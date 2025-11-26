55 тисяч переведень військовослужбовців вже оформлено завдяки рапортам в Армія+.

Кадрові органи погодили вже 55 000 переведень військовослужбовців, поданих через цифрову платформу Армія+. У Міноборони зазначають, що спрощена процедура та нові інструменти в застосунку дозволяють військовим швидше й прозоріше змінювати місце служби відповідно до своїх компетенцій та потреб оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Міноборони.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Спрощене переведення через Армія+ впроваджувалося поетапно: спочатку всередині ЗСУ та НГУ, а віднедавна – і між ЗСУ та НГУ. Це розширило можливості для військових проходити службу там, де їхні навички найкорисніші для оборони держави.

Процес переведення став простішим і зрозумілішим:

у застосунку з’явилися підказки, які саме сторінки та розділи документів необхідно додати, а також автоматична перевірка актуальності даних;

запрацювала сторінка про зміну місця служби – https://aplus.mod.gov.ua/transfer, де надані розгорнуті рекомендації щодо того, як уникнути типових причин відмов та підвищити шанси на позитивне рішення;

під час подання рапорту в застосунку можна одразу завантажити актуальні шаблони рекомендаційних листів як для ЗСУ, так і для НГУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У застосунку "Армія+" з’явився новий курс про основи планування бою, - Міноборони

"55 тисяч погоджених переведень – це доказ того, що цифрові рішення реально змінюють армію та працюють в інтересах людей, які захищають Україну. Наше завдання – щоб військовослужбовець міг потрапити туди, де його досвід та компетенції приносять максимальний результат. Швидко, зручно і без зайвої бюрократії", – зазначив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

Накази про переведення є обов’язковими: Міноборони нагадує про контроль і механізми скарг

У разі погодження кадрові органи формують наказ на переведення. Він є обов’язковими до виконання. Головне управління захисту прав військовослужбовців спільно з органами військового управління контролюють їх виконання та реагують на випадки ігнорування.

Про можливі порушення військові можуть повідомити, надіславши заяву на офіційну електронну адресу Головного управління захисту прав військовослужбовців: [email protected]. Для зворотного зв’язку необхідно вказати email і номер мобільного телефону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Армія+" з’явився Довідник Армія ID та п’ять нових рапортів