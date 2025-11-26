Правительство назначило журналистку Богдану Лаюк (Неборак) заместителем министра культуры

Кабмин назначил журналистку и менеджера культурных проектов Богдану Лаюк (в девичестве - Неборак) на должность заместителя министра культуры Татьяны Бережной.

Об этом сообщается на сайте Минкульта Украины.

Задачи новой заместительницы

В Минкульте рассказали, что Лаюк будет отвечать за формирование и реализацию государственной политики в сфере книгоиздания, чтения, видимости украинской литературы за рубежом, а также за языковую политику.

Сейчас Министерство планирует разработать стратегию книжных фестивалей, усовершенствовать условия для "еКниги" и внедрить механизм софинансирования закупок книг в библиотеки с местными бюджетами.

Кроме того, новоназначенная заместительница будет отвечать за обновление условий льготной аренды для книжных магазинов и работу над санкциями против российских издательств, а также за обновление украинских шрифтов.

Больше о Богдане Лаюк (Неборак)

Богдане Лаюк-Неборак 29 лет. Получала высшее образование в ЛНУ имени Ивана Франко и Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Имеет диплом магистра права.

Она имеет многолетний опыт в сфере культуры и медиа как куратор культурных проектов, журналист, редактор.

В частности, в 2020 году Лаюк отвечала за запуск в Украинском институте книги первой государственной программы поддержки переводов произведений украинской литературы на иностранные языки. В 2020–2025 годах работала редактором издания The Ukrainians.

