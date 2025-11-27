Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері середи, 26 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
18:40 - повідомляється про рух ворожих БпЛА за такими напрямками:
- Харківщина: декілька груп БпЛА у напрямку Полтавщини;
- БпЛА курсом на Ізюм;
- Сумщина: БпЛА курсом на Суми.
19:04 - Сумщина: нова група БпЛА повз Білопілля, Терни - курсом на південний захід.
Оновлена інформація
19:04 - Сумщина: нова група БпЛА повз Білопілля, Терни курсом на південний захід.
19:30 - Харківщина: БпЛА повз Слобожанське, Краснопавлівку, Ізюм курсом на схід.
Оновлена інформація
19:51 - Полтавщина: група БпЛА повз Зіньків курсом на південь.
20:10 - через Харківщину БпЛА у напрямку Дніпропетровщини.
20:22 - БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.
21:04 - повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Оновлена інформація
21:10 - пуски КАБ на Сумщину.
21:37 - пуски керованих авіаційних бомб на Донеччину.
21:45 - БпЛА на заході Запоріжжя, курсом на північ.
21:51 - КАБ на Харківщину.
Оновлена інформація
22:32 - пуски КАБ на Донеччину.
22:35 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про безпілотники:
- на півночі Чернігівщини курс на захід (н.п. Сновськ/Ріпки);
- на Харківщині курсом на схід;
- на Дніпропетровщині (н.п. Олександрівка) курсом на північний схід.
22:44 - нова група БпЛА на Донеччині в північно-західному напрямку.
Оновлена інформація
23:21 - пуски КАБ на Запоріжжі.
23:23 - повідомляється про ворожі дрони:
- на Сумщині курсом на Чернігівщину.
- на півдні Харківщини курсом на Донеччину.
- на Сумщині курсом на Чернігівщину.
- на сході Дніпропетровщині курсом на Донеччину.
- на Сумщині курсом на Чернігівщину.
- на Донеччині в напрямку на північ/схід.
- на Сумщині курсом на Чернігівщину.
- на Миколаївщині в західному напрямку.
23:44 - Одещина: БпЛА у Чорному морі у напрямку Чорноморська.
00:11 - Київщина: БпЛА з Чернігівщини в Броварський р-н.
00:29 - велика група БпЛА у Чорному морі у напрямку Одещини, група БпЛА на Київщині в західному напрямку та група безпілотників на Чернігівщині курсом на Київщину.
00:39 - група БпЛА на Одещині повз Чорноморськ, в північно-західному напрямку.
00:40 - група БпЛА на Київщині, продовжують рух на Житомирщину.
01:30 - БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Полтавщину/ Київщину, група безпілотників на Київщині курсом на Житомирщину та група БпЛА на півночі Чернігівщини поблизу н.п. Сновськ, Мена, Корюківка.
01:36 - безпілотники на півночі Харківщини в південному напрямку.
Будьте обережні, не нехтуйте сигналу повітряної тривоги!
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