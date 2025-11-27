Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері середи, 26 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ударних безпілотників

18:40 - повідомляється про рух ворожих БпЛА за такими напрямками:

Харківщина: декілька груп БпЛА у напрямку Полтавщини;

БпЛА курсом на Ізюм;

Сумщина: БпЛА курсом на Суми.

19:04 - Сумщина: нова група БпЛА повз Білопілля, Терни - курсом на південний захід.

Оновлена інформація

19:04 - Сумщина: нова група БпЛА повз Білопілля, Терни курсом на південний захід.

19:30 - Харківщина: БпЛА повз Слобожанське, Краснопавлівку, Ізюм курсом на схід.

Оновлена інформація

19:51 - Полтавщина: група БпЛА повз Зіньків курсом на південь.

20:10 - через Харківщину БпЛА у напрямку Дніпропетровщини.

20:22 - БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.

21:04 - повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Оновлена інформація

21:10 - пуски КАБ на Сумщину.

21:37 - пуски керованих авіаційних бомб на Донеччину.

21:45 - БпЛА на заході Запоріжжя, курсом на північ.

21:51 - КАБ на Харківщину.

Оновлена інформація

22:32 - пуски КАБ на Донеччину.

22:35 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про безпілотники:

на півночі Чернігівщини курс на захід (н.п. Сновськ/Ріпки);

на Харківщині курсом на схід;

на Дніпропетровщині (н.п. Олександрівка) курсом на північний схід.

22:44 - нова група БпЛА на Донеччині в північно-західному напрямку.

Оновлена інформація

23:21 - пуски КАБ на Запоріжжі.

23:23 - повідомляється про ворожі дрони:

на Сумщині курсом на Чернігівщину.

на півдні Харківщини курсом на Донеччину.

на Сумщині курсом на Чернігівщину.

на сході Дніпропетровщині курсом на Донеччину.

на Сумщині курсом на Чернігівщину.

на Донеччині в напрямку на північ/схід.

на Сумщині курсом на Чернігівщину.

на Миколаївщині в західному напрямку.

23:44 - Одещина: БпЛА у Чорному морі у напрямку Чорноморська.

00:11 - Київщина: БпЛА з Чернігівщини в Броварський р-н.

00:29 - велика група БпЛА у Чорному морі у напрямку Одещини, група БпЛА на Київщині в західному напрямку та група безпілотників на Чернігівщині курсом на Київщину.

00:39 - група БпЛА на Одещині повз Чорноморськ, в північно-західному напрямку.

00:40 - група БпЛА на Київщині, продовжують рух на Житомирщину.

01:30 - БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Полтавщину/ Київщину, група безпілотників на Київщині курсом на Житомирщину та група БпЛА на півночі Чернігівщини поблизу н.п. Сновськ, Мена, Корюківка.

01:36 - безпілотники на півночі Харківщини в південному напрямку.

Будьте обережні, не нехтуйте сигналу повітряної тривоги!

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