Украина вошла в число стран с крупнейшими военными бюджетами, - СМИ. ИНФОГРАФИКА
Украина оказалась среди государств, которые больше всего тратят на оборону, занимая одно из ведущих мест в глобальном рейтинге военных бюджетов.
Согласно данным, обнародованным Укрінформ, Украина в 2025 году тратит на оборону 54 миллиарда долларов, сообщает Цензор.НЕТ.
Украина заняла 9-е место в рейтинге стран с крупнейшими военными бюджетами
Лидером по размеру оборонных расходов остаются Соединенные Штаты Америки с бюджетом в 949,2 миллиарда долларов. Далее идут Китай - 449,9 миллиарда долларов, и Россия - 352,1 миллиарда.
В десятку также входят Индия 281,7 миллиарда, Южная Корея 263 миллиарда, Саудовская Аравия 135,3 миллиарда, Германия 106,8 миллиарда, Украина 103 миллиарда в общих расходах по другому подсчету), Великобритания 91,1 миллиарда и Япония 80,3 миллиарда долларов.
В инфографике издания также приведены данные об оборонных расходах на душу населения. Больше всего на одного гражданина тратит Южная Корея - 9,2 тысячи долларов. Далее идут Катар, США, Сингапур и Саудовская Аравия. Показатель Украины составляет 2,7 тысячи долларов на человека.
По доле оборонных расходов в ВВП лидером также является Южная Корея - 34,4%. Украина занимает второе место - 17,1% ВВП, что свидетельствует о чрезвычайной нагрузке войны на экономику. Для сравнения, в США этот показатель составляет 6,1%.
Суммарно 15 стран с крупнейшими военными бюджетами тратят более 2 триллионов долларов, что составляет примерно три четверти всех мировых оборонных расходов.
А по розкраданню - перше, немаючи конкурентів!
У Богдана батько заробляє 500 євро на місяць, а у Степана 1500 євро, але 1300 евро він пробухує. Хто краще харчується, Богдан чи Степан?