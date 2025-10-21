1 028 7
Рада назначила Бережную на должность вице-премьера - министра культуры
Верховная Рада назначила Татьяну Бережную на должность вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики - министра культуры Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 266 нардепов.
Это было единственное министерство после перезагрузки Кабмина, которое оставалось с временно исполняющей обязанности.
Что известно о Татьяне Бережной?
С 28 июля 2025 года она исполняла обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций.
В 2022-2025 годах занимала должность заместителя министра экономики Украины.
В октябре 2025 года премьер Свириденко внесла представление о назначении Бережной вице-премьер-министром по гуманитарной политике Украины - министром культуры Украины.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ярослав Викторович
показать весь комментарий21.10.2025 14:03 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Olifant
показать весь комментарий21.10.2025 14:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Малець Тарас
показать весь комментарий21.10.2025 14:11 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
частный сектор
показать весь комментарий21.10.2025 14:16 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вадим Иванов #446563
показать весь комментарий21.10.2025 14:20 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Ukrainian Tarot
показать весь комментарий21.10.2025 14:38 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Andriy Oshust
показать весь комментарий21.10.2025 14:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль