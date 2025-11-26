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Новини Новий міністр культури
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Уряд призначив журналістку Богдану Лаюк (Неборак) заступницею міністерки культури

Богдана Лаюк стала заступницею Бережної у Мінкульті

Кабмін призначив журналістку та менеджерку культурних проєктів Богдану Лаюк (у дівоцтві — Неборак) на посаду заступниці міністерки культури Тетяни Бережної.

Про це повідомляється на сайті Мінкульту України, інформує Цензор.НЕТ.

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Завдання нової заступниці

У Мінкульті розповіли, що Лаюк відповідатиме за формування й реалізацію державної політики у сфері книговидання, читання, видимості української літератури за кордоном, а також за мовну політику.

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Зараз Міністерство планує розробити стратегію книжкових фестивалів, удосконалити умови для "єКниги" та впровадити механізму співфінансування закупівель книг у бібліотеки з місцевими бюджетами.

Крім того, новопризначена заступниця відповідатиме за оновлення умов пільгової оренди для книгарень та роботу над санкціями проти російських видавництв, а також за оновлення українських шрифтів.

Більше про Богдану Лаюк (Неборак)

  • Богдані Лаюк-Неборак 29 років. Здобувала вищу освіту в ЛНУ імені Івана Франка та Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Має диплом магістра права.
  • Вона має багаторічний досвід у сфері культури й медіа як кураторка культурних проєктів, журналістка, редакторка.
  • Зокрема, у 2020 році Лаюк відповідала за запуск в Українському інституті книги першої державної програми підтримки перекладів творів української літератури іноземними мовами. У 2020–2025 працювала редакторкою видання The Ukrainians.

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Автор: 

Кабмін (14241) Міністерство культури (769) призначення (2355) Бережна Тетяна (13)
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Це те що ліворуч чи праворуч???????????
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26.11.2025 22:00 Відповісти
Слава Богу!
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26.11.2025 22:01 Відповісти
Співпраця з корупціонерами та зрадниками не краще корупції та зради.
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26.11.2025 22:05 Відповісти
"Багаторічний" досвід це зараз 5 років після ВУЗа?? Цікаво. Чергова "язикознавиця"...беззаперечно багато прочитала та "приймала участь"....
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26.11.2025 22:09 Відповісти
Це не на довго - через пару тижнів шмигальсько-юліанський Уряд піде у відставку! У нас парламентсько-президентська республіка! Потрібний Уряд національної єдності!
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26.11.2025 22:10 Відповісти
Господи.....
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26.11.2025 22:24 Відповісти
29років?Охренітти,оце *****,соціальний ліфт!
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26.11.2025 22:46 Відповісти
29років?Охренітти,оце *****,соціальний ліфт!
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26.11.2025 23:14 Відповісти
Жінки повинні всіх кабелів змінити бо з них діла не беде
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27.11.2025 06:50 Відповісти
 
 