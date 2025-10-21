Рада назначила Бережную на должность вице-премьера - министра культуры

Верховная Рада назначила Татьяну Бережную на должность вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики - министра культуры Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 266 нардепов.

Это было единственное министерство после перезагрузки Кабмина, которое оставалось с временно исполняющей обязанности.

Что известно о Татьяне Бережной?

С 28 июля 2025 года она исполняла обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций.

В 2022-2025 годах занимала должность заместителя министра экономики Украины.

В октябре 2025 года премьер Свириденко внесла представление о назначении Бережной вице-премьер-министром по гуманитарной политике Украины - министром культуры Украины.

