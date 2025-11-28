В Грузии арестовали лидеров движения украинцев в России Дубовского и Савельеву за незаконное пересечение границы
В Грузии задержали активистов Владимира Дубовского и Алину Савельеву, которым инкриминируют незаконное пересечение границы и длительное нелегальное пребывание в стране. Суд уже поместил их в следственный изолятор — им грозит депортация или тюремное заключение.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство внутренних дел Грузии.
Дубовский и Савельева обошли контроль и 3 года жили в Грузии нелегально
По данным следствия, граждане России Дубовский и Савельева обошли пограничный контроль, незаконно попали на территорию Грузии и в течение последних трех лет находились в стране незаконно.
Активистам отказали в предоставлении убежища
Впоследствии они обращались в миграционную службу с просьбой о предоставлении убежища, но получили отказ, "поскольку они не соответствовали критериям для лиц, ищущих убежища". Активисты обжаловали это решение в двух инстанциях суда, но тот оставил решение без изменений.
12 ноября суд принял постановление о задержании. Дубовскому и Савельевой инкриминируют незаконное пересечение государственной границы Грузии группой людей (частью 2 статьи 344 Уголовного кодекса Грузии).
За это им грозит выдворение и запрет на въезд в Грузию на срок до десяти лет или лишение свободы до пяти лет. Сейчас их перевели в следственный изолятор.
Что предшествовало
Напомним, накануне организация "Единение украинцев исторических земель" объявила об исчезновении своего лидера Владимира Дубовского и пресс-секретаря "Зеленого клина" — еще одной организации, которую основал Дубовский — Алины Савельевой.
На жаль продалися "прасті грузини" за хер собачий як і прасті вкраїнчики в 2019 - і наплювали на могили своїх достойніших синів які проливали кров за Батьківщину.
Это может быть ОПЕРАЦИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ
Чтобы мы все повелись
Встали на их запиту
Попросили их нам отдать
В россии все,кто против путина ведет серьезную борьбу
Все эти люди -покойники
А те,кто жив
Да еще и выехал в Грузию
Это настораживает!!!!
И лучшие, и худшие времена переживала Россия, но только одна область общественного бытия процветала в ней неизменно - область доносов. Причем, накануне революции почему-то как никогда. Кучера, дворники, девицы из полусвета, даже люди из общества, все охотно сотрудничали с полицией и доносили. Накануне революции только полицейских доносчиков-профессионалов было в России около сорока тысяч. Это огромная по тем временам цифра. Парадоксально, но доносчиков было значительно больше всех революционеров, тех, за которыми эти сорок тысяч должны были следить. Даже в ближайшем окружении Ленина было полно осведомителей. В 12-м году в Праге в обстановке величайшей конспирации Ленин проводил съезд партии. Так вот в числе отобранных, сверх верных и сверх проверенных 28-ми его участников, четверо были доносчиками. Директор департамента полиции, уже в эмиграции, говорил, что каждый шаг, каждое слово Ленина известно было ему до мельчайших подробностей. Секретная инструкция департамента полиции рекомендовала вербовать доносчиков из тех, кто стоят во главе партии. Судя по всему, так это и было. После революции один из доносчиков большевиков написал Горькому покаянное письмо. Там были такие строки:
"Ведь нас много - все лучшие партийные работники".
У нас такі приклади теж в наявності: читав одного кацапського історика, допущеного до архівів. Так він прямо писав, що Микола Лебідь (провідник "УПА-Північ"), був завербований ОГПУ ще в 1929-му році!...(нагадаю - саме він був організатором "Волинської трагедії). А Сташинський?
==============================================
Тут Ви суперечите собі. Бо чому я маю вірити саме цьому кацапському історикові? Чому я маю вірити кацапо_чекістським "архівам"? Може це також спецоперація кацапів.