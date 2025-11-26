Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером в среду, 26 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

18:40 - сообщается о движении вражеских БПЛА по следующим направлениям:

Харьковская область: несколько групп БПЛА в направлении Полтавской области;

БПЛА курсом на Изюм;

Сумская область: БПЛА курсом на Сумы.

19:04 - Сумская область: новая группа БПЛА мимо Белополья, Терны - курсом на юго-запад.

Обновленная информация

19:04 - Сумщина: новая группа БПЛА около Белополья, Тернов - курсом на юго-запад.

19:30 - Харьковщина: БПЛА около Слобожанского, Краснопавловки, Изюма - курсом на восток.

Обновленная информация

19:51 - Полтавщина: группа БПЛА около Зинькива - курсом на юг.

20:10 - БПЛА через Харьковщину в направлении Днепропетровщины.

20:22 - БПЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину.

21:04 - сообщается об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Будьте осторожны, не пренебрегайте сигналом воздушной тревоги!

