Новости
396

ПВО обезвредила 92 из 143 БПЛА, выпущенных оккупантами по Украине, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Атака шахидов 27 ноября: как отработала ПВО?

В ночь на 27 ноября российские оккупанты выпустили 143 БПЛА различных типов по Украине.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Чем атаковала РФ?

Так, с 18:00 26 ноября враг атаковал 142 БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Около 90 из них –"шахеды".

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 92 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 42 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.

В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

обстрел (30655) ПВО (3280) Воздушные силы (2808) Шахед (1676)
