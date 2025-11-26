Фінляндія приєднується до Військово-морської коаліції на посилення підтримки України
Фінляндія приєднується до Військово-морської коаліції під керівництвом Великої Британії та Норвегії, завданням якої є підтримка розвитку військово-морських сил України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Фінляндії.
"Фінляндія приєдналася до коаліцій на основі ретельного розгляду кожного окремого випадку, завжди забезпечуючи, щоб наш внесок був достатнім і ефективним та надавав очевидну додаткову цінність для розвитку військового потенціалу України", – зазначив міністр оборони країни Антті Хякканен.
Зазначається, що наразі до складу коаліції входять 17 країн.
Коаліції на підтримку України
Також повідомляється, що раніше Фінляндія приєдналася до коаліцій з артилерії, бронетехніки, розмінування та інформаційних технологій.
Метою міжнародних коаліцій є надання довгострокової підтримки Україні. Коаліції планують та керують розвитком майбутніх можливостей Збройних сил України у співпраці з українцями.
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