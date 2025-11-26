РУС
Новости Новый министр культуры
Правительство назначило журналистку Богдану Лаюк (Неборак) заместителем министра культуры

Богдана Лаюк стала заместителем Бережной в Минкульте

Кабмин назначил журналистку и менеджера культурных проектов Богдану Лаюк (в девичестве - Неборак) на должность заместителя министра культуры Татьяны Бережной.

Об этом сообщается на сайте Минкульта Украины, информируетЦензор.НЕТ.

Задачи новой заместительницы

В Минкульте рассказали, что Лаюк будет отвечать за формирование и реализацию государственной политики в сфере книгоиздания, чтения, видимости украинской литературы за рубежом, а также за языковую политику.

Сейчас Министерство планирует разработать стратегию книжных фестивалей, усовершенствовать условия для "еКниги" и внедрить механизм софинансирования закупок книг в библиотеки с местными бюджетами.

Кроме того, новоназначенная заместительница будет отвечать за обновление условий льготной аренды для книжных магазинов и работу над санкциями против российских издательств, а также за обновление украинских шрифтов.

Больше о Богдане Лаюк (Неборак)

  • Богдане Лаюк-Неборак 29 лет. Получала высшее образование в ЛНУ имени Ивана Франко и Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Имеет диплом магистра права.
  • Она имеет многолетний опыт в сфере культуры и медиа как куратор культурных проектов, журналист, редактор.
  • В частности, в 2020 году Лаюк отвечала за запуск в Украинском институте книги первой государственной программы поддержки переводов произведений украинской литературы на иностранные языки. В 2020–2025 годах работала редактором издания The Ukrainians.

Це те що ліворуч чи праворуч???????????
26.11.2025 22:00 Ответить
Слава Богу!
26.11.2025 22:01 Ответить
Співпраця з корупціонерами та зрадниками не краще корупції та зради.
26.11.2025 22:05 Ответить
"Багаторічний" досвід це зараз 5 років після ВУЗа?? Цікаво. Чергова "язикознавиця"...беззаперечно багато прочитала та "приймала участь"....
26.11.2025 22:09 Ответить
Це не на довго - через пару тижнів шмигальсько-юліанський Уряд піде у відставку! У нас парламентсько-президентська республіка! Потрібний Уряд національної єдності!
26.11.2025 22:10 Ответить
Господи.....
26.11.2025 22:24 Ответить
29років?Охренітти,оце *****,соціальний ліфт!
26.11.2025 22:46 Ответить
29років?Охренітти,оце *****,соціальний ліфт!
26.11.2025 23:14 Ответить
 
 