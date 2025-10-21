УКР
Новини Новий міністр культури
1 325 7

Рада призначила Бережну на посаду віцепрем’єра - міністра культури

Бережна - новий міністр культури. Що відомо?

Верховна Рада призначила Тетяну Бережну на посаду віцепрем'єр-міністра з питань гуманітарної політики - міністра культури України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 266 нардепів.

Це було єдине міністерство після перезавантаження Кабміну, яке залишалося з тимчасово виконуючою обов'язки.

Також читайте: Зеленський запропонував уряду виділити майже 4 млрд грн на створення 1000 годин українського контенту, - ЗМІ

Що відомо про Тетяну Бережну?

Із 28 липня 2025 року вона виконувала обов'язки міністра культури та стратегічних комунікацій.

У 2022-2025 роках обіймала посаду заступниці міністра економіки України.

У жовтні 2025 року прем'єрка Свириденко внесла подання про призначення Бережної віцепрем'єр-міністром з гуманітарної політики України – міністром культури України.

Читайте: Одним із показників ефективності в сфері культури має бути кількість годин виробленого українського контенту, - Свириденко

Автор: 

ВР (15266) Міністерство культури (778) призначення (2361) Бережна Тетяна (7)
Правила форума Рада форумчан
Прочитав "Брежнєву"... Думав, зовсім вже іпанулися
показати весь коментар
21.10.2025 14:03 Відповісти
А що ж тепер оті "стратегічні комунікації"? Сирітками залишаться?
показати весь коментар
21.10.2025 14:05 Відповісти
В банди Єрмака-Зеленського-Міндіча діє єдиний критерій до вибору жінок-політиків - ''баба да'' - ''рабочая сасна''...
показати весь коментар
21.10.2025 14:11 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2025 14:16 Відповісти
А до призначення в Мінкульт кіоском чи банею керувала?
показати весь коментар
21.10.2025 14:20 Відповісти
Вже пофіг, культурі приходить гаплик як і економіці. Головне шмарафон і золоті унітази
показати весь коментар
21.10.2025 14:38 Відповісти
Це вже не соціальний ліфт, а Марафон по карєрі ідіотів....
показати весь коментар
21.10.2025 14:44 Відповісти
 
 