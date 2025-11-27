Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Вечером четверга, 27 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

В 17:55 - сообщалось о движении ударных дронов:

на севере Черниговщины (Новгород-Северский район), курс юго-западный.

на границе Сумской и Черниговской областей, курс южный.

на востоке Днепропетровской области, курс западный.

на север от Изюма на Харьковщине, курс северный.

В 19:13 - БПЛА к северу от н.п. Крюковка в Черниговской области, курс на восток, а также "шахеды" около н.п. Берестин и Савинцы на Харьковщине, курс северный.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы писали, что в ночь на 27 ноября российские оккупанты выпустили 143 БПЛА различных типов по Украине. ПВО обезвредила 92 из 143 БПЛА.

