Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы
Вечером четверга, 27 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
В 17:55 - сообщалось о движении ударных дронов:
- на севере Черниговщины (Новгород-Северский район), курс юго-западный.
- на границе Сумской и Черниговской областей, курс южный.
- на востоке Днепропетровской области, курс западный.
- на север от Изюма на Харьковщине, курс северный.
В 19:13 - БПЛА к северу от н.п. Крюковка в Черниговской области, курс на восток, а также "шахеды" около н.п. Берестин и Савинцы на Харьковщине, курс северный.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
Ранее мы писали, что в ночь на 27 ноября российские оккупанты выпустили 143 БПЛА различных типов по Украине. ПВО обезвредила 92 из 143 БПЛА.
