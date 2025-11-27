РУС
Государственный бюджет
Украина вошла в число стран с крупнейшими военными бюджетами, - СМИ. ИНФОГРАФИКА

Украина оказалась среди государств, которые больше всего тратят на оборону, занимая одно из ведущих мест в глобальном рейтинге военных бюджетов.

Согласно данным, обнародованным Укрінформ, Украина в 2025 году тратит на оборону 54 миллиарда долларов, сообщает Цензор.НЕТ.

Украина заняла 9-е место в рейтинге стран с крупнейшими военными бюджетами

Лидером по размеру оборонных расходов остаются Соединенные Штаты Америки с бюджетом в 949,2 миллиарда долларов. Далее идут Китай - 449,9 миллиарда долларов, и Россия - 352,1 миллиарда.

В десятку также входят Индия 281,7 миллиарда, Южная Корея 263 миллиарда, Саудовская Аравия 135,3 миллиарда, Германия 106,8 миллиарда, Украина 103 миллиарда в общих расходах по другому подсчету), Великобритания 91,1 миллиарда и Япония 80,3 миллиарда долларов.

В инфографике издания также приведены данные об оборонных расходах на душу населения. Больше всего на одного гражданина тратит Южная Корея - 9,2 тысячи долларов. Далее идут Катар, США, Сингапур и Саудовская Аравия. Показатель Украины составляет 2,7 тысячи долларов на человека.

По доле оборонных расходов в ВВП лидером также является Южная Корея - 34,4%. Украина занимает второе место - 17,1% ВВП, что свидетельствует о чрезвычайной нагрузке войны на экономику. Для сравнения, в США этот показатель составляет 6,1%.

Суммарно 15 стран с крупнейшими военными бюджетами тратят более 2 триллионов долларов, что составляет примерно три четверти всех мировых оборонных расходов.

Инфографика
Фото: ukrinform.ua

які розкрадаються земиндичем....
27.11.2025 18:44 Ответить
Україна посіла 9 місце в рейтингу країн з найбільшими військовими бюджетами Джерело: https://censor.net/ua/p3587397
А по розкраданню - перше, немаючи конкурентів!
27.11.2025 18:47 Ответить
Побила всі світові рекорди по розкраданню оборонного бюджету?
27.11.2025 19:04 Ответить
Україна увійшла до числа країн з найбільшими військовими бюджетами, та з однимм із найменших грошових забезпечень на душу населення в цілому світі...!"зе поцріоти" зробили з українського одного найбіднішого народу світу в бомжів світових,"""уря, тавагісчі"""
27.11.2025 19:05 Ответить
І з одним з найбільших дерибанів у світі, скільки зе команда вкрала за 3.5 роки, одному богу відомо, але я впевнений що Америці терпець урветься
27.11.2025 19:18 Ответить
Ага, зрозуміло. Це ж можна задачку для школи скласти.

У Богдана батько заробляє 500 євро на місяць, а у Степана 1500 євро, але 1300 евро він пробухує. Хто краще харчується, Богдан чи Степан?
27.11.2025 19:31 Ответить
Якісь ''валянки'' з ''Укрінформу'' на інфографіці переплутали і замість Південної Кореї - написали Північна і ще прапор північної ляпнули.
27.11.2025 19:53 Ответить
Цікаво - а як би виглядав військовий бюджет України - якщо би банда Єрмака-Зеленського-Міндіча не відправляла регулярно ''двушку на москву''.???
27.11.2025 20:14 Ответить
У кацапів 150, у нас 50. Але кацапи за рік клепають 1000 ракет, а наші тільки на фарбу, покрасити в рожевий колір макет.
27.11.2025 20:23 Ответить
 
 