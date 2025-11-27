Южная Корея подтвердила гибель корейского добровольца, защищавшего Украину

Правительство Южной Кореи подтвердило смерть своего гражданина, который добровольно ушел воевать на стороне Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Korea Herald.

Это первый случай, когда Сеул официально подтвердил гибель гражданина Южной Кореи на войне в Украине.

"25 ноября в Киеве состоялось прощание с нашим земляком, который погиб во время участия в боевых действиях в Украине", — сообщил представитель Министерства иностранных дел на условиях анонимности.

Южнокорейское правительство сообщило семье и направило представителя на похороны

По словам представителя, на прощании присутствовал сотрудник посольства Южной Кореи. Как отметили собеседники издания, южнокорейские власти уже сообщили членам семьи добровольца о его гибели.

Хотя официально имя волонтера не разглашается, издание выяснило, что погибший — мужчина 50 лет, по фамилии Ким. Он погиб в мае во время боев с российскими войсками в Донецкой области.

Погибший нарушил запрет на въезд в Украину, действующий для граждан Кореи

До этого Сеул утверждал, что проверяет заявления о том, что южнокорейцы присоединились к украинской армии, а также о гибели некоторых из них.

Как указывает издание, гражданам Южной Кореи запрещен въезд в Украину без разрешения правительства. После начала полномасштабной войны Сеул объявил всю страну зоной запрета для путешествий. За несанкционированный въезд грозит до одного года тюремного заключения или штраф, а также административные взыскания, такие как аннулирование паспорта.

