На фронте зафиксировано 144 боестолкновения, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте зафиксировано 144 боевых столкновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Боевые действия на севере
От артиллерийских обстрелов с территории РФ страдают приграничные населенные пункты, в частности Кучеровка, Стариково, Бобылевка, Белая Береза, Вовковка, Бунякино, Казачье Сумской области; Клюсы, Гагановка, Гремячка Черниговской области.
Две вражеские атаки отбили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес четыре авиаудара, сбросил девять управляемых авиабомб, осуществил 96 обстрелов, в частности один — из реактивной системы залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Синельниково, Двуречанского и в сторону Колодязного. Пять боевых столкновений продолжаются.
На Купянском направлении наши защитники отбили четыре вражеские атаки в направлении населенных пунктов Песчаное и Петропавловка, еще одно боевое столкновение пока продолжается.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 35 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Нововодяное, Новоегоровка, Копанки, Среднее, Редкодуб, Карповка, Заречное и в сторону населенных пунктов Лиман и Дробышево. Силы обороны успешно остановили 16 попыток продвижения противника, бои продолжаются в 19 локациях.
На Славянском направлении враг шесть раз пытался прорваться в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Выемки и Сакко и Ванцетти, в настоящее время два боевых столкновения продолжаются.
На Краматорском направлении два боестолкновения продолжаются в районах Часова Яра, также оккупанты пытались наступать в сторону Предтечиного.
На Константиновском направлении сегодня захватчик 24 раза атаковал в районах населенных пунктов Плещиевка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Константиновки. До сих пор продолжаются семь боевых столкновений.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 41 попытку потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Федоровка, Никаноровка, Червоный Лиман, Родинское, Новоэкономичное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ялта и Дачное. Три боевых столкновеления продолжаются.
Сегодня на Александровском направлении противник восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Ивановка, Алексеевка, Привольное и Красногорское.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили шесть попыток врага продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Затишье, Солодкое, Яблоково, Зеленый Гай и в сторону Гуляйполя, еще три боевых столкновения продолжаются. Авиационные удары подверглись населенные пункты Воздвижевка и Гуляйполе.
На Ореховском направлении Силы обороны успешно отразили атаку врага вблизи населенного пункта Приморское.
На Приднепровском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.
На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано.
