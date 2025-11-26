Уряд призначив журналістку Богдану Лаюк (Неборак) заступницею міністерки культури

Кабмін призначив журналістку та менеджерку культурних проєктів Богдану Лаюк (у дівоцтві — Неборак) на посаду заступниці міністерки культури Тетяни Бережної.

Про це повідомляється на сайті Мінкульту України, інформує Цензор.НЕТ.

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Завдання нової заступниці

У Мінкульті розповіли, що Лаюк відповідатиме за формування й реалізацію державної політики у сфері книговидання, читання, видимості української літератури за кордоном, а також за мовну політику.

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Зараз Міністерство планує розробити стратегію книжкових фестивалів, удосконалити умови для "єКниги" та впровадити механізму співфінансування закупівель книг у бібліотеки з місцевими бюджетами.

Крім того, новопризначена заступниця відповідатиме за оновлення умов пільгової оренди для книгарень та роботу над санкціями проти російських видавництв, а також за оновлення українських шрифтів.

Більше про Богдану Лаюк (Неборак)

Богдані Лаюк-Неборак 29 років. Здобувала вищу освіту в ЛНУ імені Івана Франка та Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Має диплом магістра права.

Вона має багаторічний досвід у сфері культури й медіа як кураторка культурних проєктів, журналістка, редакторка.

Зокрема, у 2020 році Лаюк відповідала за запуск в Українському інституті книги першої державної програми підтримки перекладів творів української літератури іноземними мовами. У 2020–2025 працювала редакторкою видання The Ukrainians.

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