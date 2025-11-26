Финляндия присоединяется к Военно-морской коалиции для усиления поддержки Украины
Финляндия присоединяется к Военно-морской коалиции под руководством Великобритании и Норвегии, задачей которой является поддержка развития военно-морских сил Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Финляндии.
"Финляндия присоединилась к коалициям на основе тщательного рассмотрения каждого отдельного случая, всегда обеспечивая, чтобы наш вклад был достаточным и эффективным и предоставлял очевидную дополнительную ценность для развития военного потенциала Украины", – отметил министр обороны страны Антти Хякканен.
Отмечается, что в настоящее время в состав коалиции входят 17 стран.
Коалиции в поддержку Украины
Также сообщается, что ранее Финляндия присоединилась к коалициям по артиллерии, бронетехнике, разминированию и информационным технологиям.
Целью международных коалиций является оказание долгосрочной поддержки Украине. Коалиции планируют и управляют развитием будущих возможностей Вооруженных сил Украины в сотрудничестве с украинцами.
