УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11449 відвідувачів онлайн
Новини Затримання українців за кордоном
1 815 17

У Грузії заарештували лідерів руху українців у Росії Дубовського і Савельєву за незаконний перетин кордону

Лідерів "Єднання українців історичних земель" звинувачують у незаконній міграції

У Грузії затримали активістів Володимира Дубовського та Аліну Савельєву, яким інкримінують незаконний перетин кордону та тривале нелегальне перебування в країні. Суд уже помістив їх до слідчого ізолятора — їм загрожує депортація або ув’язнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Грузії.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дубовський і Савельєва обійшли контроль і 3 роки жили в Грузії нелегально

За даними слідства,  громадяни Росії Дубовський та Савельєва обійшли прикордонний контроль, незаконно потрапили на територію Грузії та протягом останніх трьох років перебували в країні незаконно.

Активістам відмовили у наданні притулку

Згодом вони зверталися до міграційної служби з проханням про надання притулку, але отримали відмову, "оскільки вони не відповідали критеріям для осіб, що шукають притулку". Активісти оскаржували це рішення у двох інстанціях суду, але той лишив рішення без змін.

12 листопада суд ухвалив постанову про затримання. Дубовському та Савєльєвій інкримінують незаконний перетин державного кордону Грузії групою людей (частиною 2 статті 344 Кримінального кодексу Грузії).

Дивіться також: Продавець у грузинському магазині обслуговує клієнтку із РФ: "Слава Україні!... Мы не разговариваем на русском. Русский военный корабль пошел бы ты нах#й!". ВIДЕО

За це їм загрожує видворення та заборона в'їзду до Грузії на строк до десяти років або позбавлення волі до п'яти років. Наразі їх перевели до слідчого ізолятора.

Що передувало

Нагадаємо, напередодні організація "Єднання українців історичних земель" оголосила про зникнення свого лідера Володимира Дубовського та прессекретарки "Зеленого клину" — ще однієї організації, яку заснував Дубовський — Аліни Савельєвої.

Також читайте: Українця затримали у Британії за підозрою у спробі підпалу будинків прем’єра Стармера

Автор: 

Грузія (1855) затримання (4318) активіст (315)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Треба добряче нажати на грузінів щоб їх не видали рашці на гарантовану смерть. Хоча,хто буде жать? У них Міндіч та Йермак на часі....
показати весь коментар
28.11.2025 15:27 Відповісти
+2
Дивно: українців у кацапії нема, а лідери, виявляється, є.
показати весь коментар
28.11.2025 16:18 Відповісти
+2
Це мені нагадало як років 6-7 назад я чув по білоруському офіційному радіо. Спогади якогось російського чекіста . В нього брали інтерв'ю..
Він підроб'язно в у всіх деталях розповідав як тут на території Білорусі після другої світової діяли організовані банди, що чинили опір совєтам. І що місцева совєтська влада ніяк на могла їх подолати дуже довгий час. І воно так пихато, не соромлячись, хизується зухвало як яго відправили з якогось забайкалля (чи хз звідки воно там вже не пам'ятаю) "спасать сітуацию". Як він організував загони з місцевих які видавали себе за аналогічні банди які входили в довіру до інших антисовєтських діячів.... Як для цього навіть робили аналогічні злочини але мета виправдовувала засоби... Ведуча не соромилась його розпитувати...
Потім воно почало називати конкретні цифри по областям та районах, що завдяки йому вдалося затримати...
Сказати, що я був в шоці - це нічого не сказати...
Я білоруське радіо слухаю зазвичай тільки на роботі. В в той день я затримався на роботі. Колеги вже пішли а я перевдягався в чисте, щоб йти додому. Почувши таку відверту розповідь, простояв напівоголений ще півгодини реально опуюваючи від потоку відвертої інформації.
Я б зараз заплатив би не малу суму грошей, щоб отримати запис того інтерв'ю. Це б мені тут дуже б допомогло лікувати місцеву вату.
Звичайно, що на той момент про діяльність НКВД, що діяли під виглядом УПА мені вже добре було відомо, навіть вивчав документи.
показати весь коментар
29.11.2025 18:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба добряче нажати на грузінів щоб їх не видали рашці на гарантовану смерть. Хоча,хто буде жать? У них Міндіч та Йермак на часі....
показати весь коментар
28.11.2025 15:27 Відповісти
Потім ця підруснява чурчхела буде ще верещати щось про погане ставлення з боку України.

На жаль продалися "прасті грузини" за хер собачий як і прасті вкраїнчики в 2019 - і наплювали на могили своїх достойніших синів які проливали кров за Батьківщину.
показати весь коментар
28.11.2025 15:31 Відповісти
Згоден... Ця "метода" практикувалася, в Росії, ще з часів царської "охранки"... А потім цю методу, на озброєння взяли "чекісти"... Як писав хтость з відомих росіян, "Невазможно было понять, где начинается "охранка", и кончаются революционеры, и наоборот...".

