Південна Корея підтвердила загибель корейського добровольця, який захищав Україну

Уряд Південної Кореї підтвердив смерть свого громадянина, який добровільно пішов воювати на боці України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Korea Herald.

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Це вперше Сеул офіційно підтвердив загибель громадянина Південної Кореї на війні в Україні.

"25 листопада в Києві відбулося прощання з нашим земляком, який загинув під час участі в бойових діях в Україні", — повідомив представник Міністерства закордонних справ на умовах анонімності.

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Південнокорейський уряд повідомив родині та надіслав представника на похорон

За словами представника, на прощанні був присутній співробітник посольства Південної Кореї. Як зазначили співрозмовники видання, південнокорейська влада вже сповістила членів родини добровольця про його загибель.

Хоча офіційно ім'я волонтера не розголошують, видання з’ясувало, що загиблий — чоловік 50 років, на прізвище Кім. Він загинув у травні під час боїв із російськими військами в Донецькій області.

Загиблий порушив заборону на в'їзд до України, що діє для громадян Кореї

До цього Сеул стверджував, що перевіряє заяви про те, що південнокорейці приєдналися до українського війська, а також про загибель деяких із них.

Як вказує видання, громадянам Південної Кореї заборонений в'їзд до України без дозволу уряду. Після початку повномасштабної війни Сеул оголосив усю країну зоною заборони для подорожей. За несанкціонований в'їзд загрожує до одного року увʼязнення або штраф, а також адміністративні стягнення, як-от анулювання паспорта.

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