Финляндия присоединяется к Военно-морской коалиции для усиления поддержки Украины

Финляндия присоединяется к Военно-морской коалиции под руководством Великобритании и Норвегии, задачей которой является поддержка развития военно-морских сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Финляндии.

"Финляндия присоединилась к коалициям на основе тщательного рассмотрения каждого отдельного случая, всегда обеспечивая, чтобы наш вклад был достаточным и эффективным и предоставлял очевидную дополнительную ценность для развития военного потенциала Украины", – отметил министр обороны страны Антти Хякканен.

Отмечается, что в настоящее время в состав коалиции входят 17 стран.

Коалиции в поддержку Украины

Также сообщается, что ранее Финляндия присоединилась к коалициям по артиллерии, бронетехнике, разминированию и информационным технологиям.

Целью международных коалиций является оказание долгосрочной поддержки Украине. Коалиции планируют и управляют развитием будущих возможностей Вооруженных сил Украины в сотрудничестве с украинцами.

