Финляндия предлагает частичное перемирие для обсуждения "мирного плана"
Финляндия предложила частичное прекращение огня, чтобы создать условия для дискуссии о возможном "мирном плане". Реакции сторон уточняются.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Helsingin Sanomat, об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.
Валтонен заявила, что в случае невозможности достижения полного прекращения огня до четверга, 27 ноября, следует рассмотреть вариант частичного перемирия. В частности - договоренность о прекращении российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
Если Россия не согласится на полное прекращение огня, можно попробовать договориться о частичном перемирии", - отметила она.
Готова ли РФ к миру?
Несмотря на выступление за перемирие, Валтонен выразила сомнения по поводу того, что РФ пойдет на какие-либо ограничения боевых действий или на обновленную версию "мирного плана", который был скорректирован после консультаций Украины и европейских партнеров.
"Мне кажется очень маловероятным, что Москва согласится на более сбалансированное предложение или на частичное перемирие", — подчеркнула министр.
Глава МИД также заявила, что ОБСЕ, председательство в которой в этом году осуществляет Финляндия, могла бы сыграть роль в мониторинге соблюдения перемирия, если стороны придут к соответствующей договоренности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль