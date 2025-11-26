Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером в среду, 26 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
18:40 - сообщается о движении вражеских БПЛА по следующим направлениям:
- Харьковская область: несколько групп БПЛА в направлении Полтавской области;
- БПЛА курсом на Изюм;
- Сумская область: БПЛА курсом на Сумы.
19:04 - Сумская область: новая группа БПЛА мимо Белополья, Терны - курсом на юго-запад.
Обновленная информация
19:04 - Сумщина: новая группа БПЛА около Белополья, Тернов - курсом на юго-запад.
19:30 - Харьковщина: БПЛА около Слобожанского, Краснопавловки, Изюма - курсом на восток.
Обновленная информация
19:51 - Полтавщина: группа БПЛА около Зинькива - курсом на юг.
20:10 - БПЛА через Харьковщину в направлении Днепропетровщины.
20:22 - БПЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину.
21:04 - сообщается об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Будьте осторожны, не пренебрегайте сигналом воздушной тревоги!
