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Новости Фото Обстрел Славянска
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РФ ударила по Славянску управляемыми авиабомбами: в результате обстрела ранены 3 человека. ФОТОрепортаж

Сегодня Россия нанесла удар по Славянску на Донетчине двумя управляемыми авиабомбами, причинив масштабные разрушения.

В результате обстрела города ранены три человека: полиция документирует последствия атаки, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно об обстреле?

Среди раненых - две женщины 37 и 46 лет, а также - 49-летний мужчина. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, ушибы.

Повреждены 15 многоквартирных и 9 частных домов, три учебных заведения, гаражи пожарной части, троллейбусное управление и троллейбус, 4 гражданских автомобиля.

На местах попаданий работали следственно-оперативные группы, взрывотехники, парамедики, патрульная полиция. Осмотр завершен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1 человек погиб в Донецкой области из-за российских обстрелов, также повреждены дома. ФОТОрепортаж

Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область

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Автор: 

армия РФ (22994) обстрел (33033) Донецкая область (12417) Краматорский район (1247) Славянск (2724)
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Вітаю Вас, шановні! У мене не коментар до того, що відбувається, у мене питання: а де зараз ота ***** штепа, що була мером Слов`янська? Чи може вона з калашом в окопах захищає місто від кацапні-***********, яку вона кликала до міста чи як? Чи може пече короваї для зустрічі терористичної *********** армії? Може хто знає та поділиться інформацією, бу ло б цікаво знати.
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26.11.2025 13:40 Ответить
 
 