РУС
Новости Атака беспилотников
667 1

Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

атака российских Шахедов 27 ноября

Вечером четверга, 27 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение ударных беспилотников

В 17:55 - сообщалось о движении ударных дронов:

  • на севере Черниговщины (Новгород-Северский район), курс юго-западный.
  • на границе Сумской и Черниговской областей, курс южный.
  • на востоке Днепропетровской области, курс западный.
  • на север от Изюма на Харьковщине, курс северный.

В 19:13 - БПЛА к северу от н.п. Крюковка в Черниговской области, курс на восток, а также "шахеды" около н.п. Берестин и Савинцы на Харьковщине, курс северный.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы писали, что в ночь на 27 ноября российские оккупанты выпустили 143 БПЛА различных типов по Украине. ПВО обезвредила 92 из 143 БПЛА.

Также смотрите: РФ выпустила два баллистических "Искандера" и 90 БПЛА по Украине: 72 цели обезвредила ПВО. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

обстрел (30655) атака (759) дроны (5582) Шахед (1679)
Ахрєнєть ..! Горішні Плавні - за трі дня .!!
показать весь комментарий
27.11.2025 20:26 Ответить
 
 