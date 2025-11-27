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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Атака російських БпЛА 26 листопада

Ввечері середи, 26 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ударних безпілотників

18:40 - повідомляється про рух ворожих БпЛА за такими напрямками:

  • Харківщина: декілька груп БпЛА у напрямку Полтавщини;
  • БпЛА курсом на Ізюм;
  • Сумщина: БпЛА курсом на Суми.

19:04 - Сумщина: нова група БпЛА повз Білопілля, Терни - курсом на південний захід.

Оновлена інформація

19:04 -  Сумщина: нова група БпЛА повз Білопілля, Терни курсом на південний захід.

19:30 - Харківщина: БпЛА повз Слобожанське, Краснопавлівку, Ізюм курсом на схід.

Оновлена інформація

19:51 - Полтавщина: група БпЛА повз Зіньків курсом на південь.

20:10 -  через Харківщину БпЛА у напрямку Дніпропетровщини.

20:22 - БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.

21:04 - повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Оновлена інформація

21:10 - пуски КАБ на Сумщину.

21:37 - пуски керованих авіаційних бомб на Донеччину.

21:45 - БпЛА на заході Запоріжжя,  курсом на північ.

21:51 -  КАБ на Харківщину.

Оновлена інформація

22:32 - пуски КАБ на Донеччину.

22:35 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про безпілотники: 

  • на півночі Чернігівщини курс на захід (н.п. Сновськ/Ріпки);
  • на Харківщині курсом на схід;
  • на Дніпропетровщині (н.п. Олександрівка) курсом на північний схід.

22:44 - нова група БпЛА на Донеччині в північно-західному напрямку.

Оновлена інформація

23:21 - пуски КАБ на Запоріжжі.

23:23 - повідомляється про ворожі дрони: 

  • на Сумщині курсом на Чернігівщину.
  • на півдні Харківщини курсом на Донеччину.
  • на Сумщині курсом на Чернігівщину.
  • на сході Дніпропетровщині курсом на Донеччину.
  • на Сумщині курсом на Чернігівщину.
  • на Донеччині в напрямку на північ/схід.
  • на Сумщині курсом на Чернігівщину.
  • на Миколаївщині в західному напрямку.

23:44 - Одещина: БпЛА у Чорному морі у напрямку Чорноморська.

00:11 - Київщина: БпЛА з Чернігівщини в Броварський р-н.

00:29 - велика група БпЛА у Чорному морі у напрямку Одещини, група БпЛА на Київщині в західному напрямку та група безпілотників на Чернігівщині курсом на Київщину.

00:39 - група БпЛА на Одещині повз Чорноморськ, в північно-західному напрямку.

00:40 - група БпЛА на Київщині, продовжують рух на Житомирщину.

01:30 -  БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Полтавщину/ Київщину, група безпілотників на Київщині курсом на Житомирщину та група БпЛА на півночі Чернігівщини поблизу н.п. Сновськ, Мена, Корюківка.

01:36 - безпілотники на півночі Харківщини в південному напрямку.

Будьте обережні, не нехтуйте сигналу повітряної тривоги!

Читайте: Російські дрони атакували Запоріжжя: госпіталізовано 12 людей, пошкоджено щонайменше 7 багатоповерхівок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник БпЛА (5944) обстріл (34391) атака (1617) Шахед (2254)
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москва буде знищена 🚀🚀🚀
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26.11.2025 19:53 Відповісти
Двушкой лямов баксов!
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26.11.2025 21:18 Відповісти
2-ка лямів баксів, це після війни, - лише тільки на пів-дня репарцій від "росії" - Україні.
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26.11.2025 22:13 Відповісти
Знов ж таки, бережи боже усіх алкозалежних аборіґенов Сирця, мій фатерлянд,усіх працівників УТ кінця 80х-початку 90х, та ліотчиков ЮжмашАвіа.
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27.11.2025 07:07 Відповісти
 
 