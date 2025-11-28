Продавець у грузинському магазині обслуговує клієнтку із РФ: "Слава Україні!... Мы не разговариваем на русском. Русский военный корабль пошел бы ты нах#й!". ВIДЕО
Продавець у грузинському магазині зустрів клієнтку із Росії гаслом "Слава Україні", заявив, що у закладі не говорять російською мовою та перейшов на англійську.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом прикладу грузинської гостинності для росіян опублікований у соцмережах. Насамкінець, чоловік увімкнув гучно пісню зі словами "Русский военный корабль пошел бы ты нах#й!"
Топ коментарі
+85 Старый зольдат
показати весь коментар28.11.2025 13:33 Відповісти Посилання
+55 Алекс Мышкевич
показати весь коментар28.11.2025 13:35 Відповісти Посилання
+36 Ярослав Кийко
показати весь коментар28.11.2025 13:40 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а в Києві досі разговарівают патрузькі....
.
.
але між собою багато, дуже багато киян розмовляють російською
.
московити в цьому набагато наполегливіші, одне слово українською і ти в буцегарні з підозрою...
наша толерантність наш ворог
Міміно
грузинка вимагає розмовляти кацапською
таке, шановний, навіть в Україні вже рідко де зустрінеш
.
.
молода жінка осетинка чи ще будь хто, яка живе в Сакартвело і не знає грузинської ?
це лише в Україні можна було прожити все життя і не знати української
.
тому що там НЕ розмовляють по рузьки!
молодь НЕ знає!
і це правда, пощасливилось побувати в гостинному Сакартвело за кілька років до війни - молоденька офіціантка хотіла мене обслужити, але НЕ знала російської.
я залишився голодний, але щасливий !
тому в Сакартвело НЕ буде кацапських солдат !
а в Україні - можуть бути...
.
клятий замінник слів!
.
ще про саркозі - зупиняльщика буйла забули.
у світі дрсі є нєпугані баклани, пічаль...
.
thank you!
"Украініше зольдатен аух офіцірен
По "наццисстки" шпацірен...."
і виплигнула геть, курка кацапська
.
а не скажімо 18000 чи 20000?
якийсь може в зелених сакрал в тієї циферюгі?
нарешті хоть якесь логічне пояснення.
- meeting officer i'm already late.
- warning you got, next time will be no warnings, have a good day...
я там півроку жив
не варто, краще в Альпи поїдь
хоча в Гудаурі непогані гори для лиж...
Молодець.