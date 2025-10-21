РУС
Новости Новый министр культуры
Рада назначила Бережную на должность вице-премьера - министра культуры

Бережная – новый министр культуры. Что известно?

Верховная Рада назначила Татьяну Бережную на должность вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики - министра культуры Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 266 нардепов.

Это было единственное министерство после перезагрузки Кабмина, которое оставалось с временно исполняющей обязанности.

Зеленский предложил правительству выделить почти 4 млрд грн на создание 1000 часов украинского контента, - СМИ

Что известно о Татьяне Бережной?

С 28 июля 2025 года она исполняла обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций.

В 2022-2025 годах занимала должность заместителя министра экономики Украины.

В октябре 2025 года премьер Свириденко внесла представление о назначении Бережной вице-премьер-министром по гуманитарной политике Украины - министром культуры Украины.

Одним из показателей эффективности в сфере культуры должно быть количество часов произведенного украинского контента, - Свириденко

ВР (29447) Министерство культуры и информационной политики (793) назначение (2212) Бережная Татьяна (4)
Прочитав "Брежнєву"... Думав, зовсім вже іпанулися
21.10.2025 14:03 Ответить
А що ж тепер оті "стратегічні комунікації"? Сирітками залишаться?
21.10.2025 14:05 Ответить
В банди Єрмака-Зеленського-Міндіча діє єдиний критерій до вибору жінок-політиків - ''баба да'' - ''рабочая сасна''...
21.10.2025 14:11 Ответить
21.10.2025 14:16 Ответить
А до призначення в Мінкульт кіоском чи банею керувала?
21.10.2025 14:20 Ответить
Вже пофіг, культурі приходить гаплик як і економіці. Головне шмарафон і золоті унітази
21.10.2025 14:38 Ответить
Це вже не соціальний ліфт, а Марафон по карєрі ідіотів....
21.10.2025 14:44 Ответить
 
 