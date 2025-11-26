РФ випустила два балістичні "Іскандери" та 90 БпЛА по Україні: 72 цілі знешкодила ППО. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 26 листопада російські окупанти атакували Україну балістикою та безпілотниками різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

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Чим атакував ворог?

Окупанти випустили дві балістичні ракети Іскандер-М із Ростовської області та 90 БпЛА із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Близько 55 із них – "шахеди".

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Як відпрацювала ППО?

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 72 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання ракет та 10 БпЛА на 10 локаціях.

Наразі атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

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