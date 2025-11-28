Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері четверга, 27 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ударних безпілотників

О 17:55 - повідомлялося про рух ударних дронів:

на півночі Чернігівщини (Новгород-Сіверський район), курс південно-західний.

на межі Сумщини та Чернігівщини, курс південний.

на сході Дніпропетровщини, курс західний.

північніше Ізюма на Харківщині, курс північний.

О 19:13 - БпЛА на півночі від н.п. Крюківка на Чернігівщині, курс на схід, а також "Шахеди" поблизу н.п. Берестин та Савинці на Харківщині, курс північний.

01:45 - БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс західний.

Оновлена інформація

О 19:42 - БпЛА на н.п. Балаклія на Харківщині зі сходу.

О 19:56 - загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

О 20:18 - відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 20:23 - БпЛА на межі Чернігівщини та Сумщини на півночі, курс на південь.

Оновлена інформація

О 20:33 - повітряна тривога в Одеській області через роботу розвідувального БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одещину.

О 20:50 - пуски КАБ на Сумщину.

О 20:58 - БпЛА на півдні Миколаївщини, курс на н.п. Очаків.

Оновлена інформація

О 21:36 - повітряна тривога в Одеській області через роботу розвідувального БпЛА.

О 22:11 - повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 22:27 - пуски КАБ на Донеччину.

Оновлена інформація

О 23:34 - БпЛА на Харків з півночі.

О 23:35 - пуски КАБ на Запорізьку область.

О 23:37 - КАБ у напрямку Запоріжжя.

Оновлена інформація

О 23:43 - повідомлялося про те, що на південь від Запоріжжя - ворожий розвідувальний БпЛА. Повторно КАБ у напрямку Запоріжжя.

О 00:00 - БпЛА на Павлоград зі сходу.

О 00:10 - БпЛА в напрямку Куп'янська на Харківщині з півночі.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми писали, що у ніч на 27 листопада російські окупанти випустили 143 БпЛА різних типів по Україні. ППО знешкодила 92 із 143 БпЛА.

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