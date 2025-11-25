УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Фото Обстріл Слов’янська
1 379 1

РФ вдарила по Слов’янську керованими авіабомбами: внаслідок обстрілу поранено 3 людей. ФОТОрепортаж

Сьогодні Росія вдарила по Слов'янську, що на Донеччині, двома керованими авіабомбами, завдавши масштабних руйнувань.

Внаслідок обстрілу міста поранено трьох людей: поліція документує наслідки атаки, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про обстріл?

Серед поранених – дві жінки 37 і 46 років, а також 49-річний чоловік. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, забої.

Пошкоджено 15 багатоквартирних і 9 приватних будинків, три заклади освіти, гаражі пожежної частини, тролейбусне управління й тролейбус, 4 цивільних авто.

На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, парамедики, патрульна поліція. Огляд завершено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1 людина загинула на Донеччині через російські обстріли, також пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

донеччина
донеччина
донеччина
донеччина
донеччина
донеччина

Також читайте: Ворог атакував позиції ЗСУ на 12 напрямках. Найбільше штурмів відбито на Покровському, - Генштаб. МАПИ

Автор: 

армія рф (21211) обстріл (34383) Донецька область (11293) Краматорський район (1261) Слов’янськ (828)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вітаю Вас, шановні! У мене не коментар до того, що відбувається, у мене питання: а де зараз ота ***** штепа, що була мером Слов`янська? Чи може вона з калашом в окопах захищає місто від кацапні-***********, яку вона кликала до міста чи як? Чи може пече короваї для зустрічі терористичної *********** армії? Може хто знає та поділиться інформацією, бу ло б цікаво знати.
показати весь коментар
26.11.2025 13:40 Відповісти
 
 