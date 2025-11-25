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РФ вдарила по Слов’янську керованими авіабомбами: внаслідок обстрілу поранено 3 людей. ФОТОрепортаж
Сьогодні Росія вдарила по Слов'янську, що на Донеччині, двома керованими авіабомбами, завдавши масштабних руйнувань.
Внаслідок обстрілу міста поранено трьох людей: поліція документує наслідки атаки, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про обстріл?
Серед поранених – дві жінки 37 і 46 років, а також 49-річний чоловік. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, забої.
Пошкоджено 15 багатоквартирних і 9 приватних будинків, три заклади освіти, гаражі пожежної частини, тролейбусне управління й тролейбус, 4 цивільних авто.
На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, парамедики, патрульна поліція. Огляд завершено.
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Віктор Кучеренко #602757
показати весь коментар26.11.2025 13:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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