И лучшие, и худшие времена переживала Россия, но только одна область общественного бытия процветала в ней неизменно - область доносов. Причем, накануне революции почему-то как никогда. Кучера, дворники, девицы из полусвета, даже люди из общества, все охотно сотрудничали с полицией и доносили. Накануне революции только полицейских доносчиков-профессионалов было в России около сорока тысяч. Это огромная по тем временам цифра. Парадоксально, но доносчиков было значительно больше всех революционеров, тех, за которыми эти сорок тысяч должны были следить. Даже в ближайшем окружении Ленина было полно осведомителей. В 12-м году в Праге в обстановке величайшей конспирации Ленин проводил съезд партии. Так вот в числе отобранных, сверх верных и сверх проверенных 28-ми его участников, четверо были доносчиками. Директор департамента полиции, уже в эмиграции, говорил, что каждый шаг, каждое слово Ленина известно было ему до мельчайших подробностей. Секретная инструкция департамента полиции рекомендовала вербовать доносчиков из тех, кто стоят во главе партии. Судя по всему, так это и было. После революции один из доносчиков большевиков написал Горькому покаянное письмо. Там были такие строки:

"Ведь нас много - все лучшие партийные работники".

У нас такі приклади теж в наявності: читав одного кацапського історика, допущеного до архівів. Так він прямо писав, що Микола Лебідь (провідник "УПА-Північ"), був завербований ОГПУ ще в 1929-му році!...(нагадаю - саме він був організатором "Волинської трагедії). А Сташинський?
показати весь коментар
28.11.2025 16:13 Відповісти
...читав одного кацапського історика, допущеного до архівів...
==============================================
Тут Ви суперечите собі. Бо чому я маю вірити саме цьому кацапському історикові? Чому я маю вірити кацапо_чекістським "архівам"? Може це також спецоперація кацапів.
показати весь коментар
28.11.2025 16:20 Відповісти
Ніяким чином я не суперечу... Згадай "псевдобоївки", що діяли під виглядом підрозділів УПА, сформованих з НКВСників... Я ще застав у бібліотеках "геройські спомини" їх... То теж була "спецоперація" ... Але ЯКА, і З ЯКОЮ МЕТОЮ?? В часи Сталіна "чекісти" цим пишалися... Я застав часи, коли саме пішла кампанія вилучення подібних "мемуарів" з бібліотек... Мати працювала, в молодості, бібліотекарем, і тихцем "прикарманила" кілька таких книжок, коли їх ще доручалося "уничтожить на местах". А я, будучи школярем, їх надибав на горищі. Коли батько мен прихопив за їх читанням - всі спалив у грубці. Розумію тепер - боявся за матір...
Для того, щоб "робить висновки", треба проаналізувать велику кількість різноманітних джерел, співставить інформацію... Інформація з книги, написаної в часи розвалу СРСР, про Лебедя - це вже "фінальний акорд"...
показати весь коментар
28.11.2025 16:36 Відповісти
Про "фінальний_акорд". Згадалося, що перед розпадом ссср дууууууууууже "сміливий і демократичний" "Аґаньок" очолював (був головним редактором) аґент "кґб" Коротіч. Тобто, всю інформацію всуміш з дезінформацією дозувало "кґб". То чому я маю вірити першому-ліпшом про Лебедя? Або принаймні без документів ОУН-УПА?
показати весь коментар
28.11.2025 16:54 Відповісти
А я вимагаю, щоб ти мені вірив? Я висловив свою думку - не більше... А далі - сам вирішуй...
показати весь коментар
28.11.2025 17:04 Відповісти
Це мені нагадало як років 6-7 назад я чув по білоруському офіційному радіо. Спогади якогось російського чекіста . В нього брали інтерв'ю..
Він підроб'язно в у всіх деталях розповідав як тут на території Білорусі після другої світової діяли організовані банди, що чинили опір совєтам. І що місцева совєтська влада ніяк на могла їх подолати дуже довгий час. І воно так пихато, не соромлячись, хизується зухвало як яго відправили з якогось забайкалля (чи хз звідки воно там вже не пам'ятаю) "спасать сітуацию". Як він організував загони з місцевих які видавали себе за аналогічні банди які входили в довіру до інших антисовєтських діячів.... Як для цього навіть робили аналогічні злочини але мета виправдовувала засоби... Ведуча не соромилась його розпитувати...
Потім воно почало називати конкретні цифри по областям та районах, що завдяки йому вдалося затримати...
Сказати, що я був в шоці - це нічого не сказати...
Я білоруське радіо слухаю зазвичай тільки на роботі. В в той день я затримався на роботі. Колеги вже пішли а я перевдягався в чисте, щоб йти додому. Почувши таку відверту розповідь, простояв напівоголений ще півгодини реально опуюваючи від потоку відвертої інформації.
Я б зараз заплатив би не малу суму грошей, щоб отримати запис того інтерв'ю. Це б мені тут дуже б допомогло лікувати місцеву вату.
