Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері четверга, 27 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
О 17:55 - повідомлялося про рух ударних дронів:
- на півночі Чернігівщини (Новгород-Сіверський район), курс південно-західний.
- на межі Сумщини та Чернігівщини, курс південний.
- на сході Дніпропетровщини, курс західний.
- північніше Ізюма на Харківщині, курс північний.
О 19:13 - БпЛА на півночі від н.п. Крюківка на Чернігівщині, курс на схід, а також "Шахеди" поблизу н.п. Берестин та Савинці на Харківщині, курс північний.
01:45 - БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс західний.
Оновлена інформація
О 19:42 - БпЛА на н.п. Балаклія на Харківщині зі сходу.
О 19:56 - загроза застосування балістичного озброєння з півдня.
О 20:18 - відбій загрози застосування балістичного озброєння.
О 20:23 - БпЛА на межі Чернігівщини та Сумщини на півночі, курс на південь.
Оновлена інформація
О 20:33 - повітряна тривога в Одеській області через роботу розвідувального БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одещину.
О 20:50 - пуски КАБ на Сумщину.
О 20:58 - БпЛА на півдні Миколаївщини, курс на н.п. Очаків.
Оновлена інформація
О 21:36 - повітряна тривога в Одеській області через роботу розвідувального БпЛА.
О 22:11 - повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 22:27 - пуски КАБ на Донеччину.
Оновлена інформація
О 23:34 - БпЛА на Харків з півночі.
О 23:35 - пуски КАБ на Запорізьку область.
О 23:37 - КАБ у напрямку Запоріжжя.
Оновлена інформація
О 23:43 - повідомлялося про те, що на південь від Запоріжжя - ворожий розвідувальний БпЛА. Повторно КАБ у напрямку Запоріжжя.
О 00:00 - БпЛА на Павлоград зі сходу.
О 00:10 - БпЛА в напрямку Куп'янська на Харківщині з півночі.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
Раніше ми писали, що у ніч на 27 листопада російські окупанти випустили 143 БпЛА різних типів по Україні. ППО знешкодила 92 із 143 БпЛА.
Будь ласка, зачекайте...
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