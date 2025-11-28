Продавець у грузинському магазині обслуговує клієнтку із РФ: "Слава Україні!... Мы не разговариваем на русском. Русский военный корабль пошел бы ты нах#й!". ВIДЕО

Продавець у грузинському магазині зустрів клієнтку із Росії гаслом "Слава Україні", заявив, що у закладі не говорять російською мовою та перейшов на англійську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом прикладу грузинської гостинності для росіян опублікований у соцмережах. Насамкінець, чоловік увімкнув гучно пісню зі словами "Русский военный корабль пошел бы ты нах#й!"

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