В Грузии арестовали лидеров движения украинцев в России Дубовского и Савельеву за незаконное пересечение границы

В Грузии задержали активистов Владимира Дубовского и Алину Савельеву, которым инкриминируют незаконное пересечение границы и длительное нелегальное пребывание в стране. Суд уже поместил их в следственный изолятор — им грозит депортация или тюремное заключение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство внутренних дел Грузии.

Дубовский и Савельева обошли контроль и 3 года жили в Грузии нелегально

По данным следствия, граждане России Дубовский и Савельева обошли пограничный контроль, незаконно попали на территорию Грузии и в течение последних трех лет находились в стране незаконно.

Активистам отказали в предоставлении убежища

Впоследствии они обращались в миграционную службу с просьбой о предоставлении убежища, но получили отказ, "поскольку они не соответствовали критериям для лиц, ищущих убежища". Активисты обжаловали это решение в двух инстанциях суда, но тот оставил решение без изменений.

12 ноября суд принял постановление о задержании. Дубовскому и Савельевой инкриминируют незаконное пересечение государственной границы Грузии группой людей (частью 2 статьи 344 Уголовного кодекса Грузии).

За это им грозит выдворение и запрет на въезд в Грузию на срок до десяти лет или лишение свободы до пяти лет. Сейчас их перевели в следственный изолятор.

Что предшествовало

Напомним, накануне организация "Единение украинцев исторических земель" объявила об исчезновении своего лидера Владимира Дубовского и пресс-секретаря "Зеленого клина" — еще одной организации, которую основал Дубовский — Алины Савельевой.

