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Новини Результат роботи ППО
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РФ випустила два балістичні "Іскандери" та 90 БпЛА по Україні: 72 цілі знешкодила ППО. ІНФОГРАФІКА

Атака 26 листопада: ворог бив балістикою та БпЛА

У ніч на 26 листопада російські окупанти атакували Україну балістикою та безпілотниками різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

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Чим атакував ворог?

Окупанти випустили дві балістичні ракети Іскандер-М із Ростовської області та 90 БпЛА із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Близько 55 із них – "шахеди".

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Як відпрацювала ППО?

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 72 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання ракет та 10 БпЛА на 10 локаціях.

Наразі атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

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Атака 26 листопада: ворог бив балістикою та БпЛА

Автор: 

обстріл (34391) ППО (4171) Повітряні сили (3458) Шахед (2254)
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Цитата:

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 72 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Наразі атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Джерело: https://censor.net/ua/n3587038
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26.11.2025 09:23 Відповісти
Вам не достатньо зрозуміла фраза Атака триває? Кожен ранок подається звіт, це не означає, що він подається тільки коли в повітряному просторі України нема цілей. Прийшов час, звіт подали, з цього часу всі збиті об'єкти попадуть в наступний звіт.
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26.11.2025 09:45 Відповісти
Вам не достатньо зрозуміла фраза й досі кружляє? Цілу годину! А мені тут локшину вішають на вуха про "72 цілі з 92 знешкодила ППО".
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26.11.2025 09:57 Відповісти
Атака триває, тому і кружляє. В силах ППО заступає на сутку, зранку до ранку. В звіт подається результат попередньої зміни. Зміни мінялись, звіт подали. Всі наступні цілі попадуть в наступний звіт. Атака триває, в повітрі постійно є цілі, якщо не над Харьковом, то над любим іншим регіоном, це не закінчиться до кінця війни. Цілі літають, по ним вже працють інші розрахунки, боротьба продовжується.
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26.11.2025 10:34 Відповісти
Це саме дієва санкція
Друге забирати гроші Росії і фірми
І тоді швидко вирішаться доля. Влади
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26.11.2025 10:29 Відповісти
 
 