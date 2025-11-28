У Грузії заарештували лідерів руху українців у Росії Дубовського і Савельєву за незаконний перетин кордону

У Грузії затримали активістів Володимира Дубовського та Аліну Савельєву, яким інкримінують незаконний перетин кордону та тривале нелегальне перебування в країні. Суд уже помістив їх до слідчого ізолятора — їм загрожує депортація або ув’язнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Грузії.

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Дубовський і Савельєва обійшли контроль і 3 роки жили в Грузії нелегально

За даними слідства, громадяни Росії Дубовський та Савельєва обійшли прикордонний контроль, незаконно потрапили на територію Грузії та протягом останніх трьох років перебували в країні незаконно.

Активістам відмовили у наданні притулку

Згодом вони зверталися до міграційної служби з проханням про надання притулку, але отримали відмову, "оскільки вони не відповідали критеріям для осіб, що шукають притулку". Активісти оскаржували це рішення у двох інстанціях суду, але той лишив рішення без змін.

12 листопада суд ухвалив постанову про затримання. Дубовському та Савєльєвій інкримінують незаконний перетин державного кордону Грузії групою людей (частиною 2 статті 344 Кримінального кодексу Грузії).

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За це їм загрожує видворення та заборона в'їзду до Грузії на строк до десяти років або позбавлення волі до п'яти років. Наразі їх перевели до слідчого ізолятора.

Що передувало

Нагадаємо, напередодні організація "Єднання українців історичних земель" оголосила про зникнення свого лідера Володимира Дубовського та прессекретарки "Зеленого клину" — ще однієї організації, яку заснував Дубовський — Аліни Савельєвої.

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