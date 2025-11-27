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ППО знешкодила 92 із 143 БпЛА, випущених окупантами по Україні, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 27 листопада російські окупанти випустили 143 БпЛА різних типів по Україні.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Чим атакувала РФ?
Так, із 18:00 26 листопада ворог атакував 142-ма БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.
Близько 90 із них – "шахеди".
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 42 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.
Нарарзі атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
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Грицько Злий
показати весь коментар27.11.2025 08:47 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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