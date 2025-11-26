Фінляндія приєднується до Військово-морської коаліції на посилення підтримки України

Фінляндія приєднується до Військово-морської коаліції під керівництвом Великої Британії та Норвегії, завданням якої є підтримка розвитку військово-морських сил України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Фінляндії.

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"Фінляндія приєдналася до коаліцій на основі ретельного розгляду кожного окремого випадку, завжди забезпечуючи, щоб наш внесок був достатнім і ефективним та надавав очевидну додаткову цінність для розвитку військового потенціалу України", – зазначив міністр оборони країни Антті Хякканен.

Зазначається, що наразі до складу коаліції входять 17 країн.

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Коаліції на підтримку України

Також повідомляється, що раніше Фінляндія приєдналася до коаліцій з артилерії, бронетехніки, розмінування та інформаційних технологій.

Метою міжнародних коаліцій є надання довгострокової підтримки Україні. Коаліції планують та керують розвитком майбутніх можливостей Збройних сил України у співпраці з українцями.

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