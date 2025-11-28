Все энергоблоки украинских АЭС, кроме одного, снова работают на полную мощность, - МАГАТЭ

Производство электроэнергии на этой неделе на трех действующих украинских атомных электростанциях – Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской - в значительной степени вернулось к норме после прошлонедельных военных атак на электросеть.

Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси.

"Почти все энергоблоки сейчас работают на полную мощность, только один блок остается на пониженной мощности. Кроме того, все высоковольтные линии электропередач, потерянные во время атак, были восстановлены", - говорится в заявлении МАГАТЭ.

Гросси отметил, что после длительных атак на электросеть Украины МАГАТЭ готовится развернуть группу для посещения нескольких подстанций, имеющих решающее значение для ядерной безопасности. По его словам, экспертная миссия оценит последние повреждения и потенциальное влияние на работу АЭС.

Также на этой неделе МАГАТЭ по просьбе Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (Госатомрегулирования) направило дополнительный персонал на Чернобыльскую АЭС для проведения комплексной оценки безопасности поврежденного Нового безопасного конфайнмента (НБК) после удара российского беспилотника в феврале этого года.

"Их цель - оценить текущее состояние и эксплуатационный статус НБК после теракта 14 февраля 2025 года", - подчеркнул Гросси.

Он напомнил, что НБК, строительство которого завершено в 2016 году, – это защитное сооружение, построенное для защиты объекта "Укрытие", который сам покрывает остатки четвертого блока, разрушенного во время аварии 1986 года.

"Хотя февральский удар дрона не привел к выбросу радиоактивных материалов, он нанес значительные структурные повреждения, что повлияло на проектную функцию удержания НБК и прогнозируемый срок службы. Во время миссии команда МАГАТЭ рассмотрит меры, которые сейчас принимаются для уменьшения рисков, и обсудит планы станции по восстановлению функциональности НБК и решению любых потенциальных проблем ядерной безопасности", – отметил гендиректор агентства.