ПВО обезвредила 92 из 143 БПЛА, выпущенных оккупантами по Украине, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 27 ноября российские оккупанты выпустили 143 БПЛА различных типов по Украине.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Чем атаковала РФ?
Так, с 18:00 26 ноября враг атаковал 142 БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым.
Около 90 из них –"шахеды".
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 92 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 42 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.
В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
