У Грузії заарештували лідерів руху українців у Росії Дубовського і Савельєву за незаконний перетин кордону
У Грузії затримали активістів Володимира Дубовського та Аліну Савельєву, яким інкримінують незаконний перетин кордону та тривале нелегальне перебування в країні. Суд уже помістив їх до слідчого ізолятора — їм загрожує депортація або ув’язнення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Грузії.
Дубовський і Савельєва обійшли контроль і 3 роки жили в Грузії нелегально
За даними слідства, громадяни Росії Дубовський та Савельєва обійшли прикордонний контроль, незаконно потрапили на територію Грузії та протягом останніх трьох років перебували в країні незаконно.
Активістам відмовили у наданні притулку
Згодом вони зверталися до міграційної служби з проханням про надання притулку, але отримали відмову, "оскільки вони не відповідали критеріям для осіб, що шукають притулку". Активісти оскаржували це рішення у двох інстанціях суду, але той лишив рішення без змін.
12 листопада суд ухвалив постанову про затримання. Дубовському та Савєльєвій інкримінують незаконний перетин державного кордону Грузії групою людей (частиною 2 статті 344 Кримінального кодексу Грузії).
За це їм загрожує видворення та заборона в'їзду до Грузії на строк до десяти років або позбавлення волі до п'яти років. Наразі їх перевели до слідчого ізолятора.
Що передувало
Нагадаємо, напередодні організація "Єднання українців історичних земель" оголосила про зникнення свого лідера Володимира Дубовського та прессекретарки "Зеленого клину" — ще однієї організації, яку заснував Дубовський — Аліни Савельєвої.
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На жаль продалися "прасті грузини" за хер собачий як і прасті вкраїнчики в 2019 - і наплювали на могили своїх достойніших синів які проливали кров за Батьківщину.
И лучшие, и худшие времена переживала Россия, но только одна область общественного бытия процветала в ней неизменно - область доносов. Причем, накануне революции почему-то как никогда. Кучера, дворники, девицы из полусвета, даже люди из общества, все охотно сотрудничали с полицией и доносили. Накануне революции только полицейских доносчиков-профессионалов было в России около сорока тысяч. Это огромная по тем временам цифра. Парадоксально, но доносчиков было значительно больше всех революционеров, тех, за которыми эти сорок тысяч должны были следить. Даже в ближайшем окружении Ленина было полно осведомителей. В 12-м году в Праге в обстановке величайшей конспирации Ленин проводил съезд партии. Так вот в числе отобранных, сверх верных и сверх проверенных 28-ми его участников, четверо были доносчиками. Директор департамента полиции, уже в эмиграции, говорил, что каждый шаг, каждое слово Ленина известно было ему до мельчайших подробностей. Секретная инструкция департамента полиции рекомендовала вербовать доносчиков из тех, кто стоят во главе партии. Судя по всему, так это и было. После революции один из доносчиков большевиков написал Горькому покаянное письмо. Там были такие строки:
"Ведь нас много - все лучшие партийные работники".
У нас такі приклади теж в наявності: читав одного кацапського історика, допущеного до архівів. Так він прямо писав, що Микола Лебідь (провідник "УПА-Північ"), був завербований ОГПУ ще в 1929-му році!...(нагадаю - саме він був організатором "Волинської трагедії). А Сташинський?
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Тут Ви суперечите собі. Бо чому я маю вірити саме цьому кацапському історикові? Чому я маю вірити кацапо_чекістським "архівам"? Може це також спецоперація кацапів.
Для того, щоб "робить висновки", треба проаналізувать велику кількість різноманітних джерел, співставить інформацію... Інформація з книги, написаної в часи розвалу СРСР, про Лебедя - це вже "фінальний акорд"...
Він підроб'язно в у всіх деталях розповідав як тут на території Білорусі після другої світової діяли організовані банди, що чинили опір совєтам. І що місцева совєтська влада ніяк на могла їх подолати дуже довгий час. І воно так пихато, не соромлячись, хизується зухвало як яго відправили з якогось забайкалля (чи хз звідки воно там вже не пам'ятаю) "спасать сітуацию". Як він організував загони з місцевих які видавали себе за аналогічні банди які входили в довіру до інших антисовєтських діячів.... Як для цього навіть робили аналогічні злочини але мета виправдовувала засоби... Ведуча не соромилась його розпитувати...
Потім воно почало називати конкретні цифри по областям та районах, що завдяки йому вдалося затримати...
Сказати, що я був в шоці - це нічого не сказати...
Я білоруське радіо слухаю зазвичай тільки на роботі. В в той день я затримався на роботі. Колеги вже пішли а я перевдягався в чисте, щоб йти додому. Почувши таку відверту розповідь, простояв напівоголений ще півгодини реально опуюваючи від потоку відвертої інформації.
Я б зараз заплатив би не малу суму грошей, щоб отримати запис того інтерв'ю. Це б мені тут дуже б допомогло лікувати місцеву вату.
Звичайно, що на той момент про діяльність НКВД, що діяли під виглядом УПА мені вже добре було відомо, навіть вивчав документи.
А щодо БРСР - задумайся, яка кіностудія знімала самі одіозні фільми про чекістів, прикордонників, та інших "героїв Радянської влади? "Бєларусьфильм" ще в радянські часи називали ""Відстійниким КДБ"...
Чесно кажучи не підозрював, що тут був аж настільки великий антисовєтський рух після другої світової. Якби сам не почув то скоріше б не повірив...
Але там занадто відверто називали речі своїми іменами. Навіть сам факт, що місцеві совєти довго самі не могли впоратися а швидше за все тупо саботували теж багато за що говорить.
Також було названо дуже багато конкретних цифр, які більше всього вразили.
Саме з цієї причини створювалися "псевдобоївки" - для дискредитації УПА...