РФ вдарила по Слов’янську керованими авіабомбами: внаслідок обстрілу поранено 3 людей. ФОТОрепортаж

Сьогодні Росія вдарила по Слов'янську, що на Донеччині, двома керованими авіабомбами, завдавши масштабних руйнувань.

Внаслідок обстрілу міста поранено трьох людей: поліція документує наслідки атаки, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про обстріл?

Серед поранених – дві жінки 37 і 46 років, а також 49-річний чоловік. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, забої.

Пошкоджено 15 багатоквартирних і 9 приватних будинків, три заклади освіти, гаражі пожежної частини, тролейбусне управління й тролейбус, 4 цивільних авто.

На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, парамедики, патрульна поліція. Огляд завершено.

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