Фінляндія пропонує часткове перемир’я для обговорення "мирного плану"

Фінляндія запропонувала часткове припинення вогню, щоб створити умови для дискусії щодо можливого "мирного плану". Реакції сторін уточнюються.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Helsingin Sanomat, про це заявила очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

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Валтонен заявила, що у разі неможливості досягнення повного припинення вогню до четверга, 27 листопада, слід розглянути варіант часткового перемир’я. Зокрема - домовленість про припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Якщо Росія не погодиться на повне припинення вогню, можна спробувати домовлятися про часткове перемир’я", - зазначила вона.

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Чи готова РФ до миру?

Попри виступ за перемир’я, Валтонен висловила сумніви щодо того, що РФ піде на будь-які обмеження бойових дій чи на оновлену версію "мирного плану", який був скоригований після консультацій України й європейських партнерів.

"Мені видається дуже малоймовірним, що Москва погодиться на більш збалансовану пропозицію або на часткове перемир’я", — підкреслила міністерка.

Голова МЗС також заявила, що ОБСЄ, головування в якій цього року здійснює Фінляндія, могла б відіграти роль у моніторингу дотримання перемир’я, якщо сторони дійдуть відповідної домовленості.

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