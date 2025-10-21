1 325 7
Рада призначила Бережну на посаду віцепрем’єра - міністра культури
Верховна Рада призначила Тетяну Бережну на посаду віцепрем'єр-міністра з питань гуманітарної політики - міністра культури України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Рішення підтримали 266 нардепів.
Це було єдине міністерство після перезавантаження Кабміну, яке залишалося з тимчасово виконуючою обов'язки.
Що відомо про Тетяну Бережну?
Із 28 липня 2025 року вона виконувала обов'язки міністра культури та стратегічних комунікацій.
У 2022-2025 роках обіймала посаду заступниці міністра економіки України.
У жовтні 2025 року прем'єрка Свириденко внесла подання про призначення Бережної віцепрем'єр-міністром з гуманітарної політики України – міністром культури України.
