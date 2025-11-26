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Новини Рапорти в Армія+ Переведення військових до інших військових частин
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55 тисяч переведень військовослужбовців вже оформлено завдяки рапортам в Армія+.

Кадрові органи погодили вже 55 000 переведень військовослужбовців, поданих через цифрову платформу Армія+. У Міноборони зазначають, що спрощена процедура та нові інструменти в застосунку дозволяють військовим швидше й прозоріше змінювати місце служби відповідно до своїх компетенцій та потреб оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Міноборони.

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Спрощене переведення через Армія+ впроваджувалося поетапно: спочатку всередині ЗСУ та НГУ, а віднедавна – і між ЗСУ та НГУ. Це розширило можливості для військових проходити службу там, де їхні навички найкорисніші для оборони держави.

Переведення в Армія+

Процес переведення став простішим і зрозумілішим:

  • у застосунку з’явилися підказки, які саме сторінки та розділи документів необхідно додати, а також автоматична перевірка актуальності даних;
  • запрацювала сторінка про зміну місця служби – https://aplus.mod.gov.ua/transfer, де надані розгорнуті рекомендації щодо того, як уникнути типових причин відмов та підвищити шанси на позитивне рішення;
  • під час подання рапорту в застосунку можна одразу завантажити актуальні шаблони рекомендаційних листів як для ЗСУ, так і для НГУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У застосунку "Армія+" з’явився новий курс про основи планування бою, - Міноборони

"55 тисяч погоджених переведень – це доказ того, що цифрові рішення реально змінюють армію та працюють в інтересах людей, які захищають Україну. Наше завдання – щоб військовослужбовець міг потрапити туди, де його досвід та компетенції приносять максимальний результат. Швидко, зручно і без зайвої бюрократії", – зазначив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

Накази про переведення є обов’язковими: Міноборони нагадує про контроль і механізми скарг

У разі погодження кадрові органи формують наказ на переведення. Він є обов’язковими до виконання. Головне управління захисту прав військовослужбовців спільно з органами військового управління контролюють їх виконання та реагують на випадки ігнорування.

Про можливі порушення військові можуть повідомити, надіславши заяву на офіційну електронну адресу Головного управління захисту прав військовослужбовців: [email protected]. Для зворотного зв’язку необхідно вказати email і номер мобільного телефону.

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Міноборони (7861) Армія+ (83)
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Армія + малоефективна. Зараз є негласна домовленість між корпусами, ок, комбрига ми не переміщати особовий склад взагалі. Чому? Тому що через недолуге управління тіпа бойовими комбригами мириться фронт. Скрізь обстановка критична. Солдати постійно пишуть рапорти в армію+ і постійно відхилено командиром. Пише порушено п.6 постанови КМУ від такого то такого то. П.6 це погодження з тим командиром який відхиляє. Питання. Для чого оцей дебільний пункт. Солдат іде служити від одного полковника до іншого. В чому проблема? А проблема в тому, що один може організувати роботу підрозділу. А інший грьобаний совок лише дає накази піди туди не знаю куди принеси то не знаю що. У одних буде особовий склад, в у інших бригадах лише суто штаби і різні замзамичи. Щоб перевестися треба зв'язатися з генералом щоб той передзвонив полковнику. Щоб той полковник не відхилив погодження. 55000 тисяч це крапля в морі. Реальних би переведень по нормальному було б не менше тисяч 300. Хто не може винести оцю тупу совкову волокиту, той переводиться до іншої бригади через сзч. Приберіть погодження і п. 6 і побачите небачену міграцію особового складу від командирів кретинів. Ха ха ха.
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26.11.2025 13:52 Відповісти
 
 