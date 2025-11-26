55 тысяч переводов военнослужащих уже оформлено благодаря рапортам в Армия+
Кадровые органы согласовали уже 55 000 переводов военнослужащих, поданных через цифровую платформу Армия+. В Минобороны отмечают, что упрощенная процедура и новые инструменты в приложении позволяют военным быстрее и прозрачнее менять место службы в соответствии со своими компетенциями и потребностями обороны.
Упрощенный перевод через Армия+ внедрялся поэтапно: сначала внутри ВСУ и НГУ, а с недавнего времени – и между ВСУ и НГУ. Это расширило возможности для военных проходить службу там, где их навыки наиболее полезны для обороны государства.
Процесс перевода стал проще и понятнее:
- в приложении появились подсказки, какие именно страницы и разделы документов необходимо добавить, а также автоматическая проверка актуальности данных;
- заработала страница об изменении места службы – https://aplus.mod.gov.ua/transfer, где предоставлены развернутые рекомендации о том, как избежать типичных причин отказов и повысить шансы на положительное решение;
- при подаче рапорта в приложении можно сразу загрузить актуальные шаблоны рекомендательных писем как для ВСУ, так и для НГУ.
"55 тысяч согласованных переводов – это доказательство того, что цифровые решения реально меняют армию и работают в интересах людей, которые защищают Украину. Наша задача – чтобы военнослужащий мог попасть туда, где его опыт и компетенции приносят максимальный результат. Быстро, удобно и без лишней бюрократии", – отметил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
Приказы о переводе являются обязательными: Минобороны напоминает о контроле и механизмах жалоб
В случае согласования кадровые органы формируют приказ о переводе. Он является обязательным к исполнению. Главное управление защиты прав военнослужащих совместно с органами военного управления контролируют их выполнение и реагируют на случаи игнорирования.
О возможных нарушениях военные могут сообщить, отправив заявление на официальный электронный адрес Главного управления защиты прав военнослужащих: [email protected]. Для обратной связи необходимо указать email и номер мобильного телефона.
