:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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