Звичайно, що на той момент про діяльність НКВД, що діяли під виглядом УПА мені вже добре було відомо, навіть вивчав документи.
показати весь коментар
29.11.2025 18:14 Відповісти
Та я це знаю... Але в Україні подібні "спогади" викорінювать почали ще в 70-ті... Б наші "шістдесятники" доводячи в судах антинародність "Радянської влади", часто використовували ці "спогади", як аргумент... Вони приводилися у "Самвидаті"... Тобто борці проти Радянської влади використовувала подібні "мемуари", проти самої влади... Саме тому і йшла така "чистка" бібліотек...Я колись, тут, уже приводив інформацію про Миколу Лебедя... І була подібна суперечка... Я тоді запитав свого опонента, чому "різня" між поляками та українцями, була тільки на теренах, підзвітних "УПА-Північ", де керував Лебідь - але такого не було на теренах "УПА-Захід", де керував Роман Шухевич? Він мені так до пуття, і не пояснив...
А щодо БРСР - задумайся, яка кіностудія знімала самі одіозні фільми про чекістів, прикордонників, та інших "героїв Радянської влади? "Бєларусьфильм" ще в радянські часи називали ""Відстійниким КДБ"...
показати весь коментар
29.11.2025 18:43 Відповісти
Ну воно не дивно, що в Україні такі спогади почали видаляли ще в 70-х. Дивно, що зараз тут, на фоні всеосяжного побєдабєсія та висміювання опозиції, таке раптово всплило і схоже було в прямому етері...
Чесно кажучи не підозрював, що тут був аж настільки великий антисовєтський рух після другої світової. Якби сам не почув то скоріше б не повірив...
показати весь коментар
29.11.2025 20:17 Відповісти
А там не було ніякого "антисавєтського" руху... Будеш здивований - але білоруси були ЄДИНОЮ нацією в СРСР, яка не мала своого національно-визвольного руху... Рухи, подібні ОУН (хоч і в менших обсягах, чисельно), мали ВСІ народи СРСР... Узбеки, таджики, азербайджанці, вірмени, грузини, Власні збройні націоналістичні формування мали, крім ОУН, латиші, литовці, естонці... А у білорусів навіть своїх "націоналістів" не було... На території Білорусії діяли партизанські підрозділи, сформовані НКВС, підрозділи Армії Крайової (поляки), Окремо були білоруські колаборанти, які складали підрозділи допоміжної поліції, сформовані нацистами... Але найбільшу кількість складали звичайні БАНДИ... Це, переважно, були оточенці 1941 року, які , після відступу РСЧА, залягли в білоруських лісах... Фільм "Дума про Ковпака" пам"ятаєш? Першу частину? Де Ковпак вербує підрозділ Карпенка? Ото саме вони...Але карпенко перейшов на бік Ковпака... А в Білорусі свого "Ковпака" не було... І не було кому цих "оточенців" зібрать та об"єднать... Весь період окупації вони сиділи в лісах та болотах, потроху грабували місцеве населення та німецьких обозників та колаборантів, які вивозили продовольство для потреб німецької армії... Коли Білорусь була визволена, більшість цих людей залишилася в лісах, і , не бажаючи йти воювать, продовжили займаться тим самим, що й при німцях... Тільки тепер грабували колгоспи та радянські установи... От і весь "антирадянський рух"... Єдині "антирадянці" - це підрозділи Армії Крайової... Вони діяли на територіях, що до 1939 року входили в склад Польщі...
показати весь коментар
29.11.2025 21:03 Відповісти
В мене приблизно така ж уява і була до того етеру.
Але там занадто відверто називали речі своїми іменами. Навіть сам факт, що місцеві совєти довго самі не могли впоратися а швидше за все тупо саботували теж багато за що говорить.
Також було названо дуже багато конкретних цифр, які більше всього вразили.
показати весь коментар
29.11.2025 23:13 Відповісти
Просто комунякам було незручно визнавать, що вони називають себе "народною" владою, та найкращим соціальним устроєм та політичною системою, але мають і опозиційні рухи, і масовий бандитизм... Але при цьому визнання наявності національно-визвольного руху для них було особливо неприємним - тому вони всіх гамузом звинувачували у "бандитизмі"... (До речі, з "бандитизмом", на Волині, УПА "розібралася ще на початковій стадії свого творення... Проголосивши себе "захисниками народу", УПА висунула таким "Салав"ям-разбойникам" ультиматум: "Або визнаєте УПА і приймаєте наші "правила гри", або переб"ємо...". Такого, що творилося в Білорусі, на території західної України, не було - УПА сама провела "чистку"...).
Саме з цієї причини створювалися "псевдобоївки" - для дискредитації УПА...
показати весь коментар
30.11.2025 02:16 Відповісти
І цифри далеко не тільки по тих територіях де діяла АК... На що я тоді не міг не звернути увагу.
показати весь коментар
29.11.2025 23:17 Відповісти
Дивно: українців у кацапії нема, а лідери, виявляється, є.
показати весь коментар
28.11.2025 16:18 Відповісти
 
 